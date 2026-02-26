Ответственность по госконтрактам: как начисляют неустойку и когда ее можно снизить

В системе государственных закупок ответственность исполнителя формализована жёстче, чем в обычных коммерческих договорах. Нарушение срока, объёма или иных условий контракта почти автоматически приводит к начислению санкций.
Важно понимать: заказчик не «решает», начислять или нет. При наличии основания он обязан это сделать. Однако это не означает, что начисленная сумма всегда окончательная.
Разберёмся, как работает механизм ответственности и какие возможности предусмотрены законом для защиты исполнителя.
Какие санкции применяются по госконтракту
В практике применяются два вида неустойки:
Пени — за просрочку исполнения обязательств.
Штраф — за иные нарушения условий контракта.
Они могут начисляться одновременно.
Общие нормы об ответственности закреплены в Гражданском кодексе, а особенности расчёта — в законодательстве о контрактной системе и подзаконных актах.
Пени: как считается просрочка
Пени начисляются за каждый день задержки исполнения обязательств. Отсчёт начинается со дня, следующего за установленной датой исполнения.
Базовая формула включает:
цену контракта;
объём фактически принятых обязательств;
количество дней просрочки;
ключевую ставку Банка России.
Принципиальный момент — дата юридического исполнения. В ряде случаев обязательство считается исполненным не в момент фактической передачи товара или выполнения работ, а после оформления документов в установленном порядке. Именно здесь нередко возникают споры.
Штрафы: фиксированный процент
Размер штрафа определяется в процентах от стоимости неисполненной части обязательств. Процент зависит от цены контракта: для небольших контрактов он выше, для крупных — ниже.
На практике важно проверить:
от какой суммы производится расчёт;
учтены ли уже принятые этапы;
корректно ли определён факт нарушения.
Ошибки в расчётах встречаются чаще, чем принято считать.
Обязан ли заказчик начислять неустойку
Да. Закон прямо устанавливает обязанность заказчика предъявить требования об уплате пеней и штрафов при наличии оснований. Отказ от применения санкций может быть расценён как нарушение бюджетной дисциплины.
Когда возможно освобождение от ответственности
Закон допускает освобождение от уплаты неустойки при отсутствии вины исполнителя.
Речь может идти о:
обстоятельствах непреодолимой силы;
действиях или бездействии заказчика;
официально введённых ограничениях;
иных объективных обстоятельствах, подтверждённых документально.
Ключевой фактор — доказательства. Ссылки на рост цен или проблемы с контрагентами сами по себе не освобождают от ответственности.
Списание начисленной неустойки
Даже если санкции уже начислены, законодательство предусматривает возможность их списания при соблюдении установленных условий.
В частности, применяются механизмы:
полного списания при незначительном размере неустойки относительно цены контракта;
частичного списания при уплате части суммы;
специальных оснований, связанных с экономическими ограничениями отдельных периодов.
Процедура списания формализована и проводится через решение комиссии заказчика.
Что стоит учитывать исполнителю
Внимательно фиксировать переписку и этапы исполнения.
Проверять корректность расчёта пеней и штрафов.
Своевременно оформлять документы, подтверждающие объективные обстоятельства.
Знать о праве на списание и порядке его применения.
Итог
В системе государственных закупок неустойка — это инструмент финансовой дисциплины, а не элемент переговоров. Однако начисление санкций не означает, что их нельзя проверить, оспорить или снизить при наличии законных оснований.
Ключевое значение имеет не эмоциональная позиция сторон, а соблюдение процедуры и документальное подтверждение обстоятельств.
