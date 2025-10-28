ЦОК КПП ОБЩ 28.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете →
Алексей Гамаюнов
Налоговые изменения 2026
Как новые требования к бизнесу изменят работу компаний к 2026 году

Как новые требования к бизнесу изменят работу компаний к 2026 году

Рынок движется к полной сопоставимости предложений и строгой проверке качества. Как бизнесу заранее адаптироваться к изменениям, чтобы выиграть конкуренцию и войти в 2026 год без потерь — ключевые шаги в нашем материале.

Во второй половине 2025 года предпринимателей ждут обновления требований к товарам, ПО, документам и финансовой прозрачности. Эти изменения затронут самые разные сферы: от производства и торговли до IT и строительства.

Главная цель реформ — сделать сделки более предсказуемыми и защищёнными от ошибок и недобросовестных решений. Но если не подготовиться заранее, можно потерять деньги и клиентов.

Разберём, что важно учесть уже сейчас.

1️⃣ Подтверждение происхождения товаров

Товар, который бизнес поставляет на рынок, должен иметь корректно оформленные документы по происхождению.

Если хотя бы одна позиция оформлена неправильно — всю поставку могут отклонить.

Что стоит сделать:
— провести сверку документов по ассортименту
— исключить «неопределённые» или неполные сведения
— обновить информацию по всем поставщикам

2️⃣ Товарные знаки и описания

Формальная ошибка может стоить крупного контракта:
один неверный знак, лишнее слово в описании — и договор уходит конкуренту.

Чтобы избежать риска:
— сверяйте обозначения с реестрами
— не используйте неподтверждённые торговые названия
— проверяйте соответствие технических данных описанию

3️⃣ Требования к программному обеспечению

Если в составе поставки есть ПО — важно понимать, как оно используется.

Где риски выше:
— если программный продукт устанавливается отдельно
— если нет доказательств, что права на него оформлены корректно

Что стоит сделать уже сейчас:
— инвентаризация ПО в поставках
— уточнение прав использования у правообладателей
— подготовка обоснований для технической документации

4️⃣ Налоги: учитывать наперёд

Бизнесу стоит заранее рассчитать, как изменится себестоимость товаров и услуг.
Это важно для финансовых моделей, цен на 2025–2026 годы и отношений с партнёрами.

Полезные шаги:
— обновить расчёты при формировании цены
— оценить влияние изменений на текущие и будущие сделки
— использовать сценарный анализ

5️⃣ Требования к опыту и качеству работ

Особенно значимо для компаний, работающих с крупными объектами и заказчиками.

Потребуется подтверждённый опыт:
— сопоставимый по масштабу
— документально подтверждённый
— завершённый без замечаний

Если часть проектов не закрыта полностью — лучше решить это заранее.

6️⃣ Стандартизация товаров

Расширение единых каталогов означает, что рынок будет двигаться к полной сопоставимости предложений.

То есть:
— меньше вариантов толкования
— больше внимания к деталям
— сильнее конкуренция по качеству

Что это значит для бизнеса уже сейчас

✅ пересмотрите документы и описания товаров
✅ проверьте объём прав на программные продукты в составе поставок
✅ обновите финансовые расчёты
✅ наведите порядок в портфеле проектов
✅ минимизируйте всё, что может вызвать вопросы у партнёров или аудиторов

Вывод

Чем раньше компания начнёт адаптацию, тем легче ей будет войти в 2026 год без резких потерь.
Новые требования — это не барьер, а фильтр:
через него пройдут те, у кого процессы выстроены, а информация — прозрачна и точна.

Информации об авторе

Алексей Гамаюнов

Алексей Гамаюнов

сооснователь в ООО БанкПроКонсалт

2 подписчика32 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы