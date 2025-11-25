ЦОК КПК БСН 24.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру превратить опыт в IT-карьеру и удвоить доход →
Алексей Гамаюнов
Госзакупки

Госзакупки меняются сильнее, чем кажется: что должен знать бизнес в 2025 году

Госзакупки проходят масштабную трансформацию: цифровизация процедур, новые правила локализации, изменения в 223-ФЗ и переход малых закупок в единый электронный контур. Разбираем, что это значит для бизнеса, какие риски появляются и какие возможности открываются уже сегодня.

Бизнес рискует потерять деньги, если сегодня игнорирует изменения в сфере госзакупок.
Система перестраивается: цифровизация, новые правила локализации, реформы в корпоративных закупках, единый электронный контур и ужесточение контроля качества.

Но парадокс в том, что именно в этот момент у поставщиков появляется больше возможностей, чем за последние 10 лет.

Разбираем — простым языком и по делу, без лишней бюрократии.

1. Процедуры уходят в цифру — это экономит время, но повышает требования

Сегодня почти весь цикл закупки проходит онлайн.
От извещения до приёмки — всё на площадках и в ЕИС.

Что это даёт бизнесу:

  • меньше ошибок в документах;

  • быстрее закрываются контракты;

  • можно участвовать удалённо;

  • прозрачность действий заказчика.

Но и ответственности больше: нужно владеть электронным документооборотом, строго соблюдать сроки, разбираться в интерфейсах.

2. Конкуренция растёт, но рынков тоже становится больше

Главная ошибка многих поставщиков — смотреть только на 44-ФЗ.
Рынок давно шире:

  • 223-ФЗ — гибче и менее перегружен участниками;

  • ЕАЭС — унификация стандартов и электронных магазинов открывает новые точки входа;

  • корпоративные закупки дают стабильный спрос.

Полезный вывод: поставщику выгодно работать не в «одном законе», а сразу в нескольких сегментах.

3. Новые правила локализации: формальных документов больше не хватит

Обновлённое 719-ПП меняет рынок:

  • срок записи в реестре увеличивается до пяти лет;

  • ежегодная отчётность становится обязательной;

  • Росстандарт начнёт проверять реальную локализацию;

  • с 2026 года данные реестра будут автоматически подтягиваться в ЕИС.

Это делает рынок честнее, но и требования к производителям выше.

4. Малые закупки — главный «вход» в систему для МСП

С 2025–2026 гг. здесь ожидаются ключевые изменения:

  • единая цифровая витрина малых закупок,

  • общий каталог товаров,

  • отказ от бумажных актов и отчётов,

  • автоматическая загрузка договоров в реестр,

  • аналитика спроса прямо в ЕИС.

Для малого бизнеса это шанс выйти на рынок без сложных процедур.

5. Маркировка усиливает контроль качества

ЕИС интегрируется с маркировкой.
Если товар не прошёл проверку — он не попадёт в закупку:

  • продукты,

  • медикаменты,

  • детские товары.

Это снижает риски для заказчиков и делает рынок более прозрачным.

6. Корпоративные закупки готовятся к перезапуску

В 223-ФЗ назрели изменения.
Главный запрос бизнеса — нормальные сроки оплаты.
Сейчас отдельные заказчики могут задерживать расчёты месяцами, что несёт финансовые риски.

Ожидаемые реформы должны выровнять баланс интересов поставщика и заказчика.

7. Московская модель показывает, как может работать современная система

Закупки до 20 млн рублей проводятся только среди МСП.
Портал поставщиков — одна из самых развитых экосистем: тысячи контрактов ежедневно.

Это пример того, куда постепенно движется федеральная система.

8. Имущественные торги переходят в электронный формат

Пока половина таких процедур идёт офлайн, что создаёт риски.
Пакет изменений предусматривает:

  • полную цифровизацию,

  • единый реестр участников,

  • электронные договоры,

  • прозрачные расчёты.

Это вскроет «серые» зоны и значительно снизит число конфликтов.

Вывод: сейчас самое выгодное время зайти в госзакупки

Да, требований больше.
Да, конкуренция выше.

Но рынок стал:

  • понятнее,

  • технологичнее,

  • предсказуемее,

  • шире (44-ФЗ, 223-ФЗ, МСП, ЕАЭС, малые закупки),

  • безопаснее для исполнителей.

Поставщики, которые начнут адаптироваться сейчас, получат преимущество на годы вперёд.

Информации об авторе

Алексей Гамаюнов

Алексей Гамаюнов

сооснователь в ООО БанкПроКонсалт

2 подписчика36 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет