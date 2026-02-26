Ответственность по госконтрактам: как начисляют неустойку и когда ее можно снизить

В системе государственных закупок ответственность исполнителя формализована жёстче, чем в обычных коммерческих договорах. Нарушение срока, объёма или иных условий контракта почти автоматически приводит к начислению санкций.

Важно понимать: заказчик не «решает», начислять или нет. При наличии основания он обязан это сделать. Однако это не означает, что начисленная сумма всегда окончательная.

Разберёмся, как работает механизм ответственности и какие возможности предусмотрены законом для защиты исполнителя.