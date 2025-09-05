ЦОК ОК УСН 25.08 Мобильная
Алексей Гамаюнов
Госзакупки

Банковское сопровождение контрактов: контроль или лишняя бюрократия?

Банковское сопровождение контрактов часто воспринимается как лишняя бюрократия. Но на деле это инструмент доверия: он защищает заказчика и помогает поставщику доказать свою надежность.

Предприниматели часто воспринимают банковское сопровождение контрактов (БСК) как дополнительную головную боль. Ещё один счёт, ещё больше бумаг и отчётов… Но если разобраться, то это не формальность, а инструмент доверия: для заказчика — гарантия контроля, для поставщика — шанс показать надёжность.

Когда применяется БСК?

Обязательность зависит от уровня закупки и суммы контракта.

  • Федеральный уровень — чаще всего крупные инфраструктурные проекты.

  • Региональный и муниципальный уровни — пороги ниже, правила устанавливаются локально.

Чем масштабнее контракт, тем больше вероятность, что сопровождение понадобится.

Какие бывают форматы?

  • Мониторинг — банк фиксирует движение средств и передаёт отчёты.

  • Расширенный контроль — проверяются и платежи, и документы; сомнительные расходы блокируются.

  • Обособленное сопровождение — используется при крупнейших проектах и казначейском контроле.

Кто за что отвечает?

  • Поставщик открывает спецсчёт и проводит через него все операции.

  • Заказчик перечисляет оплату только туда и вправе требовать отчётность.

  • Банк проверяет движение денег и может блокировать сомнительные платежи.

Почему это важно бизнесу?

На первый взгляд, это «дополнительные проверки». На практике же:

  • заказчик уверен, что деньги не пропадут;

  • поставщик подтверждает свою надёжность и получает репутационный плюс;

  • государство контролирует расход бюджета.

Для бизнеса участие в контрактах с БСК может стать сигналом для партнёров и банков: компания работает прозрачно, а значит ей можно доверять.

Итог

Банковское сопровождение контрактов — это не просто формальность. Оно снижает риски, упрощает контроль и помогает строить доверие. Для заказчика это гарантия, для поставщика — возможность укрепить позиции на рынке, а для государства — способ повысить прозрачность расходования бюджета.

Алексей Гамаюнов

