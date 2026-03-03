КПП БСН Акц моб
Субподряд по 44-ФЗ: как зарабатывать на госконтрактах, не участвуя в торгах

Можно ли зарабатывать на госконтрактах, не участвуя в тендерах? Да. Разбираю, как работает субподряд по 44-ФЗ, кому он подходит, какие риски учитывать и почему для многих компаний это более рациональная стратегия входа в госзакупки.

Большинство предпринимателей мыслят так:
не подал заявку — значит, поезд ушёл.

В госзакупках это не всегда так.

Можно не участвовать в тендере, не подавать документы, не вносить обеспечение заявки — и всё равно работать по государственному контракту. Закон это допускает. Вопрос только в том, кто умеет этим пользоваться.

Речь о субподряде.

И для многих компаний это не запасной выход, а вполне рациональная стратегия.

Почему про субподряд вспоминают слишком поздно

Когда компания только присматривается к рынку госзакупок, она почти всегда делает ставку на прямое участие: искать процедуры, готовить заявку, бороться за цену.

Но у этой модели есть издержки:

  • финансовая нагрузка (обеспечение заявки, гарантия);

  • требования к опыту;

  • риски штрафов и неустоек;

  • высокая конкуренция.

В результате часть бизнеса просто откладывает выход в госзакупки «до лучших времён».

Хотя есть более мягкий способ войти в рынок — через победителя закупки.

Можно ли работать по 44-ФЗ без участия в закупке?

Да.

После того как контракт заключён, победитель вправе привлекать третьих лиц (если это не запрещено условиями контракта). Эти компании становятся субподрядчиками.

Заказчик взаимодействует с генеральным подрядчиком.
Но фактически часть работ может выполнять другая организация.

Это не лазейка и не «серая схема». Это обычная хозяйственная практика.

Кому действительно подходит субподряд

1. Тем, кто только выходит в госзакупки

Без опыта исполнения госконтрактов сложно конкурировать напрямую.

Работа через генподрядчика позволяет:

  • понять требования заказчиков;

  • выстроить внутренние процессы;

  • собрать портфолио;

  • избежать крупных финансовых обязательств на старте.

Это способ протестировать рынок без серьёзных ставок.

2. Тем, кто считает деньги

Участие в торгах — это всегда заморозка средств.

Обеспечение заявки, обеспечение исполнения, банковская гарантия, дополнительные требования — всё это капитал.

Иногда экономически разумнее взять часть объёма, чем весь контракт с полным набором рисков.

3. Тем, кто временно не готов участвовать напрямую

Бизнес может находиться в стадии масштабирования, оптимизации или смены стратегии.

Субподряд позволяет не выпадать из рынка и сохранять оборот.

Почему победителю вообще нужен субподрядчик

Распространённый миф: «Раз выиграл тендер — значит, всё делает сам».

На практике всё иначе.

Обязательное привлечение СМП

В ряде закупок заказчик устанавливает требование передать часть объёма субъектам малого предпринимательства или СОНКО.

Для малого бизнеса это реальный вход в проект.

Недостаток ресурсов

Даже крупная компания может выиграть контракт, не имея всех специалистов или техники.

Субподряд закрывает узкие компетенции и снижает нагрузку.

Управленческая модель

Иногда победитель изначально строит модель так: он управляет проектом, а выполнение этапов распределяет между профильными исполнителями.

Так работают не только в строительстве, но и в IT, поставках, сервисных услугах.

Где большинство ошибается

Ошибка №1 — поздняя реакция.
Распределение объёма часто происходит в первые дни после подведения итогов.

Ошибка №2 — поверхностный анализ контракта.
Не проверили запрет на субподряд, обязательства выполнить часть работ «своими силами», требования к лицензиям.

Ошибка №3 — доверие без договора.
Субподряд — это гражданско-правовой договор.
Риски неплатежей реальны.

Что обязательно предусмотреть

В договоре должны быть зафиксированы:

  • точный объём работ;

  • реальные сроки;

  • порядок и этапность оплаты;

  • процедура приёмки;

  • ответственность сторон;

  • условия расторжения.

На практике конфликты чаще возникают не из-за качества работ, а из-за формулировок и денег.

Кто отвечает перед заказчиком

Перед заказчиком отвечает только генеральный подрядчик.

Субподрядчик отвечает перед генподрядчиком — в рамках своего договора.

Это важно учитывать при оценке рисков.

Главный вывод

Субподряд по 44-ФЗ — это не компромисс и не «второй сорт».

Это инструмент.

Он подходит:

  • новичкам,

  • компаниям с ограниченными ресурсами,

  • бизнесу, который хочет снизить финансовую нагрузку.

В госзакупках выигрывает не всегда самый крупный.
Часто выигрывает тот, кто видит несколько входов в рынок — и использует их вовремя.

Информации об авторе

Алексей Гамаюнов

сооснователь в ООО БанкПроКонсалт

