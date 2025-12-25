8083 КПК Аналитик Моб
Алексей Гамаюнов
Почему в закупках перестают смотреть только на цену — и что это меняет для бизнеса

Минимальная цена долгое время считалась главным критерием победы в закупках. Но именно она чаще всего приводила к срывам сроков и неисполненным контрактам. Сегодня заказчики все чаще смотрят не на цифры в заявке, а на устойчивость бизнеса. В статье — о том, почему эта логика меняется и к чему готовиться поставщикам.

Долгое время в закупках побеждала минимальная цена.
Итог хорошо знаком всем участникам рынка: сорванные сроки, неисполненные контракты и подрядчики, которые исчезают ещё до приёмки работ.

Формально система работала корректно. Фактически — создавалась среда, в которой выигрывал не самый надёжный исполнитель, а тот, кто был готов демпинговать сильнее остальных. Со временем стало очевидно: цена не отвечает на главный вопрос — можно ли этому исполнителю доверять.

Именно в этот момент логика закупок начала меняться.

От минимальной цены — к оценке рисков

Современные закупочные процедуры всё чаще выходят за рамки формального сравнения цен. Заказчика интересует не только стоимость контракта, но и вероятность того, что он будет исполнен без авралов, конфликтов и последующих судебных споров.

Это привело к появлению дополнительных критериев, позволяющих оценивать бизнес не как разового участника процедуры, а как устойчивую систему, способную выполнять обязательства на дистанции.

Что начинают оценивать помимо цены

На практике фокус смещается на параметры, которые раньше оставались «за кадром»:

  • финансовую дисциплину и прозрачность

  • стабильность деятельности и кадровой политики

  • налоговую нагрузку и правовую историю

  • отсутствие системных нарушений и санкций

В совокупности эти показатели дают более точное представление о том, с кем заказчик имеет дело. Не только на этапе подписания контракта, но и на всём протяжении его исполнения.

Почему такие оценки нельзя подготовить формально

Ключевая особенность комплексной оценки деловой устойчивости — источники данных.
В основе лежат не заявления компании о себе и не презентации, а фактическая информация: финансовая отчётность, налоговые данные, сведения из регуляторных реестров.

Это означает, что улучшить показатели «на бумаге» невозможно.
Оценка отражает реальное состояние бизнеса и его динамику, а не декларируемые намерения.

Как работает логика отбора

Процесс оценки, как правило, выстроен по принципу отсечения рисков.
Сначала исключаются компании с критическими ограничениями — банкротством, ликвидацией, серьёзными правовыми проблемами. Затем анализируются финансовые и операционные показатели. И только после этого учитываются дополнительные подтверждённые данные.

Такой подход снижает вероятность ошибок на старте и позволяет заказчику работать с более предсказуемыми партнёрами.

Что это означает для бизнеса на практике

В своей практике всё чаще видно: компании, которые проигрывают из-за «неценовых факторов», на самом деле проигрывают не процедуре, а собственной модели ведения бизнеса.

Закупки просто перестают закрывать глаза на то, что раньше оставалось внутренним делом компании:
финансовую дисциплину, прозрачность, устойчивость команды.

Цена по-прежнему важна. Но она перестаёт быть универсальным аргументом.

Куда движется эта логика

Судя по текущей практике, роль комплексной оценки деловой устойчивости будет только усиливаться — особенно в закупках с высокой ответственностью и длительным циклом исполнения.

Это не усложнение системы, а её взросление. Заказчики всё меньше готовы компенсировать низкую цену повышенными рисками.

Вывод

Отказ от единственного критерия цены — это переход от формального соответствия требованиям к осознанному выбору партнёров.
В такой системе стратегическое преимущество получают компании, которые выстраивают бизнес на долгую дистанцию, а не на разовые победы в торгах.

