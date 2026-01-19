Почему декабрь 2025 года стал поворотным для системы закупок
Большинство изменений в сфере закупок, принятых в декабре 2025 года, прошли без громких обсуждений.
При этом именно они формируют практику 2026 года и уже сейчас влияют на допуск заявок, порядок подтверждения соответствия и исполнение контрактов.
Речь идёт не о разрозненных поправках, а о решениях, которые меняют логику применения национального режима, требования к программному обеспечению, подходы к строительным контрактам и закупкам в условиях чрезвычайных ситуаций. Эти изменения важно учитывать заранее — до начала процедур и подготовки заявок.
Ниже — обзор ключевых нормативных решений и официальных разъяснений, сформировавших повестку последнего месяца 2025 года.
Национальный режим: переход к более жёсткой модели
Закупки вещевого имущества для нужд армии
В декабре был окончательно пересмотрен подход к закупкам вещевого имущества для нужд Вооружённых Сил. Если ранее по отдельным категориям допускались исключения из запрета на импорт, то с 1 января 2026 года закупка допускается исключительно в отношении товаров российского происхождения.
Фактически это означает отказ от прежней гибкости национального режима в данной категории и повышенные риски отклонения заявок при формальном или некорректном подтверждении происхождения продукции.
Новые требования к программному обеспечению
Существенные изменения затронули порядок ведения реестров программного обеспечения российского происхождения и программ стран ЕАЭС. Процедура включения в реестры была увязана с требованиями к доверенному программному обеспечению, используемому в критически важных информационных системах.
Введены, в частности:
требования к совместимости программных продуктов минимум с двумя доверенными операционными системами;
поэтапное введение требований в зависимости от категории ПО;
более жёсткие условия к правообладателям, включая контроль российских лиц над исключительными правами;
расширенный перечень документов, подтверждающих соответствие критериям.
Дополнительно разъяснено, что при отсутствии в реестровой записи отметки о соответствии требованиям к доверенному ПО такой продукт при наличии альтернативных заявок приравнивается к иностранному. На практике это напрямую влияет на допуск и оценку заявок.
Корректировка перечней товаров с ограничением и запретом импорта
В декабре утверждены изменения, предусматривающие перераспределение отдельных товарных позиций между перечнями с ограничением и запретом импорта. В частности, часть продукции рыбной переработки переведена в категорию товаров с полным запретом закупки иностранного происхождения.
Также расширен перечень товаров с ограничением импорта, что приведёт к более частому применению национального режима с середины 2026 года.
Разъяснения по применению национального режима
ОКПД 2 и сохранение ограничений
Федеральные органы подтвердили, что иерархическая структура классификатора ОКПД 2 сохраняет юридическое значение даже при исключении отдельных кодов. Если ограничение установлено для укрупнённой группы, оно продолжает действовать в отношении всех входящих в неё подгрупп.
На практике это исключает возможность обхода ограничений за счёт формального изменения кода закупки.
Страна происхождения товара
Отдельно разъяснено, что указание страны происхождения товара, в которой продукция фактически не производится в промышленных масштабах, рассматривается как предоставление недостоверной информации. Такое несоответствие может служить самостоятельным основанием для отклонения заявки.
Продление переходных механизмов
Инициировано продление переходных положений, позволяющих подтверждать происхождение отдельных медицинских изделий и лекарственных препаратов альтернативными документами. Предполагается сохранение этих механизмов до середины 2026 года.
Строительные закупки: уточнение границ регулирования
Контракты «под ключ»
Разъяснено, что нормы, допускающие изменение существенных условий контрактов при возникновении объективных обстоятельств, применимы только к договорам, предметом которых являются строительные работы. Контракты, объединяющие проектирование и строительство, под действие таких норм не подпадают.
Отказ от части антикризисных мер
Инициирован отказ от отдельных временных механизмов поддержки, введённых для исполнения долгосрочных строительных контрактов. Это свидетельствует о постепенном возвращении к более формализованной модели регулирования.
Учёт НДС
Подтверждено, что изменение ставки НДС не требует повторного прохождения экспертизы сметной стоимости. Итоговые параметры цены определяются после подведения результатов закупки.
Закупки в условиях чрезвычайных ситуаций
Предложены изменения, расширяющие возможности закупок у единственного поставщика при восстановлении объектов, повреждённых в результате чрезвычайных ситуаций или террористических актов.
Дополнительно разъяснено, что требования о взыскании неустоек могут предъявляться в пределах общего срока исковой давности, а сокращённые сроки касаются исключительно размещения информации в реестре контрактов.
Также до конца 2026 года сохраняется упрощённый порядок закупок для отдельных территорий, введённый в связи с особыми условиями функционирования.
Итог
Декабрь 2025 года стал точкой, в которой были зафиксированы ключевые направления развития закупочной системы на 2026 год. Принятые решения не носят разрозненный характер и в совокупности формируют более формализованную и жёсткую модель регулирования.
Участникам закупок целесообразно учитывать эти изменения заранее — при планировании процедур, подготовке заявок и исполнении контрактов. Повышенное внимание к корректности сведений, подтверждению соответствия и применению национального режима в 2026 году становится не рекомендацией, а необходимостью.
