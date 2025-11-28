Электронная приемка в ЕИС: 7 ошибок, из-за которых задерживают оплату. Проверить стоит каждому поставщику

Электронное актирование давно стало стандартом в расчётах по контрактам. Но даже опытные поставщики теряют деньги и сроки из-за ошибок, которые на первый взгляд кажутся мелочами. В 2025 году заказчики стали чаще отклонять документы, ссылаясь на неточности в акте, расхождения в данных и неправильное оформление приложений.

Разбираем самые частые ошибки, из-за которых приёмка превращается в затяжной процесс, а оплата задерживается на недели.