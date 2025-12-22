Цена в закупке — это не цифра. Это диагноз

Почему по одной НМЦ закупка «взлетает», а по другой — умирает без заявок.

Начальная максимальная цена контракта выглядит как формальность: цифра в извещении, от которой начинается аукцион.

Но на практике НМЦ — это первый сигнал для бизнеса: стоит ли вообще тратить время на эту закупку.

По одной цене участники заходят охотно, по другой — закрывают вкладку через 30 секунд.

Когда цена говорит: «сюда лучше не лезть»

Частая ситуация: закупка опубликована, предмет понятен, объёмы реальные — но заявок нет.

Причина почти всегда одна — цена не совпадает с рынком.

Почему так происходит:

заказчик опирался на устаревшие коммерческие предложения

взял минимальные цены без учёта логистики, НДС и роста себестоимости

формально «обосновал», но не проверил расчёт на реальность

Для участника это означает простую вещь:

контракт либо придётся тянуть в минус, либо не тянуть вообще.

Как заказчики считают НМЦ на практике

Самый популярный способ — анализ рынка.

Запрашивают коммерческие предложения, смотрят прошлые контракты, открытые источники.

Но есть нюанс:

даже при формально корректном расчёте цена может быть нежизнеспособной.

В строительстве и ремонте часто используют сметы,

для регулируемых услуг — тарифы,

для стандартных товаров — нормативы.

Проблема не в методах, а в том, как именно их применяют.

Что должен проверить участник до подачи заявки

Перед тем как нажать кнопку «подать», полезно задать себе три вопроса:

Эта цена покрывает мою себестоимость с учётом рисков? Есть ли в контракте требования, которые не отражены в цене? Придётся ли потом «договариваться с калькулятором», чтобы уложиться?

Если хотя бы на один вопрос ответ неуверенный —

лучше остановиться и подумать, чем потом объяснять убытки.

Когда завышенная цена — тоже не подарок

Высокая НМЦ выглядит привлекательно, но у неё есть обратная сторона:

активное снижение на торгах и дополнительные требования при сильном падении цены.

В итоге участник может выиграть контракт,

но получить больше проверок, больше обеспечения и больше рисков, чем планировал.

Итог

НМЦ — это не «цена для старта торгов».

Это показатель того, насколько закупка вообще жизнеспособна.

Тот, кто умеет читать логику цены,

реже попадает в убыточные контракты,

меньше спорит с заказчиками

и экономит себе месяцы работы.

Иногда самый правильный шаг в закупке — не участвовать.