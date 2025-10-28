Как новые требования к бизнесу изменят работу компаний к 2026 году

Во второй половине 2025 года предпринимателей ждут обновления требований к товарам, ПО, документам и финансовой прозрачности. Эти изменения затронут самые разные сферы: от производства и торговли до IT и строительства.
Главная цель реформ — сделать сделки более предсказуемыми и защищёнными от ошибок и недобросовестных решений. Но если не подготовиться заранее, можно потерять деньги и клиентов.
Разберём, что важно учесть уже сейчас.
1️⃣ Подтверждение происхождения товаров
Товар, который бизнес поставляет на рынок, должен иметь корректно оформленные документы по происхождению.
Если хотя бы одна позиция оформлена неправильно — всю поставку могут отклонить.
Что стоит сделать:
— провести сверку документов по ассортименту
— исключить «неопределённые» или неполные сведения
— обновить информацию по всем поставщикам
2️⃣ Товарные знаки и описания
Формальная ошибка может стоить крупного контракта:
один неверный знак, лишнее слово в описании — и договор уходит конкуренту.
Чтобы избежать риска:
— сверяйте обозначения с реестрами
— не используйте неподтверждённые торговые названия
— проверяйте соответствие технических данных описанию
3️⃣ Требования к программному обеспечению
Если в составе поставки есть ПО — важно понимать, как оно используется.
Где риски выше:
— если программный продукт устанавливается отдельно
— если нет доказательств, что права на него оформлены корректно
Что стоит сделать уже сейчас:
— инвентаризация ПО в поставках
— уточнение прав использования у правообладателей
— подготовка обоснований для технической документации
4️⃣ Налоги: учитывать наперёд
Бизнесу стоит заранее рассчитать, как изменится себестоимость товаров и услуг.
Это важно для финансовых моделей, цен на 2025–2026 годы и отношений с партнёрами.
Полезные шаги:
— обновить расчёты при формировании цены
— оценить влияние изменений на текущие и будущие сделки
— использовать сценарный анализ
5️⃣ Требования к опыту и качеству работ
Особенно значимо для компаний, работающих с крупными объектами и заказчиками.
Потребуется подтверждённый опыт:
— сопоставимый по масштабу
— документально подтверждённый
— завершённый без замечаний
Если часть проектов не закрыта полностью — лучше решить это заранее.
6️⃣ Стандартизация товаров
Расширение единых каталогов означает, что рынок будет двигаться к полной сопоставимости предложений.
То есть:
— меньше вариантов толкования
— больше внимания к деталям
— сильнее конкуренция по качеству
Что это значит для бизнеса уже сейчас
✅ пересмотрите документы и описания товаров
✅ проверьте объём прав на программные продукты в составе поставок
✅ обновите финансовые расчёты
✅ наведите порядок в портфеле проектов
✅ минимизируйте всё, что может вызвать вопросы у партнёров или аудиторов
Вывод
Чем раньше компания начнёт адаптацию, тем легче ей будет войти в 2026 год без резких потерь.
Новые требования — это не барьер, а фильтр:
через него пройдут те, у кого процессы выстроены, а информация — прозрачна и точна.
Начать дискуссию