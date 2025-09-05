Банковское сопровождение контрактов: контроль или лишняя бюрократия?

Предприниматели часто воспринимают банковское сопровождение контрактов (БСК) как дополнительную головную боль. Ещё один счёт, ещё больше бумаг и отчётов… Но если разобраться, то это не формальность, а инструмент доверия: для заказчика — гарантия контроля, для поставщика — шанс показать надёжность.