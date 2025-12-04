Электронный аукцион 44-ФЗ простыми словами: как не проиграть тендер из-за мелочи

Электронный аукцион 44-ФЗ простыми словами: как не проиграть тендер из-за мелочиУчастники снижают цену, таймер тикает, нервы на пределе — но побеждает не самый быстрый, а самый подготовленный.

Этот материал — для тех, кто уже работает с закупками или только собирается заходить. Без сложных терминов: как проходит электронный аукцион, где чаще всего ошибаются поставщики и что сделать, чтобы заявку не отклонили.