Электронная подпись в 2025 году: без нее бизнес не работает

Каждый, кто ведёт дела с государством, банками или контрагентами, рано или поздно сталкивается с электронными подписями. Они заменили привычные печати и ручки — но вопросов по-прежнему больше, чем ответов.
Кому нужна КЭП? Где её оформить? Можно ли продлить без похода в центр? И правда ли, что утерянный токен — это как потерянный паспорт?
Зачем бизнесу нужна КЭП
Электронная подпись давно перестала быть атрибутом только бухгалтерии или тендерных специалистов. Сегодня без неё невозможно:
отправить налоговую и бухгалтерскую отчётность;
подписать договор, акт или накладную;
подать заявку на участие в электронных закупках;
пройти электронную приёмку в госконтракте;
войти в личный кабинет юрлица или ИП на сайте ФНС.
С 2019 года все эти процессы перешли в онлайн, и КЭП стала тем, чем раньше была печать — знаком того, что документ юридически действителен.
Кто и какую подпись получает
Есть два основных сценария:
1. Руководитель или ИП.
Такой сертификат оформляется в аккредитованном удостоверяющем центре ФНС. Он подтверждает право действовать от имени организации без доверенности.
2. Сотрудник компании.
Ему нужна КЭП физлица и машиночитаемая доверенность (МЧД) — цифровой документ, где указаны полномочия. МЧД оформляется в ЕИС или других государственных системах.
Как оформить подпись
Процесс оформления давно стал проще, но остаётся формальным:
Заявка через сайт удостоверяющего центра.
Паспорт, СНИЛС, ИНН, ОГРН (или ОГРНИП).
Защищённый USB-носитель (токен).
Личная идентификация — в центре или у курьера.
Запись закрытого ключа и выдача сертификата.
Далее нужно установить криптопровайдер (чаще всего КриптоПро CSP) и настроить браузер для работы на порталах — от ЕИС до налоговой.
Как продлить подпись онлайн
Первичный выпуск всегда требует личного присутствия. Но продление — уже нет.
Если данные в ЕГРЮЛ или ЕГРИП не менялись, а сертификат ещё действителен, его можно обновить дистанционно через личный кабинет налогоплательщика. Некоторые сервисы тоже предоставляют такую возможность.
Как не потерять подпись (в прямом смысле)
Электронная подпись — это фактически цифровой паспорт компании. Потеря токена или утечка ключа может привести к подделке документов или несанкционированным действиям от имени организации.
Чтобы избежать проблем:
не передавайте токен никому, даже временно;
используйте сложный пароль;
если носитель потерян — сразу обращайтесь в удостоверяющий центр для отзыва сертификата.
Что в итоге
Сегодня без КЭП невозможно полноценно работать ни в закупках, ни в налоговой, ни в обычных деловых отношениях.
Первичное оформление требует визита, но дальнейшее обслуживание уже давно ушло в онлайн. Главное — не забывать о защите ключей и сроке действия сертификата: просроченная подпись не просто «не работает», она юридически ничтожна.
Цифровая подпись — это не бюрократия, а элемент безопасности бизнеса. Чем раньше её перестанут воспринимать как “обязаловку”, тем спокойнее будет работать в электронной среде.
