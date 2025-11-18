Почему деньги на счете могут оказаться заблокированными в самый неподходящий момент: разбор популярной ошибки предпринимателей

У каждого предпринимателя есть свой «кошмарный» финансовый сценарий. У кого-то — внезапная блокировка по 115-ФЗ. У кого-то — резкое списание комиссии. А у некоторых — ситуация, когда деньги есть, но воспользоваться ими нельзя, потому что банк прямо сейчас заморозил сумму по запросу какой-нибудь площадки или сервиса.

Так бывает чаще, чем кажется. Особенно если владелец бизнеса работает с сервисами, где требуется временное резервирование средств. И одна из самых частых причин — участие в электронных торгах, когда для подачи заявки нужна блокировка денег.

Почему так происходит, почему многие предприниматели узнают об этом только после отклонённой заявки — и как избежать неприятных сюрпризов?

Разбираем без узкой терминологии, на примерах и с практическими выводами.