Почему в закупках перестают смотреть только на цену — и что это меняет для бизнеса

Долгое время в закупках побеждала минимальная цена.
Итог хорошо знаком всем участникам рынка: сорванные сроки, неисполненные контракты и подрядчики, которые исчезают ещё до приёмки работ.
Формально система работала корректно. Фактически — создавалась среда, в которой выигрывал не самый надёжный исполнитель, а тот, кто был готов демпинговать сильнее остальных. Со временем стало очевидно: цена не отвечает на главный вопрос — можно ли этому исполнителю доверять.
Именно в этот момент логика закупок начала меняться.
От минимальной цены — к оценке рисков
Современные закупочные процедуры всё чаще выходят за рамки формального сравнения цен. Заказчика интересует не только стоимость контракта, но и вероятность того, что он будет исполнен без авралов, конфликтов и последующих судебных споров.
Это привело к появлению дополнительных критериев, позволяющих оценивать бизнес не как разового участника процедуры, а как устойчивую систему, способную выполнять обязательства на дистанции.
Что начинают оценивать помимо цены
На практике фокус смещается на параметры, которые раньше оставались «за кадром»:
финансовую дисциплину и прозрачность
стабильность деятельности и кадровой политики
налоговую нагрузку и правовую историю
отсутствие системных нарушений и санкций
В совокупности эти показатели дают более точное представление о том, с кем заказчик имеет дело. Не только на этапе подписания контракта, но и на всём протяжении его исполнения.
Почему такие оценки нельзя подготовить формально
Ключевая особенность комплексной оценки деловой устойчивости — источники данных.
В основе лежат не заявления компании о себе и не презентации, а фактическая информация: финансовая отчётность, налоговые данные, сведения из регуляторных реестров.
Это означает, что улучшить показатели «на бумаге» невозможно.
Оценка отражает реальное состояние бизнеса и его динамику, а не декларируемые намерения.
Как работает логика отбора
Процесс оценки, как правило, выстроен по принципу отсечения рисков.
Сначала исключаются компании с критическими ограничениями — банкротством, ликвидацией, серьёзными правовыми проблемами. Затем анализируются финансовые и операционные показатели. И только после этого учитываются дополнительные подтверждённые данные.
Такой подход снижает вероятность ошибок на старте и позволяет заказчику работать с более предсказуемыми партнёрами.
Что это означает для бизнеса на практике
В своей практике всё чаще видно: компании, которые проигрывают из-за «неценовых факторов», на самом деле проигрывают не процедуре, а собственной модели ведения бизнеса.
Закупки просто перестают закрывать глаза на то, что раньше оставалось внутренним делом компании:
финансовую дисциплину, прозрачность, устойчивость команды.
Цена по-прежнему важна. Но она перестаёт быть универсальным аргументом.
Куда движется эта логика
Судя по текущей практике, роль комплексной оценки деловой устойчивости будет только усиливаться — особенно в закупках с высокой ответственностью и длительным циклом исполнения.
Это не усложнение системы, а её взросление. Заказчики всё меньше готовы компенсировать низкую цену повышенными рисками.
Вывод
Отказ от единственного критерия цены — это переход от формального соответствия требованиям к осознанному выбору партнёров.
В такой системе стратегическое преимущество получают компании, которые выстраивают бизнес на долгую дистанцию, а не на разовые победы в торгах.
