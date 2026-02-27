Почему 9 из 10 компаний проигрывают на федеральных торгах — и дело не в цене

Большинство компаний считают, что на федеральных торгах всё решает цена. На практике заявки отклоняются из-за системных ошибок, хаотичной подачи и отсутствия расчета рентабельности. Разбираю, почему бизнес проигрывает не конкурентам, а собственному подходу — и что отличает тех, кто делает закупки стабильным источником контрактов.

Когда предприниматель впервые выходит на электронные торги, он почти всегда уверен:

«Нужно просто поставить цену ниже — и контракт мой».

Через пару процедур приходит разочарование.

Заявку отклоняют.

Контракт уходит конкуренту.

А иногда — компанию вообще признают уклонившейся.

И дело почти никогда не в цене.

Ошибка №1. Восприятие торгов как лотереи

Многие относятся к участию как к эксперименту:

— подали заявку;

— посмотрели, что получится;

— не вышло — «ну ладно».

Федеральные процедуры так не работают.

Это не попытка, это процесс.

Компании, которые регулярно выигрывают, действуют иначе:

анализируют заказчика;

изучают конкурентов;

просчитывают рентабельность до копейки;

контролируют сроки и финансы.

Ошибка №2. Хаотичная подача

Самый частый сценарий — подаваться «везде, где подходит по профилю».

В итоге:

блокируются деньги на спецсчёте;

заявки дублируются;

допускаются формальные ошибки;

не хватает времени на проверку документов.

Закупки требуют концентрации, а не количества.

Ошибка №3. Игнорирование финансовой модели

Электронный аукцион — эмоциональная среда.

Когда цена снижается шаг за шагом, включается азарт.

Но в этот момент важно помнить:

Торги — это не победа любой ценой.

Это прибыльный контракт или убыточный.

Компании, которые выигрывают «в минус», долго на рынке не остаются.

Ошибка №4. Недооценка формальностей

Большинство отклонений — это не «заговор заказчика».

Это:

некорректные характеристики;

неполный пакет документов;

несоответствие требованиям;

банальная невнимательность.

Система формализована. Она не оценивает «хорошая компания или нет».

Она проверяет соответствие.

Что отличает тех, кто получает стабильные контракты

Не везение.

А системность:

— участие как бизнес-процесс, а не как попытка;

— расчёт маржинальности до подачи;

— контроль обеспечения;

— работа с одной нишей, а не распыление;

— дисциплина в документах.

Федеральные площадки — это не лабиринт.

Это механизм.

И если его понимать, он становится предсказуемым источником контрактов.

Если оценивать честно — электронные торги подходят не всем.

Но для тех, кто выстраивает процесс, это один из самых стабильных каналов продаж в стране.

И цена в этом механизме — лишь последний шаг.