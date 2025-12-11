Как участнику не провалить закупку из-за баллов по 719-ПП
На практике всё больше закупок проходят с ограничениями по национальному режиму. Формально требования знакомы каждому, кто работает с 44-ФЗ и 223-ФЗ, но именно на блоке «российского происхождения товара» участники теряют заявки чаще всего. Причина не в ошибках закона — а в нюансах, связанных с подтверждением локализации и системой баллов по постановлению 719-ПП.
Тема кажется узкой, но на самом деле касается практически всех поставщиков промышленной продукции: от кабеля и металлообработки до техники, приборов и комплектующих.
Почему баллы стали критичными
Пока правила были мягкими, участники могли ограничиваться формальной выпиской из реестра. Сейчас заказчики смотрят на фактические показатели глубже: есть ли у товара нужный уровень локализации, какой объём операций выполняется в РФ, действует ли реестровая запись, хватает ли баллов для текущего года.
И если десять лет назад спор шёл вокруг сертификатов, то сегодня главный вопрос звучит иначе:
«Достаточно ли баллов, чтобы считать товар российским именно по требованиям этой закупки?»
Где чаще всего «падает» заявка
По практике участников, проблемными становятся три ситуации:
Товар произведён в России, но баллов меньше нормы.
Формально отечественный, но по нацрежиму — иностранный.
Выписка есть, но в ней нет баллов.
Для ряда групп это автоматически приравнивает товар к импорту.
Порог по баллам изменился, а поставщик использовал прошлогодний документ.
Особенно частая история при динамически повышающихся требованиях.
Именно такие нюансы дают высокий процент отклонений — при том, что формально участник считает, что сделал всё правильно.
Почему важно сверять товар заранее
Реестры обновляются, требования растут, а закупки всё чаще выходят с жёстким применением 719-ПП. Это означает, что система баллов перестаёт быть «бумажной формальностью» и фактически превращается в фильтр допуска к торгам.
Проще говоря:
недостаточно иметь российское производство — нужно уметь это доказать цифрами.
Что помогает снизить риск отказа
Не инструкция, а именно подход, повышающий шансы пройти закупку:
проверять реестровые записи заранее, а не накануне подачи;
учитывать требования не только закупки, но и текущего года;
отслеживать разъяснения Минпромторга и решения ФАС (они часто меняют трактовку);
не полагаться на «выписка есть — значит пройдём».
Компании, которые выстроили внутренний процесс проверки баллов, выигрывают чаще — не потому что продукция лучше, а потому что документация точнее.
Вывод
Нацрежим — это не «дополнительная бумага», а фактор, который сегодня определяет судьбу закупки. Баллы по 719-ПП остаются главным критерием признания товара российским, и игнорирование порогов локализации приводит к отказам даже у опытных участников.
Чем раньше бизнес научится работать с реестровыми записями и понимать требования к баллам, тем меньше будет внезапных отклонений и потерянных тендеров.
