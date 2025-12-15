8043 ЦОК КПП Осно mobile
🔴 Вебинар: Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026 →
Алексей Гамаюнов
Госзакупки

Что изменилось в закупках в ноябре: 8 разъяснений, которые помогут избежать ошибок

Ноябрь выдался без глобальных перемен, зато с полезными разъяснениями от ведомств. Без громких реформ, но с практическими ответами на вопросы, которые часто вызывают затруднения у заказчиков и участников. Ниже — 8 коротких пунктов с тем, на что стоит обратить внимание в работе с 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Что изменилось в закупках в ноябре: 8 разъяснений, которые помогут избежать ошибок

1. Подтверждение опыта — дата акта, а не оплаты

При закупках с дополнительными требованиями (НМЦК свыше 20 млн ₽) участник должен подтвердить опыт — минимум на 20% от цены новой закупки.

Ранее был спор: считать по дате акта или по дате оплаты?
Разъяснение от УФАС: опыт подтверждается по дате акта приёмки. Оплата роли не играет.

✅ Это позволяет учитывать даже те контракты, которые были оплачены позже — главное, чтобы акт уже был.

2. Баллы по ПП 719 нужно указать прямо в заявке

При нацрежиме по постановлению №719 участник обязан не только указать реестровый номер, но и ввести баллы локализации в структурированную часть заявки на площадке.

⚠ Если этого не сделать — заявка считается иностранной.
📌 Выписка из реестра — не замена: нужны именно заполненные поля.

3. ЖНВЛП: главное — цена в реестре, а не отметка в ГРЛС

По лекарствам часто отклоняют заявки из-за отсутствия отметки о ЖНВЛП в реестре. Но важнее — наличие предельной цены в ГРПОЦ (реестр предельных отпускных цен).

✅ Если цена есть — отказ необоснован, даже если в ГРЛС нет метки.

4. Консалтинг: ограничение по доле иностранного капитала

Запрет на участие компаний с иностранным капиталом в ряде консалтинговых закупок распространяется на юрлица, где доля нерезидентов превышает 10% (прямо или косвенно).

🔹 Исключение — компании из стран ЕАЭС.
📌 Важно учитывать структуру собственности.

5. Справка об отсутствии судимости — срок не ограничен

При закупках, например, питания, требуется справка об отсутствии судимости.

Минфин подтвердил: срок действия не установлен, если:

  • нет отраслевого требования на обновление,

  • данные актуальны на момент подачи заявки.

6. Эквивалент разрешён даже при бренде в разрешении Минпромторга

Если заказчик получил разрешение на закупку иностранного товара, и в нём указан конкретный бренд — это не ограничивает конкуренцию.

📌 Участник может предложить эквивалент — бренд не становится обязательным.

7. Офсеты: правила расчёта и применения

Для офсетных контрактов (где есть поставка + обязательства по локализации) Минфин разъяснил следующее:

  • нацрежим не применяется, если товар будет производиться на новом/модернизированном производстве;

  • НМЦК считается на основе анализа рынка;

  • с 2026 года — единые условия закупки по всем товарам.

8. Грядёт продление льгот до 2026 года

Законопроект предлагает:

  • сохранить закупки у единственного поставщика по 339-ПП до конца 2026 года,

  • продлить закрытые закупки для отдельных категорий участников,

  • сохранить льготы по лекарствам до 30 июня 2026 года.

Вывод

Ноябрь показал: в закупках важны не только законы, но и детали. Правильная дата, отметка в нужном реестре или заполненное поле в заявке — всё это решает, будет ли заявка принята или отклонена.

Следите за пояснениями и обновлениями — практика развивается не через реформы, а через разъяснения, которые формируют правила игры в реальном времени.

Информации об авторе

Алексей Гамаюнов

Алексей Гамаюнов

сооснователь в ООО БанкПроКонсалт

2 подписчика40 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет