Как выиграть электронный аукцион и не уйти в минус

Электронный аукцион — не гонка на скорость, а проверка стратегии и самообладания. Разбираем, как проходят торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ, какие ошибки чаще всего совершают участники и как выработать собственную тактику, чтобы выиграть контракт и не уйти в минус

Электронные аукционы — это не про «кто первый нажал кнопку». Это скорее шахматы: выигрывает тот, кто умеет считать, выжидать и не поддаваться азарту.

Я участвую в торгах уже не первый год и вижу, как новички совершают одни и те же ошибки. Они снижают цену “на эмоциях” и потом удивляются, почему контракт приносит убыток. Разберём, как действовать в аукционе по уму — чтобы выиграть и не пожалеть.

Как всё происходит на деле

Если вы участвуете в закупках по 44-ФЗ, подаёте единую заявку, ждёте окончания приёма документов — и вот, начинается аукцион. На площадке появляется “аукционный зал”, где все участники видят текущие ставки.

Шаг снижения — от 0,5 до 5% от начальной цены. Время на решение — 4 минуты.

Каждое новое предложение автоматически продлевает торги, и напряжение растёт с каждой минутой.

По 223-ФЗ процесс похожий, но проходит в два этапа: сначала оценивают товар, потом проводят торги. Разница в том, что правила гибче — заказчик сам определяет длительность и формат.

Какие стратегии реально работают

1. Не рубите с плеча.

Агрессивное снижение — плохая идея. Сразу срезать 5% — значит, показать всем, что вы готовы играть в минус. Через полчаса вы сами окажетесь в тупике.

2. Берите выносливостью.

Минимальные шаги, но в последние секунды — старый и проверенный способ. Да, это марафон, но зато без резких движений. Часто выигрывает тот, кто просто выдержал дольше.

3. Холодный расчёт.

Профессионалы заранее просчитывают минимальную цену, при которой контракт остаётся рентабельным. Ни на копейку ниже.

Если дошли до этого порога — остановитесь, даже если “руки чешутся” сделать ещё один шаг.

Что помогает сохранить голову холодной

Во-первых, план. Определите лимит ещё до начала торгов.

Во-вторых, не ведитесь на провокации. Если конкурент резко снижает цену, не значит, что он знает что-то, чего не знаете вы. Возможно, он просто ошибается.

В-третьих, автоматизация. Аукционные роботы позволяют выставить нижнюю планку, и дальше ставки делает система. Это экономит нервы и время.

Мелочи, которые решают исход

Если кто-то ставит ровное число — например, 210 000 ₽, — почти наверняка он дошёл до своего минимума.

Иногда достаточно снизить цену на 0,5%, чтобы обойти соперника и забрать контракт.

Поэтому не округляйте свои цифры — считайте до рубля. Это простая, но эффективная хитрость.

Про демпинг и последствия

Если снижаетесь на 25% и больше, включаются антидемпинговые меры. Придётся либо увеличить обеспечение контракта, либо подтвердить добросовестность прошлыми договорами.

Многие на этом этапе “вылетают” — просто не просчитали заранее.

Главное правило

Электронный аукцион — не место для азартных игр.

Контракт, заключённый в убыток, быстро превращается в проблему.

Лучше проиграть торги, чем потом тратить месяцы на исполнение, которое не окупается.

Побеждает не тот, кто дольше всех торгуется, а тот, кто умеет вовремя остановиться.

📌 Вывод

Рассчитывайте предел рентабельности заранее. Не снижайте цену “на эмоциях”. Используйте робота, если не хотите сидеть за монитором часами. И помните — аукцион это не битва нервов, а проверка расчёта.

