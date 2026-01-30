Почему тендеры кажутся сложными — и что в них на самом деле важно

Тендеры часто воспринимаются как нечто запутанное и непредсказуемое. Многие считают, что выигрыш в закупке — это удача, связи или случайное совпадение условий.

На практике всё гораздо прозаичнее.

За годы наблюдений за участием бизнеса в закупках становится понятно: успех в торгах почти никогда не связан с везением. Он напрямую зависит от умения читать требования, корректно готовить документы и понимать логику заказчика.

Как только поставщик начинает смотреть на закупки не как на хаос, а как на систему, тендеры перестают пугать и превращаются в стабильный источник контрактов.