Электронная приемка в ЕИС: 7 ошибок, из-за которых задерживают оплату. Проверить стоит каждому поставщику

Электронное актирование давно стало стандартом в расчётах по контрактам. Но даже опытные поставщики теряют деньги и сроки из-за ошибок, которые на первый взгляд кажутся мелочами. В 2025 году заказчики стали чаще отклонять документы, ссылаясь на неточности в акте, расхождения в данных и неправильное оформление приложений.
Разбираем самые частые ошибки, из-за которых приёмка превращается в затяжной процесс, а оплата задерживается на недели.
Ошибка 1. Неверные реквизиты или не тот сотрудник в «Подписантах»
На практике встречаются ситуации, когда:
• акт формирует сотрудник без нужных прав;
• электронную подпись ставит человек, который не имеет полномочий на подписание;
• в документе указан сотрудник, которого уже нет в организации.
Результат: заказчик отклоняет документ, время уходит, срок поставки может считаться нарушенным.
Ошибка 2. Неполные данные о товаре или работе
Самая частая причина отклонений. Автоматически ЕИС подтягивает только часть данных — всё остальное вводит поставщик. Ошибки возникают, когда:
• неверно указано количество или торговое наименование;
• не загружены технические документы;
• пропущены характеристики, обязательные для отдельных категорий товаров (например, медицинских).
Кейс: поставщик из Москвы указал только «памперсы» вместо полного торгового наименования. Акт отклонили, задержка — 14 дней.
Ошибка 3. Некорректное место поставки
Даже небольшая неточность может стать поводом для отказа: неправильный корпус, склад, площадка или адрес структурного подразделения.
Система формально права: место поставки — обязательный элемент исполнения.
Ошибка 4. Прикрепили «не те» документы или забыли приложение
Если контракт предусматривает обязательные файлы (КС-2, спецификацию, техническую документацию), их отсутствие — автоматический возврат акта.
Кейс: подрядчик не прикрепил КС-2, хотя по договору она обязательна. Акт вернули. Оплата ушла на 21 день позже срока.
Ошибка 5. Несовпадение данных счёта-фактуры и акта
Если используется формат «акт + счёт-фактура», данные должны совпадать: суммы, идентификаторы, реквизиты, номенклатура.
Любое расхождение — возврат.
Ошибка 6. Попытка исправить документ, который уже принят или находится «у заказчика»
Многие пытаются «подправить» документ, не разобравшись, что:
• редактировать можно только до отправки заказчику;
• после отправки — только документ-исправление;
• если нужно изменить количество или цену — только корректировочный документ.
Из-за путаницы документы уходят с ошибками, что увеличивает время обработки.
Ошибка 7. Неправильная логика работы с частичной приёмкой
Если заказчик принимает только часть, поставщик должен оформить корректировку — но многие пытаются направить новый акт или вручную изменяют количество.
Это прямой путь к отклонению.
Как работать без отказов и задержек
1. Проверять обязательные поля перед отправкой
Особенно — номенклатуру, количество, адрес, реквизиты и приложения.
2. Использовать только те форматы документов, которые разрешены по контракту
Многие ошибки возникают из-за выбора «не того» формата.
3. Поддерживать актуальность данных о сотрудниках, имеющих право подписи
4. Корректно оформлять исправления
Не путать документ-исправление и корректировочный документ.
5. Вести переписку с заказчиком через официальные каналы
Это защищает от спорных ситуаций.
Почему это важно
Ошибки в электронном актировании — это не только задержка оплаты.
Последствия могут быть серьёзнее:
• просрочка по контракту;
• начисление неустойки;
• риски признания поставки ненадлежащей;
• вопросы от налоговой, если документы расходятся.
В 2025 году заказчики стали формальнее относиться к данным в актах. Поэтому аккуратность и внимательность к деталям стали ключевыми.
Итог
Электронная приёмка — инструмент, который действительно ускоряет расчёты. Но только при условии, что документы оформлены корректно.
Поставщику важно понимать механику ЕИС, знать, какие ошибки считаются критичными, и правильно использовать инструменты исправления.
Тогда приёмка пройдёт быстро, оплата — своевременно, а закрытие контракта не превратится в переписку длиной в месяц.
