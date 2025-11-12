Как октябрь изменил правила закупок: новые требования, риски и возможности

Октябрь принёс масштабные изменения в систему госзакупок. Новые требования Минфина, ФАС и Правительства усилили контроль, повысили ответственность участников и задали курс на прозрачность. Разбираем, что теперь важно для поставщиков и как сохранить позиции в 2025 году.

Октябрь стал одним из самых насыщенных месяцев для системы госзакупок.

Минфин, ФАС, Госдума и Правительство утвердили целый ряд изменений, которые влияют на порядок участия в тендерах, оформление документов и взаимодействие заказчиков с поставщиками.

Если вы работаете по 44-ФЗ или 223-ФЗ, важно понимать, какие правила начали действовать и как они скажутся на практике.

Документы и подтверждения: больше точности, меньше гибкости

Минфин напомнил: страна происхождения медицинских изделий — не формальность, а ключевой критерий при рассмотрении заявок.

Подтвердить «российское происхождение» теперь можно только официально:

через запись в реестре Минпромторга или ЕАЭС и справку о СПИК;

либо через реестровую запись и сведения о совокупных баллах.

До конца 2025 года действует переходный порядок: можно использовать три документа — сертификат СТ-1, акт экспертизы ТПП и сертификат ГОСТ ISO 13485-2017.

Если хотя бы один из них отсутствует, товар признают иностранным.

Когда допустимо указать два товарных знака

ФАС разрешила указывать два товарных знака в одном предложении, если они обозначают один и тот же товар (например, при совместном производстве).

Однако если знаки относятся к разным продуктам, заявку отклонят.

Таким образом, требование «один товар — один бренд» остаётся в силе, но теперь допускается уточнение при обосновании.

Малые закупки и РНП: ответственность без исключений

ФАС и Минфин подтвердили: в реестр недобросовестных участников можно попасть не только по крупным, но и по малым закупкам.

Если победитель отказался от заключения договора — в РНП его не внесут.

Но если заказчик расторг контракт в одностороннем порядке, поставщика туда всё же включат.

По 223-ФЗ риски выше: уклонение от подписания договора или нарушение условий ведут к попаданию в реестр без суда.

Новые требования к участникам: проверка трудовой дисциплины

В Госдуме рассматриваются поправки к статье 31 закона 44-ФЗ.

Если их примут, от участия в закупках будут отстраняться компании, привлекавшиеся в течение двух лет к ответственности за незаконное использование труда иностранных граждан.

Цель поправок — сделать участие в закупках более прозрачным и дисциплинированным.

Ужесточение в сфере поставок продуктов питания

Компании, участвующие в закупках на поставку продуктов или оказание услуг питания, должны подтвердить опыт и добросовестность.

К заявке потребуется приложить:

копию ранее исполненного контракта и акты приёмки,

справки об отсутствии судимости у руководителя и главного бухгалтера,

декларацию об отсутствии административных штрафов.

Статус «подвергнут административной ответственности» действует в течение года. После этого участник может снова подтвердить соответствие требованиям.

Развитие конкуренции: ставка на цифровизацию и прозрачность

Правительство утвердило национальную «дорожную карту» развития конкуренции до 2030 года.

Основные направления включают:

борьбу с картелями через создание системы ГИС «Антикартель»;

развитие каталога КТРУ, в первую очередь для медицинских изделий;

переход на электронное обжалование решений заказчиков;

раскрытие в ЕИС данных о закупках у взаимозависимых лиц.

Главная цель — сделать рынок закупок более прозрачным и прогнозируемым.

Претензии и неустойки: сокращение сроков

Минфин обратил внимание заказчиков на необходимость своевременного направления требований по неустойкам.

Срок подачи претензий — не позднее пяти рабочих дней после исполнения контракта.

Задержка может привести к нарушению отчётности в Казначействе.

Независимые гарантии: новые возможности для участников

Оформить независимую гарантию теперь можно не только в банках, но и в 13 региональных организациях, одобренных Минфином.

Это решение направлено на поддержку регионального бизнеса и сокращение сроков получения гарантий в пиковые периоды.

Ответственность за просрочку оплаты

Планируется распространить штрафы за несвоевременную оплату на все закупки по 223-ФЗ, а не только на контракты с субъектами малого бизнеса.

Размер санкций останется прежним:

для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;

для компаний — от 50 до 100 тысяч рублей.

Единый каталог малых закупок

Начал работу эксперимент по созданию Единого каталога конкретных товаров (ЕККТ).

Он заменит обобщённые описания на точные характеристики — марку, фасовку, плотность.

Каталог будет интегрирован с ЕИС, ЕАТ и ГИСП.

Для участников рынка это шаг к упрощению идентификации товаров и снижению числа ошибок при описании.

Итоги

Система госзакупок становится более формализованной, цифровой и предсказуемой.

Больше прозрачности — меньше пространства для ошибок и компромиссов.

Это усложняет работу участникам, но создаёт честную среду для тех, кто готов соблюдать требования и действовать в рамках закона.