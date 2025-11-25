Госзакупки меняются сильнее, чем кажется: что должен знать бизнес в 2025 году

Госзакупки проходят масштабную трансформацию: цифровизация процедур, новые правила локализации, изменения в 223-ФЗ и переход малых закупок в единый электронный контур. Разбираем, что это значит для бизнеса, какие риски появляются и какие возможности открываются уже сегодня.

Бизнес рискует потерять деньги, если сегодня игнорирует изменения в сфере госзакупок.

Система перестраивается: цифровизация, новые правила локализации, реформы в корпоративных закупках, единый электронный контур и ужесточение контроля качества.

Но парадокс в том, что именно в этот момент у поставщиков появляется больше возможностей, чем за последние 10 лет.

Разбираем — простым языком и по делу, без лишней бюрократии.

1. Процедуры уходят в цифру — это экономит время, но повышает требования

Сегодня почти весь цикл закупки проходит онлайн.

От извещения до приёмки — всё на площадках и в ЕИС.

Что это даёт бизнесу:

меньше ошибок в документах;

быстрее закрываются контракты;

можно участвовать удалённо;

прозрачность действий заказчика.

Но и ответственности больше: нужно владеть электронным документооборотом, строго соблюдать сроки, разбираться в интерфейсах.

2. Конкуренция растёт, но рынков тоже становится больше

Главная ошибка многих поставщиков — смотреть только на 44-ФЗ.

Рынок давно шире:

223-ФЗ — гибче и менее перегружен участниками;

ЕАЭС — унификация стандартов и электронных магазинов открывает новые точки входа;

корпоративные закупки дают стабильный спрос.

Полезный вывод: поставщику выгодно работать не в «одном законе», а сразу в нескольких сегментах.

3. Новые правила локализации: формальных документов больше не хватит

Обновлённое 719-ПП меняет рынок:

срок записи в реестре увеличивается до пяти лет;

ежегодная отчётность становится обязательной;

Росстандарт начнёт проверять реальную локализацию;

с 2026 года данные реестра будут автоматически подтягиваться в ЕИС.

Это делает рынок честнее, но и требования к производителям выше.

4. Малые закупки — главный «вход» в систему для МСП

С 2025–2026 гг. здесь ожидаются ключевые изменения:

единая цифровая витрина малых закупок,

общий каталог товаров,

отказ от бумажных актов и отчётов,

автоматическая загрузка договоров в реестр,

аналитика спроса прямо в ЕИС.

Для малого бизнеса это шанс выйти на рынок без сложных процедур.

5. Маркировка усиливает контроль качества

ЕИС интегрируется с маркировкой.

Если товар не прошёл проверку — он не попадёт в закупку:

продукты,

медикаменты,

детские товары.

Это снижает риски для заказчиков и делает рынок более прозрачным.

6. Корпоративные закупки готовятся к перезапуску

В 223-ФЗ назрели изменения.

Главный запрос бизнеса — нормальные сроки оплаты.

Сейчас отдельные заказчики могут задерживать расчёты месяцами, что несёт финансовые риски.

Ожидаемые реформы должны выровнять баланс интересов поставщика и заказчика.

7. Московская модель показывает, как может работать современная система

Закупки до 20 млн рублей проводятся только среди МСП.

Портал поставщиков — одна из самых развитых экосистем: тысячи контрактов ежедневно.

Это пример того, куда постепенно движется федеральная система.

8. Имущественные торги переходят в электронный формат

Пока половина таких процедур идёт офлайн, что создаёт риски.

Пакет изменений предусматривает:

полную цифровизацию,

единый реестр участников,

электронные договоры,

прозрачные расчёты.

Это вскроет «серые» зоны и значительно снизит число конфликтов.

Вывод: сейчас самое выгодное время зайти в госзакупки

Да, требований больше.

Да, конкуренция выше.

Но рынок стал:

понятнее,

технологичнее,

предсказуемее,

шире (44-ФЗ, 223-ФЗ, МСП, ЕАЭС, малые закупки),

безопаснее для исполнителей.

Поставщики, которые начнут адаптироваться сейчас, получат преимущество на годы вперёд.