Финансовый леверидж для бизнеса

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ МСБ

Большинство финансовых учреждений не имеет инструментария для адекватной оценки платежеспособности заемщиков и это сказывается на качестве их кредитного портфеля. По результатам 2024 года сегмент МСБ показал рекордный рост просрочки. Риски увеличились, и крупные банки охладели к кредитованию МСБ. Это негативно сказалось на динамике развития сегмента.

Аналитики прогнозировали стагнацию кредитного рынка в 2025 году на фоне ухудшения финансового положения бизнеса и общей экономической нестабильности. Конец года ознаменовался заметным улучшением динамики, но требования банков к заемщикам ужесточены.

В результате увеличения ключевой ставки ЦБ РФ потенциал для снижения процентных ставок по кредитам практически исчерпан.

Меры господдержки и крупные банки, докапитализированные через ОФЗ, помогут рынку восстановиться. На данный момент идея докапитализации банков исчезла из новой версии антикризисного плана правительства как не оправдавшая себя. Что будет предложено взамен – пока неизвестно. Понятно, что доступные кредиты — залог экономического развития и благополучия малого и среднего бизнеса, а от эффективности мер господдержки и активности коммерческих банков зависит скорость восстановления рынка кредитования. Даже по базовому сценарию развития ожидается прирост кредитного портфеля на 2% по сравнению с предыдущим годом.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ КРЕДИТ – ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ?

Разумеется, самым надежным источником развития малого бизнеса являются собственные средства и доход предприятия. Многие предприниматели считают, что развивать бизнес в кредит невыгодно. Однако эксперты с этим не согласны: по их мнению, пользоваться возможностью развивать свой бизнес с помощью заемных средств можно и нужно. Но только в том случае, если бизнес-модель предприятия уже работает, а бизнес приносит стабильный доход. Использовать кредитные средства для поправки финансового положения опасно и глупо — слишком высоки риски для самого предпринимателя. Если бизнес-модель не выстроена, это свидетельствует об элементарной безграмотности руководителя в бизнесе и правовой сфере. Кредит оптимален, если бизнес-процессы настроены: в случае непредвиденных обстоятельств риски будут минимальными.

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Кредит поможет предпринимателю сделать хороший рывок в развитии. Но повторим еще раз: только при условии, что бизнес успешен, а продукция пользуется спросом. Если предприятие испытывает финансовые трудности или вообще является убыточным, кредит только усугубит ситуацию и ускорит крах.

Предприниматели не видят цельной картины своего бизнеса, не могут выявить его проблемы и просчитать закономерности. Поэтому у них отсутствует четкое обоснование, что именно они хотят получить в результате использования кредита. Аргументация должна быть основана не на субъективном мнении, а на цифрах и показателях. Иначе прогнозируемый результат — банкротство. В свою очередь банки теряют свои деньги, если доверили их предприятию с сомнительной бизнес-моделью.