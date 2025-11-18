ЦОК ОК АУСН 17.11 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС — 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026 →
Алексей Гамаюнов
Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство
Почему деньги на счете могут оказаться заблокированными в самый неподходящий момент: разбор популярной ошибки предпринимателей

Почему деньги на счете могут оказаться заблокированными в самый неподходящий момент: разбор популярной ошибки предпринимателей

Иногда предприниматели сталкиваются с парадоксом: деньги на счете есть, но система уверяет, что их нет. Из-за копеек срываются сделки и отклоняются заявки. Почему так происходит и как защитить себя от неожиданной блокировки средств?

У каждого предпринимателя есть свой «кошмарный» финансовый сценарий. У кого-то — внезапная блокировка по 115-ФЗ. У кого-то — резкое списание комиссии. А у некоторых — ситуация, когда деньги есть, но воспользоваться ими нельзя, потому что банк прямо сейчас заморозил сумму по запросу какой-нибудь площадки или сервиса.

Так бывает чаще, чем кажется. Особенно если владелец бизнеса работает с сервисами, где требуется временное резервирование средств. И одна из самых частых причин — участие в электронных торгах, когда для подачи заявки нужна блокировка денег.

Почему так происходит, почему многие предприниматели узнают об этом только после отклонённой заявки — и как избежать неприятных сюрпризов?

Разбираем без узкой терминологии, на примерах и с практическими выводами.

Ситуация, когда деньги есть, но воспользоваться ими нельзя

Представьте: предприниматель заранее положил деньги на отдельный счёт «под задачу». Баланс есть, всё рассчитано, заявка подана.

Но через несколько минут приходит уведомление: заявка отклонена из-за нехватки средств.

Проверяет счёт — всё на месте. Но банк заблокировал часть средств автоматически, потому что:

• поступил запрос на резервирование;
• банк поставил операцию в очередь;
• остаток на момент запроса оказался на несколько рублей меньше суммы.

Причина часто банальна — комиссия, копеечные списания, округления, проценты или технические операции.

Почему так важно понимать, как работает временная блокировка

Механизм блокировки используется не только в закупках — он есть:

• в некоторых сервисах обеспечения сделок;
• в сервисах аренды оборудования;
• при бронировании услуг;
• при подключении автоматических платежей;
• при операциях, где требуется резерв под обязательства.

Логика всегда одинакова:
есть запрос на блокировку → банк должен заморозить указанную сумму → если на счёте не хватает, операция отклоняется.

Не хватает — это может быть даже 1 рубль.

Почему предприниматели так часто с этим сталкиваются

Потому что многие уверены: если деньги на счёте, значит — всё в порядке.
Но есть нюанс: операции резервирования стоят выше приоритета, чем обычные списания.

Поэтому могут происходить неожиданные ситуации:

• деньги пришли позже, чем банк запросил блокировку;
• проценты начислены, но ещё не отражены;
• комиссия списалась в момент блокировки;
• площадка отправила повторный запрос;
• система округлила сумму при блокировке.

В итоге баланс виден один, а реальный доступный остаток — другой.

Как снизить риск „пролёта“ из-за копеек

Есть простые правила финансовой гигиены, которые предприниматели часто недооценивают:

  1. Держать на отдельном счёте сумму с запасом.
    Не «впритык», а с небольшой подушкой — хотя бы 1–2 % сверху.

  2. Проверять зачисления заранее.
    Если деньги обещают перевести «сегодня», лучше планировать операцию на завтра.

  3. Следить за мелкими списаниями.
    Комиссии, копейки, округления — всё это может поменять доступный остаток в критический момент.

  4. Не проводить крупные операции в момент подачи.
    Одновременные платежи — частая причина отказов.

  5. Разделять деньги по назначению.
    Если есть задачи с обязательным резервированием — лучше держать под них отдельный счёт.

Есть ли плюсы у системы блокировок

Да, и они ощутимые:

• деньги продолжают приносить проценты, даже если заблокированы;
• не нужно открывать десятки отдельных счетов под разные сервисы;
• операции проходят автоматически и быстрее, чем ручные перечисления;
• система защищает обе стороны: средства «заморожены», но остаются вашими.

Блокировка — это не про усложнение жизни, а про гарантию обязательств.

А что делать, если деньги заблокированы, а операция срочная

Первое — проверить, кто инициировал блокировку.
Второе — посмотреть, нет ли других запросов на резервирование.
Третье — зачислить недостающую сумму и подать операцию повторно.

Если блокировка прошла ошибочно, банк обязан её снять — но это может занять время, и многие операции идут быстрее, чем служба поддержки.

Главный вывод

Система резервирования средств — это не бюрократия и не прихоть банков. Это механизм, который работает во многих финансовых процессах, даже если предприниматель об этом не задумывается.

И если понимать, как именно проходят блокировки, можно избежать ситуации, когда заявка отклоняется из-за трёх рублей, а сама операция сдвигается на неделю.

Информации об авторе

Алексей Гамаюнов

Алексей Гамаюнов

сооснователь в ООО БанкПроКонсалт

2 подписчика35 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет