Как новые требования к бизнесу изменят работу компаний к 2026 году

Во второй половине 2025 года предпринимателей ждут обновления требований к товарам, ПО, документам и финансовой прозрачности. Эти изменения затронут самые разные сферы: от производства и торговли до IT и строительства.

Главная цель реформ — сделать сделки более предсказуемыми и защищёнными от ошибок и недобросовестных решений. Но если не подготовиться заранее, можно потерять деньги и клиентов.

Разберём, что важно учесть уже сейчас.