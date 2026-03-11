Что изменилось в госзакупках в феврале 2026 года и почему это важно для бизнеса
В сфере государственных закупок регулярно появляются разъяснения и изменения, которые на первый взгляд выглядят техническими. Однако на практике именно такие детали часто влияют на участие компаний в тендерах и исполнение контрактов.
Февраль 2026 года оказался довольно насыщенным с точки зрения регулирования. Появилось несколько разъяснений и инициатив, которые могут повлиять на работу подрядчиков, поставщиков и заказчиков.
Рассмотрим наиболее заметные из них.
Уровень ответственности СРО при поэтапных строительных работах
В строительных закупках нередко используются контракты, разбитые на отдельные этапы. В связи с этим возникал вопрос: как определять уровень ответственности участника саморегулируемой организации — по стоимости всего контракта или по цене отдельного этапа.
Согласно разъяснению профильного ведомства, если этапы работ выделены как самостоятельные части проекта и их стоимость указана отдельно, уровень ответственности может определяться исходя из стоимости конкретного этапа.
При этом обязанность заказчика проверить членство участника в СРО сохраняется.
Контракт нельзя исполнять до его подписания
Антимонопольный орган ещё раз обратил внимание на базовый принцип контрактной системы.
Контракт, заключаемый в рамках законодательства о закупках, не может иметь обратной силы. Это означает, что выполнение работ или поставка товара не должны начинаться до момента официального заключения контракта.
Если в документации предусматривается возможность начать исполнение обязательств раньше даты подписания, такое условие может быть признано противоречащим законодательству.
Возможность корректировки цены строительных контрактов
Также обсуждается возможность корректировки цены строительных контрактов в случаях, когда подрядчик несёт дополнительные расходы из-за изменения налоговой ставки.
Речь идёт о контрактах, связанных с инженерными изысканиями, проектированием, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом.
Предполагается, что увеличение цены будет ограничено ростом НДС и не сможет превышать 2%. При этом корректировка возможна только при соблюдении определённых условий и по соглашению сторон.
Национальный режим и формальные основания для отклонения заявок
Ещё один вопрос связан с применением национального режима.
Контрольный орган указал, что при рассмотрении заявок важно учитывать фактическое соответствие товара требованиям локализации, а не только буквальное совпадение наименования продукции с реестровой записью.
Это может иметь значение в ситуациях, когда заявка отклоняется по формальным признакам, несмотря на соответствие продукции установленным требованиям.
Подтверждение лицензий через государственные реестры
Отдельное разъяснение касается подтверждения лицензий и членства в СРО.
Участники закупок могут указывать ссылки на общедоступные государственные реестры, если в них содержится информация, подтверждающая соответствие требованиям законодательства.
Такой подход позволяет упростить подготовку заявок и сократить объём прикладываемых документов.
Изменения в закупках малого объёма
Продолжается развитие сегмента закупок малого объёма. Предлагается расширить каталог товаров, используемый при таких закупках, включив в него новые категории продукции.
Это может повысить количество процедур небольшого объёма и расширить возможности для поставщиков.
Общая тенденция изменений
Если рассматривать февральские изменения в целом, можно заметить несколько тенденций.
Во-первых, продолжается корректировка правил в строительных закупках.
Во-вторых, развивается сегмент закупок малого объёма.
В-третьих, сохраняется внимание к вопросам импортозамещения и локализации продукции.
Для компаний, работающих с государственными заказчиками, это означает необходимость регулярно отслеживать изменения регулирования и учитывать их при подготовке заявок и исполнении контрактов.
Даже небольшие разъяснения иногда могут заметно повлиять на практику работы в системе закупок.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию