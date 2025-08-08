Как бухгалтеры расширяют зону влияния — и получают за это деньги

Чем больше работаю с бизнесом, тем отчётливее вижу одну вещь: бухгалтеры уже давно перестали быть просто «тем самым человеком, который считает налоги».

Они постепенно становятся связующими звеньями между клиентом и внешними экспертами.

И да — это приносит им деньги.

Речь не про уход в продажи или в другую профессию. Речь про умение использовать то, что у тебя уже есть: доступ к информации, доверие клиентов и понимание их реальных потребностей.