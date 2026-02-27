КПК Общ моб
Почему 9 из 10 компаний проигрывают на федеральных торгах — и дело не в цене

Большинство компаний считают, что на федеральных торгах всё решает цена. На практике заявки отклоняются из-за системных ошибок, хаотичной подачи и отсутствия расчета рентабельности. Разбираю, почему бизнес проигрывает не конкурентам, а собственному подходу — и что отличает тех, кто делает закупки стабильным источником контрактов.

Когда предприниматель впервые выходит на электронные торги, он почти всегда уверен:
«Нужно просто поставить цену ниже — и контракт мой».

Через пару процедур приходит разочарование.
Заявку отклоняют.
Контракт уходит конкуренту.
А иногда — компанию вообще признают уклонившейся.

И дело почти никогда не в цене.

Ошибка №1. Восприятие торгов как лотереи

Многие относятся к участию как к эксперименту:

— подали заявку;
— посмотрели, что получится;
— не вышло — «ну ладно».

Федеральные процедуры так не работают.
Это не попытка, это процесс.

Компании, которые регулярно выигрывают, действуют иначе:

  • анализируют заказчика;

  • изучают конкурентов;

  • просчитывают рентабельность до копейки;

  • контролируют сроки и финансы.

Ошибка №2. Хаотичная подача

Самый частый сценарий — подаваться «везде, где подходит по профилю».

В итоге:

  • блокируются деньги на спецсчёте;

  • заявки дублируются;

  • допускаются формальные ошибки;

  • не хватает времени на проверку документов.

Закупки требуют концентрации, а не количества.

Ошибка №3. Игнорирование финансовой модели

Электронный аукцион — эмоциональная среда.
Когда цена снижается шаг за шагом, включается азарт.

Но в этот момент важно помнить:

Торги — это не победа любой ценой.
Это прибыльный контракт или убыточный.

Компании, которые выигрывают «в минус», долго на рынке не остаются.

Ошибка №4. Недооценка формальностей

Большинство отклонений — это не «заговор заказчика».

Это:

  • некорректные характеристики;

  • неполный пакет документов;

  • несоответствие требованиям;

  • банальная невнимательность.

Система формализована. Она не оценивает «хорошая компания или нет».
Она проверяет соответствие.

Что отличает тех, кто получает стабильные контракты

Не везение.

А системность:

— участие как бизнес-процесс, а не как попытка;
— расчёт маржинальности до подачи;
— контроль обеспечения;
— работа с одной нишей, а не распыление;
— дисциплина в документах.

Федеральные площадки — это не лабиринт.
Это механизм.

И если его понимать, он становится предсказуемым источником контрактов.

Если оценивать честно — электронные торги подходят не всем.
Но для тех, кто выстраивает процесс, это один из самых стабильных каналов продаж в стране.

И цена в этом механизме — лишь последний шаг.

