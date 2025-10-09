ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
Алексей Гамаюнов
Электронные подписи
Электронная подпись в 2025 году: без нее бизнес не работает

Электронная подпись — ключ к цифровому бизнесу. Зачем она нужна, как оформить и защитить, чтобы не остаться без доступа к отчётности, контрактам и площадкам. Простое объяснение без бюрократии — для бухгалтеров, предпринимателей и специалистов.

Каждый, кто ведёт дела с государством, банками или контрагентами, рано или поздно сталкивается с электронными подписями. Они заменили привычные печати и ручки — но вопросов по-прежнему больше, чем ответов.

Кому нужна КЭП? Где её оформить? Можно ли продлить без похода в центр? И правда ли, что утерянный токен — это как потерянный паспорт?

Зачем бизнесу нужна КЭП

Электронная подпись давно перестала быть атрибутом только бухгалтерии или тендерных специалистов. Сегодня без неё невозможно:

  • отправить налоговую и бухгалтерскую отчётность;

  • подписать договор, акт или накладную;

  • подать заявку на участие в электронных закупках;

  • пройти электронную приёмку в госконтракте;

  • войти в личный кабинет юрлица или ИП на сайте ФНС.

С 2019 года все эти процессы перешли в онлайн, и КЭП стала тем, чем раньше была печать — знаком того, что документ юридически действителен.

Кто и какую подпись получает

Есть два основных сценария:

1. Руководитель или ИП.
Такой сертификат оформляется в аккредитованном удостоверяющем центре ФНС. Он подтверждает право действовать от имени организации без доверенности.

2. Сотрудник компании.
Ему нужна КЭП физлица и машиночитаемая доверенность (МЧД) — цифровой документ, где указаны полномочия. МЧД оформляется в ЕИС или других государственных системах.

Как оформить подпись

Процесс оформления давно стал проще, но остаётся формальным:

  1. Заявка через сайт удостоверяющего центра.

  2. Паспорт, СНИЛС, ИНН, ОГРН (или ОГРНИП).

  3. Защищённый USB-носитель (токен).

  4. Личная идентификация — в центре или у курьера.

  5. Запись закрытого ключа и выдача сертификата.

Далее нужно установить криптопровайдер (чаще всего КриптоПро CSP) и настроить браузер для работы на порталах — от ЕИС до налоговой.

Как продлить подпись онлайн

Первичный выпуск всегда требует личного присутствия. Но продление — уже нет.

Если данные в ЕГРЮЛ или ЕГРИП не менялись, а сертификат ещё действителен, его можно обновить дистанционно через личный кабинет налогоплательщика. Некоторые сервисы тоже предоставляют такую возможность.

Как не потерять подпись (в прямом смысле)

Электронная подпись — это фактически цифровой паспорт компании. Потеря токена или утечка ключа может привести к подделке документов или несанкционированным действиям от имени организации.

Чтобы избежать проблем:

  • не передавайте токен никому, даже временно;

  • используйте сложный пароль;

  • если носитель потерян — сразу обращайтесь в удостоверяющий центр для отзыва сертификата.

Что в итоге

Сегодня без КЭП невозможно полноценно работать ни в закупках, ни в налоговой, ни в обычных деловых отношениях.

Первичное оформление требует визита, но дальнейшее обслуживание уже давно ушло в онлайн. Главное — не забывать о защите ключей и сроке действия сертификата: просроченная подпись не просто «не работает», она юридически ничтожна.

Цифровая подпись — это не бюрократия, а элемент безопасности бизнеса. Чем раньше её перестанут воспринимать как “обязаловку”, тем спокойнее будет работать в электронной среде.

Информации об авторе

Алексей Гамаюнов

Алексей Гамаюнов

сооснователь в ООО БанкПроКонсалт

2 подписчика29 постов

