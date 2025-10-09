Электронная подпись в 2025 году: без нее бизнес не работает

Каждый, кто ведёт дела с государством, банками или контрагентами, рано или поздно сталкивается с электронными подписями. Они заменили привычные печати и ручки — но вопросов по-прежнему больше, чем ответов.

Кому нужна КЭП? Где её оформить? Можно ли продлить без похода в центр? И правда ли, что утерянный токен — это как потерянный паспорт?