Что изменилось в закупках в ноябре: 8 разъяснений, которые помогут избежать ошибок
1. Подтверждение опыта — дата акта, а не оплаты
При закупках с дополнительными требованиями (НМЦК свыше 20 млн ₽) участник должен подтвердить опыт — минимум на 20% от цены новой закупки.
Ранее был спор: считать по дате акта или по дате оплаты?
Разъяснение от УФАС: опыт подтверждается по дате акта приёмки. Оплата роли не играет.
✅ Это позволяет учитывать даже те контракты, которые были оплачены позже — главное, чтобы акт уже был.
2. Баллы по ПП 719 нужно указать прямо в заявке
При нацрежиме по постановлению №719 участник обязан не только указать реестровый номер, но и ввести баллы локализации в структурированную часть заявки на площадке.
⚠ Если этого не сделать — заявка считается иностранной.
📌 Выписка из реестра — не замена: нужны именно заполненные поля.
3. ЖНВЛП: главное — цена в реестре, а не отметка в ГРЛС
По лекарствам часто отклоняют заявки из-за отсутствия отметки о ЖНВЛП в реестре. Но важнее — наличие предельной цены в ГРПОЦ (реестр предельных отпускных цен).
✅ Если цена есть — отказ необоснован, даже если в ГРЛС нет метки.
4. Консалтинг: ограничение по доле иностранного капитала
Запрет на участие компаний с иностранным капиталом в ряде консалтинговых закупок распространяется на юрлица, где доля нерезидентов превышает 10% (прямо или косвенно).
🔹 Исключение — компании из стран ЕАЭС.
📌 Важно учитывать структуру собственности.
5. Справка об отсутствии судимости — срок не ограничен
При закупках, например, питания, требуется справка об отсутствии судимости.
Минфин подтвердил: срок действия не установлен, если:
нет отраслевого требования на обновление,
данные актуальны на момент подачи заявки.
6. Эквивалент разрешён даже при бренде в разрешении Минпромторга
Если заказчик получил разрешение на закупку иностранного товара, и в нём указан конкретный бренд — это не ограничивает конкуренцию.
📌 Участник может предложить эквивалент — бренд не становится обязательным.
7. Офсеты: правила расчёта и применения
Для офсетных контрактов (где есть поставка + обязательства по локализации) Минфин разъяснил следующее:
нацрежим не применяется, если товар будет производиться на новом/модернизированном производстве;
НМЦК считается на основе анализа рынка;
с 2026 года — единые условия закупки по всем товарам.
8. Грядёт продление льгот до 2026 года
Законопроект предлагает:
сохранить закупки у единственного поставщика по 339-ПП до конца 2026 года,
продлить закрытые закупки для отдельных категорий участников,
сохранить льготы по лекарствам до 30 июня 2026 года.
Вывод
Ноябрь показал: в закупках важны не только законы, но и детали. Правильная дата, отметка в нужном реестре или заполненное поле в заявке — всё это решает, будет ли заявка принята или отклонена.
Следите за пояснениями и обновлениями — практика развивается не через реформы, а через разъяснения, которые формируют правила игры в реальном времени.
