Почему в закупках перестают смотреть только на цену — и что это меняет для бизнеса

Долгое время в закупках побеждала минимальная цена.

Итог хорошо знаком всем участникам рынка: сорванные сроки, неисполненные контракты и подрядчики, которые исчезают ещё до приёмки работ.

Формально система работала корректно. Фактически — создавалась среда, в которой выигрывал не самый надёжный исполнитель, а тот, кто был готов демпинговать сильнее остальных. Со временем стало очевидно: цена не отвечает на главный вопрос — можно ли этому исполнителю доверять.

Именно в этот момент логика закупок начала меняться.