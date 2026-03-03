Субподряд по 44-ФЗ: как зарабатывать на госконтрактах, не участвуя в торгах

Большинство предпринимателей мыслят так:

не подал заявку — значит, поезд ушёл.

В госзакупках это не всегда так.

Можно не участвовать в тендере, не подавать документы, не вносить обеспечение заявки — и всё равно работать по государственному контракту. Закон это допускает. Вопрос только в том, кто умеет этим пользоваться.

Речь о субподряде.

И для многих компаний это не запасной выход, а вполне рациональная стратегия.