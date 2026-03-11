Что изменилось в госзакупках в феврале 2026 года и почему это важно для бизнеса

В феврале 2026 года в системе государственных закупок появились новые разъяснения и инициативы, которые могут повлиять на практику участия в тендерах и исполнение контрактов. Разбираем, какие изменения стоит учитывать подрядчикам и поставщикам.

В сфере государственных закупок регулярно появляются разъяснения и изменения, которые на первый взгляд выглядят техническими. Однако на практике именно такие детали часто влияют на участие компаний в тендерах и исполнение контрактов.

Февраль 2026 года оказался довольно насыщенным с точки зрения регулирования. Появилось несколько разъяснений и инициатив, которые могут повлиять на работу подрядчиков, поставщиков и заказчиков.

Рассмотрим наиболее заметные из них.

Уровень ответственности СРО при поэтапных строительных работах

В строительных закупках нередко используются контракты, разбитые на отдельные этапы. В связи с этим возникал вопрос: как определять уровень ответственности участника саморегулируемой организации — по стоимости всего контракта или по цене отдельного этапа.

Согласно разъяснению профильного ведомства, если этапы работ выделены как самостоятельные части проекта и их стоимость указана отдельно, уровень ответственности может определяться исходя из стоимости конкретного этапа.

При этом обязанность заказчика проверить членство участника в СРО сохраняется.

Контракт нельзя исполнять до его подписания

Антимонопольный орган ещё раз обратил внимание на базовый принцип контрактной системы.

Контракт, заключаемый в рамках законодательства о закупках, не может иметь обратной силы. Это означает, что выполнение работ или поставка товара не должны начинаться до момента официального заключения контракта.

Если в документации предусматривается возможность начать исполнение обязательств раньше даты подписания, такое условие может быть признано противоречащим законодательству.

Возможность корректировки цены строительных контрактов

Также обсуждается возможность корректировки цены строительных контрактов в случаях, когда подрядчик несёт дополнительные расходы из-за изменения налоговой ставки.

Речь идёт о контрактах, связанных с инженерными изысканиями, проектированием, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом.

Предполагается, что увеличение цены будет ограничено ростом НДС и не сможет превышать 2%. При этом корректировка возможна только при соблюдении определённых условий и по соглашению сторон.

Национальный режим и формальные основания для отклонения заявок

Ещё один вопрос связан с применением национального режима.

Контрольный орган указал, что при рассмотрении заявок важно учитывать фактическое соответствие товара требованиям локализации, а не только буквальное совпадение наименования продукции с реестровой записью.

Это может иметь значение в ситуациях, когда заявка отклоняется по формальным признакам, несмотря на соответствие продукции установленным требованиям.

Подтверждение лицензий через государственные реестры

Отдельное разъяснение касается подтверждения лицензий и членства в СРО.

Участники закупок могут указывать ссылки на общедоступные государственные реестры, если в них содержится информация, подтверждающая соответствие требованиям законодательства.

Такой подход позволяет упростить подготовку заявок и сократить объём прикладываемых документов.

Изменения в закупках малого объёма

Продолжается развитие сегмента закупок малого объёма. Предлагается расширить каталог товаров, используемый при таких закупках, включив в него новые категории продукции.

Это может повысить количество процедур небольшого объёма и расширить возможности для поставщиков.

Общая тенденция изменений

Если рассматривать февральские изменения в целом, можно заметить несколько тенденций.

Во-первых, продолжается корректировка правил в строительных закупках.

Во-вторых, развивается сегмент закупок малого объёма.

В-третьих, сохраняется внимание к вопросам импортозамещения и локализации продукции.

Для компаний, работающих с государственными заказчиками, это означает необходимость регулярно отслеживать изменения регулирования и учитывать их при подготовке заявок и исполнении контрактов.

Даже небольшие разъяснения иногда могут заметно повлиять на практику работы в системе закупок.