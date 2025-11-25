Госзакупки меняются сильнее, чем кажется: что должен знать бизнес в 2025 году
Бизнес рискует потерять деньги, если сегодня игнорирует изменения в сфере госзакупок.
Система перестраивается: цифровизация, новые правила локализации, реформы в корпоративных закупках, единый электронный контур и ужесточение контроля качества.
Но парадокс в том, что именно в этот момент у поставщиков появляется больше возможностей, чем за последние 10 лет.
Разбираем — простым языком и по делу, без лишней бюрократии.
1. Процедуры уходят в цифру — это экономит время, но повышает требования
Сегодня почти весь цикл закупки проходит онлайн.
От извещения до приёмки — всё на площадках и в ЕИС.
Что это даёт бизнесу:
меньше ошибок в документах;
быстрее закрываются контракты;
можно участвовать удалённо;
прозрачность действий заказчика.
Но и ответственности больше: нужно владеть электронным документооборотом, строго соблюдать сроки, разбираться в интерфейсах.
2. Конкуренция растёт, но рынков тоже становится больше
Главная ошибка многих поставщиков — смотреть только на 44-ФЗ.
Рынок давно шире:
223-ФЗ — гибче и менее перегружен участниками;
ЕАЭС — унификация стандартов и электронных магазинов открывает новые точки входа;
корпоративные закупки дают стабильный спрос.
Полезный вывод: поставщику выгодно работать не в «одном законе», а сразу в нескольких сегментах.
3. Новые правила локализации: формальных документов больше не хватит
Обновлённое 719-ПП меняет рынок:
срок записи в реестре увеличивается до пяти лет;
ежегодная отчётность становится обязательной;
Росстандарт начнёт проверять реальную локализацию;
с 2026 года данные реестра будут автоматически подтягиваться в ЕИС.
Это делает рынок честнее, но и требования к производителям выше.
4. Малые закупки — главный «вход» в систему для МСП
С 2025–2026 гг. здесь ожидаются ключевые изменения:
единая цифровая витрина малых закупок,
общий каталог товаров,
отказ от бумажных актов и отчётов,
автоматическая загрузка договоров в реестр,
аналитика спроса прямо в ЕИС.
Для малого бизнеса это шанс выйти на рынок без сложных процедур.
5. Маркировка усиливает контроль качества
ЕИС интегрируется с маркировкой.
Если товар не прошёл проверку — он не попадёт в закупку:
продукты,
медикаменты,
детские товары.
Это снижает риски для заказчиков и делает рынок более прозрачным.
6. Корпоративные закупки готовятся к перезапуску
В 223-ФЗ назрели изменения.
Главный запрос бизнеса — нормальные сроки оплаты.
Сейчас отдельные заказчики могут задерживать расчёты месяцами, что несёт финансовые риски.
Ожидаемые реформы должны выровнять баланс интересов поставщика и заказчика.
7. Московская модель показывает, как может работать современная система
Закупки до 20 млн рублей проводятся только среди МСП.
Портал поставщиков — одна из самых развитых экосистем: тысячи контрактов ежедневно.
Это пример того, куда постепенно движется федеральная система.
8. Имущественные торги переходят в электронный формат
Пока половина таких процедур идёт офлайн, что создаёт риски.
Пакет изменений предусматривает:
полную цифровизацию,
единый реестр участников,
электронные договоры,
прозрачные расчёты.
Это вскроет «серые» зоны и значительно снизит число конфликтов.
Вывод: сейчас самое выгодное время зайти в госзакупки
Да, требований больше.
Да, конкуренция выше.
Но рынок стал:
понятнее,
технологичнее,
предсказуемее,
шире (44-ФЗ, 223-ФЗ, МСП, ЕАЭС, малые закупки),
безопаснее для исполнителей.
Поставщики, которые начнут адаптироваться сейчас, получат преимущество на годы вперёд.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию