Что изменилось в закупках в ноябре: 8 разъяснений, которые помогут избежать ошибок

Ноябрь выдался без глобальных перемен, зато с полезными разъяснениями от ведомств. Без громких реформ, но с практическими ответами на вопросы, которые часто вызывают затруднения у заказчиков и участников. Ниже — 8 коротких пунктов с тем, на что стоит обратить внимание в работе с 44-ФЗ и 223-ФЗ.

1. Подтверждение опыта — дата акта, а не оплаты

При закупках с дополнительными требованиями (НМЦК свыше 20 млн ₽) участник должен подтвердить опыт — минимум на 20% от цены новой закупки.

Ранее был спор: считать по дате акта или по дате оплаты?

Разъяснение от УФАС: опыт подтверждается по дате акта приёмки. Оплата роли не играет.

✅ Это позволяет учитывать даже те контракты, которые были оплачены позже — главное, чтобы акт уже был.

2. Баллы по ПП 719 нужно указать прямо в заявке

При нацрежиме по постановлению №719 участник обязан не только указать реестровый номер, но и ввести баллы локализации в структурированную часть заявки на площадке.

⚠ Если этого не сделать — заявка считается иностранной.

📌 Выписка из реестра — не замена: нужны именно заполненные поля.

3. ЖНВЛП: главное — цена в реестре, а не отметка в ГРЛС

По лекарствам часто отклоняют заявки из-за отсутствия отметки о ЖНВЛП в реестре. Но важнее — наличие предельной цены в ГРПОЦ (реестр предельных отпускных цен).

✅ Если цена есть — отказ необоснован, даже если в ГРЛС нет метки.

4. Консалтинг: ограничение по доле иностранного капитала

Запрет на участие компаний с иностранным капиталом в ряде консалтинговых закупок распространяется на юрлица, где доля нерезидентов превышает 10% (прямо или косвенно).

🔹 Исключение — компании из стран ЕАЭС.

📌 Важно учитывать структуру собственности.

5. Справка об отсутствии судимости — срок не ограничен

При закупках, например, питания, требуется справка об отсутствии судимости.

Минфин подтвердил: срок действия не установлен, если:

нет отраслевого требования на обновление,

данные актуальны на момент подачи заявки.

6. Эквивалент разрешён даже при бренде в разрешении Минпромторга

Если заказчик получил разрешение на закупку иностранного товара, и в нём указан конкретный бренд — это не ограничивает конкуренцию.

📌 Участник может предложить эквивалент — бренд не становится обязательным.

7. Офсеты: правила расчёта и применения

Для офсетных контрактов (где есть поставка + обязательства по локализации) Минфин разъяснил следующее:

нацрежим не применяется , если товар будет производиться на новом/модернизированном производстве;

НМЦК считается на основе анализа рынка ;

с 2026 года — единые условия закупки по всем товарам.

8. Грядёт продление льгот до 2026 года

Законопроект предлагает:

сохранить закупки у единственного поставщика по 339-ПП до конца 2026 года ,

продлить закрытые закупки для отдельных категорий участников,

сохранить льготы по лекарствам до 30 июня 2026 года.