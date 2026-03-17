ОК БСН моб 8310
Алексей Гамаюнов
Госзакупки
Самая частая ошибка в контрактах по 44-ФЗ — попытка «договориться и изменить условия»

Контракт по 44-ФЗ нельзя изменить «по договоренности», даже если обе стороны согласны. На практике именно это становится самой частой ошибкой и причиной проблем — от отказа в изменениях до попадания в РНП. Разбираем, в каких случаях изменения допустимы и как действовать, чтобы не создать себе ещё больше рисков.

В работе с контрактами по 44-ФЗ регулярно встречается одна и та же ситуация.

Контракт уже подписан, работа идёт, и в какой-то момент становится понятно: в текущих условиях его либо невозможно исполнить, либо это приведёт к убыткам.

И почти всегда появляется идея:
«Давайте просто договоримся и внесём изменения».

На практике именно с этого момента начинаются проблемы.

Потому что в системе госзакупок такой логики не существует.

Почему «договориться» не работает

В обычных договорах стороны действительно могут пересмотреть условия по взаимному согласию.

В 44-ФЗ это не так.

Даже если заказчик и поставщик полностью согласны на изменения, это не имеет значения, если нет законного основания.

На практике это выглядит довольно жёстко:
есть норма закона — можно менять,
нет нормы — менять нельзя.

И именно здесь многие допускают ключевую ошибку.

Когда контракт всё-таки можно изменить

Изменения допускаются, но только в строго определённых случаях.

Например, если:

  • происходит замена стороны на правопреемника

  • товар можно заменить на аналог с лучшими характеристиками

  • требуется скорректировать сроки отдельных этапов

  • уменьшается цена без изменения объёма

  • меняется объём или стоимость в пределах установленных лимитов

  • изменяются тарифы или бюджет

  • возникают обстоятельства, на которые стороны не могли повлиять

В строительных контрактах или при наличии решений органов власти допускаются и более серьёзные изменения.

Но здесь важно понимать одну вещь:
перечень оснований закрытый.

Если вашей ситуации в нём нет — изменить контракт не получится, даже если это выглядит логично.

Что происходит, если «попробовать всё равно»

На практике такие попытки заканчиваются плохо.

Поставщик рискует:

  • попасть в реестр недобросовестных

  • потерять возможность участвовать в закупках

Заказчик — получить штраф.

И самое неприятное, что многие понимают это уже после того, как сделали неверный шаг.

Как действовать правильно

Если основания для изменений есть, важно не просто написать заказчику, а грамотно выстроить процесс.

Во-первых, нужно подготовить нормальное обоснование. Не формальное письмо, а документ, в котором чётко объясняется:

  • что произошло

  • почему контракт нельзя исполнить без изменений

  • на какую норму закона вы опираетесь

Во-вторых, сразу стоит приложить проект дополнительного соглашения.

На практике решение почти всегда зависит именно от качества обоснования.
Слабая аргументация — отказ.
Чёткая и логичная — шанс на согласование.

Где чаще всего допускают ошибку

Есть несколько типичных моментов, на которых «сыпятся» даже опытные участники:

— не проверяют, есть ли вообще законное основание
— пишут формальные обращения без норм закона
— не прикладывают расчёты и подтверждения
— забывают про обеспечение контракта при изменении условий

В результате процесс затягивается или заканчивается отказом.

Важный момент, о котором забывают

Если меняется срок или стоимость контракта, автоматически меняется и обеспечение.

И часто ситуация выглядит так:
изменения согласованы, а обеспечение не приведено в порядок.

Это блокирует подписание и создаёт дополнительные риски.

Вывод

В контрактах по 44-ФЗ проблема почти никогда не в самой ситуации.

Проблема в том, что её пытаются решать «по логике», а не по закону.

Здесь работает другой принцип:
если изменение можно обосновать нормой — его согласуют,
если нет — не поможет даже полное согласие сторон.

И именно это чаще всего становится неожиданностью для тех, кто сталкивается с этим впервые.

Информации об авторе

Алексей Гамаюнов

сооснователь в ООО БанкПроКонсалт

