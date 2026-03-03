Субподряд по 44-ФЗ: как зарабатывать на госконтрактах, не участвуя в торгах

Большинство предпринимателей мыслят так:
не подал заявку — значит, поезд ушёл.
В госзакупках это не всегда так.
Можно не участвовать в тендере, не подавать документы, не вносить обеспечение заявки — и всё равно работать по государственному контракту. Закон это допускает. Вопрос только в том, кто умеет этим пользоваться.
Речь о субподряде.
И для многих компаний это не запасной выход, а вполне рациональная стратегия.
Почему про субподряд вспоминают слишком поздно
Когда компания только присматривается к рынку госзакупок, она почти всегда делает ставку на прямое участие: искать процедуры, готовить заявку, бороться за цену.
Но у этой модели есть издержки:
финансовая нагрузка (обеспечение заявки, гарантия);
требования к опыту;
риски штрафов и неустоек;
высокая конкуренция.
В результате часть бизнеса просто откладывает выход в госзакупки «до лучших времён».
Хотя есть более мягкий способ войти в рынок — через победителя закупки.
Можно ли работать по 44-ФЗ без участия в закупке?
Да.
После того как контракт заключён, победитель вправе привлекать третьих лиц (если это не запрещено условиями контракта). Эти компании становятся субподрядчиками.
Заказчик взаимодействует с генеральным подрядчиком.
Но фактически часть работ может выполнять другая организация.
Это не лазейка и не «серая схема». Это обычная хозяйственная практика.
Кому действительно подходит субподряд
1. Тем, кто только выходит в госзакупки
Без опыта исполнения госконтрактов сложно конкурировать напрямую.
Работа через генподрядчика позволяет:
понять требования заказчиков;
выстроить внутренние процессы;
собрать портфолио;
избежать крупных финансовых обязательств на старте.
Это способ протестировать рынок без серьёзных ставок.
2. Тем, кто считает деньги
Участие в торгах — это всегда заморозка средств.
Обеспечение заявки, обеспечение исполнения, банковская гарантия, дополнительные требования — всё это капитал.
Иногда экономически разумнее взять часть объёма, чем весь контракт с полным набором рисков.
3. Тем, кто временно не готов участвовать напрямую
Бизнес может находиться в стадии масштабирования, оптимизации или смены стратегии.
Субподряд позволяет не выпадать из рынка и сохранять оборот.
Почему победителю вообще нужен субподрядчик
Распространённый миф: «Раз выиграл тендер — значит, всё делает сам».
На практике всё иначе.
Обязательное привлечение СМП
В ряде закупок заказчик устанавливает требование передать часть объёма субъектам малого предпринимательства или СОНКО.
Для малого бизнеса это реальный вход в проект.
Недостаток ресурсов
Даже крупная компания может выиграть контракт, не имея всех специалистов или техники.
Субподряд закрывает узкие компетенции и снижает нагрузку.
Управленческая модель
Иногда победитель изначально строит модель так: он управляет проектом, а выполнение этапов распределяет между профильными исполнителями.
Так работают не только в строительстве, но и в IT, поставках, сервисных услугах.
Где большинство ошибается
Ошибка №1 — поздняя реакция.
Распределение объёма часто происходит в первые дни после подведения итогов.
Ошибка №2 — поверхностный анализ контракта.
Не проверили запрет на субподряд, обязательства выполнить часть работ «своими силами», требования к лицензиям.
Ошибка №3 — доверие без договора.
Субподряд — это гражданско-правовой договор.
Риски неплатежей реальны.
Что обязательно предусмотреть
В договоре должны быть зафиксированы:
точный объём работ;
реальные сроки;
порядок и этапность оплаты;
процедура приёмки;
ответственность сторон;
условия расторжения.
На практике конфликты чаще возникают не из-за качества работ, а из-за формулировок и денег.
Кто отвечает перед заказчиком
Перед заказчиком отвечает только генеральный подрядчик.
Субподрядчик отвечает перед генподрядчиком — в рамках своего договора.
Это важно учитывать при оценке рисков.
Главный вывод
Субподряд по 44-ФЗ — это не компромисс и не «второй сорт».
Это инструмент.
Он подходит:
новичкам,
компаниям с ограниченными ресурсами,
бизнесу, который хочет снизить финансовую нагрузку.
В госзакупках выигрывает не всегда самый крупный.
Часто выигрывает тот, кто видит несколько входов в рынок — и использует их вовремя.
Начать дискуссию