Как участнику не провалить закупку из-за баллов по 719-ПП

Баллы по 719-ПП стали одним из самых частых оснований для отклонения заявок. Ошибки возникают не из-за сложного закона, а из-за неверной проверки товара и реестровых записей. В материале — понятная логика системы баллов, как её применять и как избежать типичных ошибок поставщиков.

На практике всё больше закупок проходят с ограничениями по национальному режиму. Формально требования знакомы каждому, кто работает с 44-ФЗ и 223-ФЗ, но именно на блоке «российского происхождения товара» участники теряют заявки чаще всего. Причина не в ошибках закона — а в нюансах, связанных с подтверждением локализации и системой баллов по постановлению 719-ПП.

Тема кажется узкой, но на самом деле касается практически всех поставщиков промышленной продукции: от кабеля и металлообработки до техники, приборов и комплектующих.

Почему баллы стали критичными

Пока правила были мягкими, участники могли ограничиваться формальной выпиской из реестра. Сейчас заказчики смотрят на фактические показатели глубже: есть ли у товара нужный уровень локализации, какой объём операций выполняется в РФ, действует ли реестровая запись, хватает ли баллов для текущего года.

И если десять лет назад спор шёл вокруг сертификатов, то сегодня главный вопрос звучит иначе:

«Достаточно ли баллов, чтобы считать товар российским именно по требованиям этой закупки?»

Где чаще всего «падает» заявка

По практике участников, проблемными становятся три ситуации:

Товар произведён в России, но баллов меньше нормы.

Формально отечественный, но по нацрежиму — иностранный. Выписка есть, но в ней нет баллов.

Для ряда групп это автоматически приравнивает товар к импорту. Порог по баллам изменился, а поставщик использовал прошлогодний документ.

Особенно частая история при динамически повышающихся требованиях.

Именно такие нюансы дают высокий процент отклонений — при том, что формально участник считает, что сделал всё правильно.

Почему важно сверять товар заранее

Реестры обновляются, требования растут, а закупки всё чаще выходят с жёстким применением 719-ПП. Это означает, что система баллов перестаёт быть «бумажной формальностью» и фактически превращается в фильтр допуска к торгам.

Проще говоря:

недостаточно иметь российское производство — нужно уметь это доказать цифрами.

Что помогает снизить риск отказа

Не инструкция, а именно подход, повышающий шансы пройти закупку:

проверять реестровые записи заранее, а не накануне подачи;

учитывать требования не только закупки, но и текущего года;

отслеживать разъяснения Минпромторга и решения ФАС (они часто меняют трактовку);

не полагаться на «выписка есть — значит пройдём».

Компании, которые выстроили внутренний процесс проверки баллов, выигрывают чаще — не потому что продукция лучше, а потому что документация точнее.

Вывод

Нацрежим — это не «дополнительная бумага», а фактор, который сегодня определяет судьбу закупки. Баллы по 719-ПП остаются главным критерием признания товара российским, и игнорирование порогов локализации приводит к отказам даже у опытных участников.

Чем раньше бизнес научится работать с реестровыми записями и понимать требования к баллам, тем меньше будет внезапных отклонений и потерянных тендеров.