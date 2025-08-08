Как бухгалтеры расширяют зону влияния — и получают за это деньги

Чем больше работаю с бизнесом, тем отчётливее вижу одну вещь: бухгалтеры уже давно перестали быть просто «тем самым человеком, который считает налоги».
Они постепенно становятся связующими звеньями между клиентом и внешними экспертами.
И да — это приносит им деньги.
Речь не про уход в продажи или в другую профессию. Речь про умение использовать то, что у тебя уже есть: доступ к информации, доверие клиентов и понимание их реальных потребностей.
💡 Как это работает
Бухгалтер первым узнаёт, что клиент:
выходит на тендер;
подписывает контракт с обеспечением;
готовит заявку на крупную сумму.
В этот момент часто возникает потребность в услугах, которые сам бухгалтер не оказывает: гарантия, сопровождение сделки, кредитование, страхование.
Если у бухгалтера есть проверенные контакты в этих сферах, он может передать клиента и получить агентское вознаграждение.
При этом он не оформляет документы, не ведёт чужую работу — просто связывает людей, которые нужны друг другу.
📂 Пример из практики
Компания выиграла тендер. Для начала работ нужна гарантия.
Бухгалтер, ведущий их учёт, понимает, что без этого контракт не стартует. У него есть надёжный контакт, проверенный в деле.
Он передаёт клиента специалисту. Через несколько дней гарантия готова, клиент выходит на работу, а бухгалтер получает вознаграждение.
Время, затраченное на рекомендацию, — меньше 10 минут. Эффект — на троих.
❗ Почему именно бухгалтеры могут делать это лучше других
Они в центре событий: знают реальные планы и потребности клиента.
Им доверяют: рекомендация воспринимается как помощь, а не как продажа.
Они умеют фильтровать: отличают реальную задачу от «когда-нибудь потом».
🧾 Что важно, чтобы это работало
Рекомендовать только тех, в ком уверены лично.
Согласовать условия вознаграждения заранее (лучше письменно).
Соблюдать этику: предлагать только тогда, когда клиенту это действительно нужно.
🚨 Где можно ошибиться
📌 Передать контакт «по дружбе», не обсудив оплату — и остаться ни с чем.
📌 Порекомендовать непроверенного исполнителя — и потерять доверие клиента.
📌 Принять любопытство за реальную задачу — и попасть в неловкую ситуацию.
✅ Как сделать правильно
Следите за моментом: рекомендация должна быть вовремя.
Держите под рукой список проверенных специалистов.
Обсуждайте условия до передачи клиента.
Не злоупотребляйте доверием — иначе потеряете его.
📎 Итог
Для бухгалтера это не дополнительная «вторая работа», а естественное продолжение основной.
Клиент получает решение без поисков, исполнитель — заказ, бухгалтер — вознаграждение.
Я видел десятки таких историй, и почти всегда они работают одинаково: быстро, просто и выгодно всем сторонам.
А главное — это способ зарабатывать больше, оставаясь в своей профессии и не нагружая себя лишними задачами.
