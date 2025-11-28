ЦОК ОК БСН 28.11 М
Электронная приемка в ЕИС: 7 ошибок, из-за которых задерживают оплату. Проверить стоит каждому поставщику

Электронная приемка в ЕИС ускоряет закрытие контрактов, но из-за нескольких типичных ошибок поставщики регулярно получают возвраты и задержки оплаты. Разбираем 7 ключевых ошибок, из-за которых отклоняют акты, и даем рекомендации, как пройти приемку с первого раза и избежать финансовых рисков.

Электронное актирование давно стало стандартом в расчётах по контрактам. Но даже опытные поставщики теряют деньги и сроки из-за ошибок, которые на первый взгляд кажутся мелочами. В 2025 году заказчики стали чаще отклонять документы, ссылаясь на неточности в акте, расхождения в данных и неправильное оформление приложений.

Разбираем самые частые ошибки, из-за которых приёмка превращается в затяжной процесс, а оплата задерживается на недели.

Ошибка 1. Неверные реквизиты или не тот сотрудник в «Подписантах»

На практике встречаются ситуации, когда:

• акт формирует сотрудник без нужных прав;
• электронную подпись ставит человек, который не имеет полномочий на подписание;
• в документе указан сотрудник, которого уже нет в организации.

Результат: заказчик отклоняет документ, время уходит, срок поставки может считаться нарушенным.

Ошибка 2. Неполные данные о товаре или работе

Самая частая причина отклонений. Автоматически ЕИС подтягивает только часть данных — всё остальное вводит поставщик. Ошибки возникают, когда:

• неверно указано количество или торговое наименование;
• не загружены технические документы;
• пропущены характеристики, обязательные для отдельных категорий товаров (например, медицинских).

Кейс: поставщик из Москвы указал только «памперсы» вместо полного торгового наименования. Акт отклонили, задержка — 14 дней.

Ошибка 3. Некорректное место поставки

Даже небольшая неточность может стать поводом для отказа: неправильный корпус, склад, площадка или адрес структурного подразделения.

Система формально права: место поставки — обязательный элемент исполнения.

Ошибка 4. Прикрепили «не те» документы или забыли приложение

Если контракт предусматривает обязательные файлы (КС-2, спецификацию, техническую документацию), их отсутствие — автоматический возврат акта.

Кейс: подрядчик не прикрепил КС-2, хотя по договору она обязательна. Акт вернули. Оплата ушла на 21 день позже срока.

Ошибка 5. Несовпадение данных счёта-фактуры и акта

Если используется формат «акт + счёт-фактура», данные должны совпадать: суммы, идентификаторы, реквизиты, номенклатура.

Любое расхождение — возврат.

Ошибка 6. Попытка исправить документ, который уже принят или находится «у заказчика»

Многие пытаются «подправить» документ, не разобравшись, что:

• редактировать можно только до отправки заказчику;
• после отправки — только документ-исправление;
• если нужно изменить количество или цену — только корректировочный документ.

Из-за путаницы документы уходят с ошибками, что увеличивает время обработки.

Ошибка 7. Неправильная логика работы с частичной приёмкой

Если заказчик принимает только часть, поставщик должен оформить корректировку — но многие пытаются направить новый акт или вручную изменяют количество.

Это прямой путь к отклонению.

Как работать без отказов и задержек

1. Проверять обязательные поля перед отправкой

Особенно — номенклатуру, количество, адрес, реквизиты и приложения.

2. Использовать только те форматы документов, которые разрешены по контракту

Многие ошибки возникают из-за выбора «не того» формата.

3. Поддерживать актуальность данных о сотрудниках, имеющих право подписи

4. Корректно оформлять исправления

Не путать документ-исправление и корректировочный документ.

5. Вести переписку с заказчиком через официальные каналы

Это защищает от спорных ситуаций.

Почему это важно

Ошибки в электронном актировании — это не только задержка оплаты.
Последствия могут быть серьёзнее:

• просрочка по контракту;
• начисление неустойки;
• риски признания поставки ненадлежащей;
• вопросы от налоговой, если документы расходятся.

В 2025 году заказчики стали формальнее относиться к данным в актах. Поэтому аккуратность и внимательность к деталям стали ключевыми.

Итог

Электронная приёмка — инструмент, который действительно ускоряет расчёты. Но только при условии, что документы оформлены корректно.
Поставщику важно понимать механику ЕИС, знать, какие ошибки считаются критичными, и правильно использовать инструменты исправления.

Тогда приёмка пройдёт быстро, оплата — своевременно, а закрытие контракта не превратится в переписку длиной в месяц.

Алексей Гамаюнов

Алексей Гамаюнов

сооснователь в ООО БанкПроКонсалт

