Как октябрь изменил правила закупок: новые требования, риски и возможности
Октябрь стал одним из самых насыщенных месяцев для системы госзакупок.
Минфин, ФАС, Госдума и Правительство утвердили целый ряд изменений, которые влияют на порядок участия в тендерах, оформление документов и взаимодействие заказчиков с поставщиками.
Если вы работаете по 44-ФЗ или 223-ФЗ, важно понимать, какие правила начали действовать и как они скажутся на практике.
Документы и подтверждения: больше точности, меньше гибкости
Минфин напомнил: страна происхождения медицинских изделий — не формальность, а ключевой критерий при рассмотрении заявок.
Подтвердить «российское происхождение» теперь можно только официально:
через запись в реестре Минпромторга или ЕАЭС и справку о СПИК;
либо через реестровую запись и сведения о совокупных баллах.
До конца 2025 года действует переходный порядок: можно использовать три документа — сертификат СТ-1, акт экспертизы ТПП и сертификат ГОСТ ISO 13485-2017.
Если хотя бы один из них отсутствует, товар признают иностранным.
Когда допустимо указать два товарных знака
ФАС разрешила указывать два товарных знака в одном предложении, если они обозначают один и тот же товар (например, при совместном производстве).
Однако если знаки относятся к разным продуктам, заявку отклонят.
Таким образом, требование «один товар — один бренд» остаётся в силе, но теперь допускается уточнение при обосновании.
Малые закупки и РНП: ответственность без исключений
ФАС и Минфин подтвердили: в реестр недобросовестных участников можно попасть не только по крупным, но и по малым закупкам.
Если победитель отказался от заключения договора — в РНП его не внесут.
Но если заказчик расторг контракт в одностороннем порядке, поставщика туда всё же включат.
По 223-ФЗ риски выше: уклонение от подписания договора или нарушение условий ведут к попаданию в реестр без суда.
Новые требования к участникам: проверка трудовой дисциплины
В Госдуме рассматриваются поправки к статье 31 закона 44-ФЗ.
Если их примут, от участия в закупках будут отстраняться компании, привлекавшиеся в течение двух лет к ответственности за незаконное использование труда иностранных граждан.
Цель поправок — сделать участие в закупках более прозрачным и дисциплинированным.
Ужесточение в сфере поставок продуктов питания
Компании, участвующие в закупках на поставку продуктов или оказание услуг питания, должны подтвердить опыт и добросовестность.
К заявке потребуется приложить:
копию ранее исполненного контракта и акты приёмки,
справки об отсутствии судимости у руководителя и главного бухгалтера,
декларацию об отсутствии административных штрафов.
Статус «подвергнут административной ответственности» действует в течение года. После этого участник может снова подтвердить соответствие требованиям.
Развитие конкуренции: ставка на цифровизацию и прозрачность
Правительство утвердило национальную «дорожную карту» развития конкуренции до 2030 года.
Основные направления включают:
борьбу с картелями через создание системы ГИС «Антикартель»;
развитие каталога КТРУ, в первую очередь для медицинских изделий;
переход на электронное обжалование решений заказчиков;
раскрытие в ЕИС данных о закупках у взаимозависимых лиц.
Главная цель — сделать рынок закупок более прозрачным и прогнозируемым.
Претензии и неустойки: сокращение сроков
Минфин обратил внимание заказчиков на необходимость своевременного направления требований по неустойкам.
Срок подачи претензий — не позднее пяти рабочих дней после исполнения контракта.
Задержка может привести к нарушению отчётности в Казначействе.
Независимые гарантии: новые возможности для участников
Оформить независимую гарантию теперь можно не только в банках, но и в 13 региональных организациях, одобренных Минфином.
Это решение направлено на поддержку регионального бизнеса и сокращение сроков получения гарантий в пиковые периоды.
Ответственность за просрочку оплаты
Планируется распространить штрафы за несвоевременную оплату на все закупки по 223-ФЗ, а не только на контракты с субъектами малого бизнеса.
Размер санкций останется прежним:
для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;
для компаний — от 50 до 100 тысяч рублей.
Единый каталог малых закупок
Начал работу эксперимент по созданию Единого каталога конкретных товаров (ЕККТ).
Он заменит обобщённые описания на точные характеристики — марку, фасовку, плотность.
Каталог будет интегрирован с ЕИС, ЕАТ и ГИСП.
Для участников рынка это шаг к упрощению идентификации товаров и снижению числа ошибок при описании.
Итоги
Система госзакупок становится более формализованной, цифровой и предсказуемой.
Больше прозрачности — меньше пространства для ошибок и компромиссов.
Это усложняет работу участникам, но создаёт честную среду для тех, кто готов соблюдать требования и действовать в рамках закона.
