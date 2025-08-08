ЦОК ОК ПД 08.08 Мобильный
Как бухгалтеры расширяют зону влияния — и получают за это деньги

Как бухгалтер может за 10 минут сделать добро клиенту, помочь исполнителю и заработать себе бонус. Реальная история, которую я наблюдал — с примерами, подводными камнями и тем самым моментом «ага, вот как это работает».

Чем больше работаю с бизнесом, тем отчётливее вижу одну вещь: бухгалтеры уже давно перестали быть просто «тем самым человеком, который считает налоги».
Они постепенно становятся связующими звеньями между клиентом и внешними экспертами.
И да — это приносит им деньги.

Речь не про уход в продажи или в другую профессию. Речь про умение использовать то, что у тебя уже есть: доступ к информации, доверие клиентов и понимание их реальных потребностей.

💡 Как это работает

Бухгалтер первым узнаёт, что клиент:

  • выходит на тендер;

  • подписывает контракт с обеспечением;

  • готовит заявку на крупную сумму.

В этот момент часто возникает потребность в услугах, которые сам бухгалтер не оказывает: гарантия, сопровождение сделки, кредитование, страхование.

Если у бухгалтера есть проверенные контакты в этих сферах, он может передать клиента и получить агентское вознаграждение.
При этом он не оформляет документы, не ведёт чужую работу — просто связывает людей, которые нужны друг другу.

📂 Пример из практики

Компания выиграла тендер. Для начала работ нужна гарантия.
Бухгалтер, ведущий их учёт, понимает, что без этого контракт не стартует. У него есть надёжный контакт, проверенный в деле.
Он передаёт клиента специалисту. Через несколько дней гарантия готова, клиент выходит на работу, а бухгалтер получает вознаграждение.

Время, затраченное на рекомендацию, — меньше 10 минут. Эффект — на троих.

Почему именно бухгалтеры могут делать это лучше других

  • Они в центре событий: знают реальные планы и потребности клиента.

  • Им доверяют: рекомендация воспринимается как помощь, а не как продажа.

  • Они умеют фильтровать: отличают реальную задачу от «когда-нибудь потом».

🧾 Что важно, чтобы это работало

  • Рекомендовать только тех, в ком уверены лично.

  • Согласовать условия вознаграждения заранее (лучше письменно).

  • Соблюдать этику: предлагать только тогда, когда клиенту это действительно нужно.

🚨 Где можно ошибиться

📌 Передать контакт «по дружбе», не обсудив оплату — и остаться ни с чем.
📌 Порекомендовать непроверенного исполнителя — и потерять доверие клиента.
📌 Принять любопытство за реальную задачу — и попасть в неловкую ситуацию.

Как сделать правильно

  • Следите за моментом: рекомендация должна быть вовремя.

  • Держите под рукой список проверенных специалистов.

  • Обсуждайте условия до передачи клиента.

  • Не злоупотребляйте доверием — иначе потеряете его.

📎 Итог

Для бухгалтера это не дополнительная «вторая работа», а естественное продолжение основной.
Клиент получает решение без поисков, исполнитель — заказ, бухгалтер — вознаграждение.

Я видел десятки таких историй, и почти всегда они работают одинаково: быстро, просто и выгодно всем сторонам.
А главное — это способ зарабатывать больше, оставаясь в своей профессии и не нагружая себя лишними задачами.

