Почему декабрь 2025 года стал поворотным для системы закупок

В декабре 2025 года были приняты решения, которые формируют практику закупок в 2026 году. Изменения затронули национальный режим, требования к ПО, строительные контракты и закупки в ЧС. В материале — обзор ключевых норм и разъяснений, которые важно учитывать уже сейчас.

Большинство изменений в сфере закупок, принятых в декабре 2025 года, прошли без громких обсуждений.

При этом именно они формируют практику 2026 года и уже сейчас влияют на допуск заявок, порядок подтверждения соответствия и исполнение контрактов.

Речь идёт не о разрозненных поправках, а о решениях, которые меняют логику применения национального режима, требования к программному обеспечению, подходы к строительным контрактам и закупкам в условиях чрезвычайных ситуаций. Эти изменения важно учитывать заранее — до начала процедур и подготовки заявок.

Ниже — обзор ключевых нормативных решений и официальных разъяснений, сформировавших повестку последнего месяца 2025 года.

Национальный режим: переход к более жёсткой модели

Закупки вещевого имущества для нужд армии

В декабре был окончательно пересмотрен подход к закупкам вещевого имущества для нужд Вооружённых Сил. Если ранее по отдельным категориям допускались исключения из запрета на импорт, то с 1 января 2026 года закупка допускается исключительно в отношении товаров российского происхождения.

Фактически это означает отказ от прежней гибкости национального режима в данной категории и повышенные риски отклонения заявок при формальном или некорректном подтверждении происхождения продукции.

Новые требования к программному обеспечению

Существенные изменения затронули порядок ведения реестров программного обеспечения российского происхождения и программ стран ЕАЭС. Процедура включения в реестры была увязана с требованиями к доверенному программному обеспечению, используемому в критически важных информационных системах.

Введены, в частности:

требования к совместимости программных продуктов минимум с двумя доверенными операционными системами;

поэтапное введение требований в зависимости от категории ПО;

более жёсткие условия к правообладателям, включая контроль российских лиц над исключительными правами;

расширенный перечень документов, подтверждающих соответствие критериям.

Дополнительно разъяснено, что при отсутствии в реестровой записи отметки о соответствии требованиям к доверенному ПО такой продукт при наличии альтернативных заявок приравнивается к иностранному. На практике это напрямую влияет на допуск и оценку заявок.

Корректировка перечней товаров с ограничением и запретом импорта

В декабре утверждены изменения, предусматривающие перераспределение отдельных товарных позиций между перечнями с ограничением и запретом импорта. В частности, часть продукции рыбной переработки переведена в категорию товаров с полным запретом закупки иностранного происхождения.

Также расширен перечень товаров с ограничением импорта, что приведёт к более частому применению национального режима с середины 2026 года.

Разъяснения по применению национального режима

ОКПД 2 и сохранение ограничений

Федеральные органы подтвердили, что иерархическая структура классификатора ОКПД 2 сохраняет юридическое значение даже при исключении отдельных кодов. Если ограничение установлено для укрупнённой группы, оно продолжает действовать в отношении всех входящих в неё подгрупп.

На практике это исключает возможность обхода ограничений за счёт формального изменения кода закупки.

Страна происхождения товара

Отдельно разъяснено, что указание страны происхождения товара, в которой продукция фактически не производится в промышленных масштабах, рассматривается как предоставление недостоверной информации. Такое несоответствие может служить самостоятельным основанием для отклонения заявки.

Продление переходных механизмов

Инициировано продление переходных положений, позволяющих подтверждать происхождение отдельных медицинских изделий и лекарственных препаратов альтернативными документами. Предполагается сохранение этих механизмов до середины 2026 года.

Строительные закупки: уточнение границ регулирования

Контракты «под ключ»

Разъяснено, что нормы, допускающие изменение существенных условий контрактов при возникновении объективных обстоятельств, применимы только к договорам, предметом которых являются строительные работы. Контракты, объединяющие проектирование и строительство, под действие таких норм не подпадают.

Отказ от части антикризисных мер

Инициирован отказ от отдельных временных механизмов поддержки, введённых для исполнения долгосрочных строительных контрактов. Это свидетельствует о постепенном возвращении к более формализованной модели регулирования.

Учёт НДС

Подтверждено, что изменение ставки НДС не требует повторного прохождения экспертизы сметной стоимости. Итоговые параметры цены определяются после подведения результатов закупки.

Закупки в условиях чрезвычайных ситуаций

Предложены изменения, расширяющие возможности закупок у единственного поставщика при восстановлении объектов, повреждённых в результате чрезвычайных ситуаций или террористических актов.

Дополнительно разъяснено, что требования о взыскании неустоек могут предъявляться в пределах общего срока исковой давности, а сокращённые сроки касаются исключительно размещения информации в реестре контрактов.

Также до конца 2026 года сохраняется упрощённый порядок закупок для отдельных территорий, введённый в связи с особыми условиями функционирования.

Итог

Декабрь 2025 года стал точкой, в которой были зафиксированы ключевые направления развития закупочной системы на 2026 год. Принятые решения не носят разрозненный характер и в совокупности формируют более формализованную и жёсткую модель регулирования.

Участникам закупок целесообразно учитывать эти изменения заранее — при планировании процедур, подготовке заявок и исполнении контрактов. Повышенное внимание к корректности сведений, подтверждению соответствия и применению национального режима в 2026 году становится не рекомендацией, а необходимостью.