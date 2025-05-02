Финансовый леверидж для бизнеса

У всех предпринимателей периодически возникает необходимость в привлечении заемных средств: для формирования оборотного капитала, на закупку товаров, расширения бизнеса, модернизации оборудования, приобретения транспорта, недвижимости, оборудования и т.д.
Ключевым фактором развития малого и среднего бизнеса является адекватное финансирование этого сегмента экономики. В том числе и за счет предоставления заемных средств коммерческими банками.
ЧТО ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ МСБ
Большинство финансовых учреждений не имеет инструментария для адекватной оценки платежеспособности заемщиков и это сказывается на качестве их кредитного портфеля. По результатам 2024 года сегмент МСБ показал рекордный рост просрочки. Риски увеличились, и крупные банки охладели к кредитованию МСБ. Это негативно сказалось на динамике развития сегмента.
Аналитики прогнозировали стагнацию кредитного рынка в 2025 году на фоне ухудшения финансового положения бизнеса и общей экономической нестабильности. Конец года ознаменовался заметным улучшением динамики, но требования банков к заемщикам ужесточены.
В результате увеличения ключевой ставки ЦБ РФ потенциал для снижения процентных ставок по кредитам практически исчерпан.
Меры господдержки и крупные банки, докапитализированные через ОФЗ, помогут рынку восстановиться. На данный момент идея докапитализации банков исчезла из новой версии антикризисного плана правительства как не оправдавшая себя. Что будет предложено взамен – пока неизвестно. Понятно, что доступные кредиты — залог экономического развития и благополучия малого и среднего бизнеса, а от эффективности мер господдержки и активности коммерческих банков зависит скорость восстановления рынка кредитования. Даже по базовому сценарию развития ожидается прирост кредитного портфеля на 2% по сравнению с предыдущим годом.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ КРЕДИТ – ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ?
Разумеется, самым надежным источником развития малого бизнеса являются собственные средства и доход предприятия. Многие предприниматели считают, что развивать бизнес в кредит невыгодно. Однако эксперты с этим не согласны: по их мнению, пользоваться возможностью развивать свой бизнес с помощью заемных средств можно и нужно. Но только в том случае, если бизнес-модель предприятия уже работает, а бизнес приносит стабильный доход. Использовать кредитные средства для поправки финансового положения опасно и глупо — слишком высоки риски для самого предпринимателя. Если бизнес-модель не выстроена, это свидетельствует об элементарной безграмотности руководителя в бизнесе и правовой сфере. Кредит оптимален, если бизнес-процессы настроены: в случае непредвиденных обстоятельств риски будут минимальными.
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Кредит поможет предпринимателю сделать хороший рывок в развитии. Но повторим еще раз: только при условии, что бизнес успешен, а продукция пользуется спросом. Если предприятие испытывает финансовые трудности или вообще является убыточным, кредит только усугубит ситуацию и ускорит крах.
Предприниматели не видят цельной картины своего бизнеса, не могут выявить его проблемы и просчитать закономерности. Поэтому у них отсутствует четкое обоснование, что именно они хотят получить в результате использования кредита. Аргументация должна быть основана не на субъективном мнении, а на цифрах и показателях. Иначе прогнозируемый результат — банкротство. В свою очередь банки теряют свои деньги, если доверили их предприятию с сомнительной бизнес-моделью.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КЛИЕНТУ – ПРЕРОГАТИВА МАЛЫХ И СРЕДНИХ БАНКОВ
Предприниматели, чувствующие пробелы в своем финансовом образовании, обычно хотят индивидуального подхода, поэтому сторонятся крупных банков с поточным обслуживанием. Но не все так однозначно. Несмотря на сложное взаимодействие крупных банков с клиентами, это наиболее дешевый ресурс для получения длинного пассива. “Благодаря” кризису количество мелких банков уменьшилось, но крупные только улучшили свои позиции.
По уровню процентных ставок малым и средним банкам тяжело конкурировать с крупными банками. Индивидуальный подход к клиентам – наиболее весомое их преимущество.
Хорошие условия для МСБ сейчас можно увидеть во всех банках, но в специфическом секторе кредитования МСБ преимущество за малыми и средними банками. Когда посетители не превращаются в живой конвейер, за пакетом документов можно увидеть клиента и его бизнес, а не просто цифры. Клиенту не предложат стандартные продукты (как в случае с большим банком). Крупные банки просто откажут в кредите, если клиент не вписывается в типовые решения. Малые же и средние банки могут пойти на индивидуальные условия и быстро их согласовать.
Размер кредита зависит от политики конкретного банка. При этом банки справедливо требуют предоставить бухгалтерскую и управленческую отчетность для подтверждения устойчивого положения клиента на рынке. А если предприниматель хочет получить кредит большего размера, придется найти поручителей или предоставить имущество в качестве залога.
Банку необходимо знать действительное финансовое состояние клиента. Поскольку большинство предприятий в официальной отчетности занижает свою прибыль и активы, проверке подвергается не только официальная отчетность, но и управленческая.
В справке с данными управленческого учета содержится информация по основным средствам, запасам, дебиторской и кредиторской задолженности, валюте баланса. Эти данные собираются в соответствии с декларацией, если предприятие находится на упрощенном режиме налогообложения, или по результатам года в соответствии со стандартной декларацией.
Миссия банков не предусматривает того, чтобы заставлять предпринимателей правильно вести свой учет и платить налоги. Поэтому в ряде случаев выездная комиссия сама составляет управленческий учет клиента. Заинтересованный клиент соберет всю нужную информацию для положительного решения, но результат такого подхода очевиден — просрочка по кредитам составляет не более одного процента от портфеля.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
С целью формирования суждения о бизнесе банки используют сразу несколько методик. В том числе методику ЕБРР, в рамках которой подвергается анализу управленческий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и Cash Flow (движение денежных средств).
Методик по оценке МСБ без составления управленческого отчета не существует. Если декларация по УСНО 15% еще о чем-то говорит (хоть и незначительно, так как все стараются минимизировать сальдо), то декларация УСНО 6% не выводит никакого финансового результата. А декларация ЕНВД вообще бесполезна в плане достоверной информации.
Насколько должен быть легализован доход предпринимателя? Все дело в том, что основная методика, используемая банками при оценке МСБ — это методика ЕБРР. В ее основу заложены две предпосылки: во-первых, ряд предприятий находится на упрощенном режиме налогообложения и не ведет бухгалтерский учет на уровне, приемлемом для корпоратива. Во-вторых, большинство предприятий используют оптимизацию налогообложения — то есть скрывают часть доходов.
Поэтому реальную картину бизнеса, с точки зрения любой нормальной методики, можно получить только от сопоставления управленческого баланса и управленческого ОПиУ. И трудоемкость оценки не зависит от формы организации бизнеса у клиента и того, на каком режиме налогообложения он находится.
ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ССУДЫ
Субъекты малого и среднего бизнеса, особенно индивидуальные предприниматели, считаются проблемными заемщиками, так как не ведут управленческий учет или ведут его «на коленке». Отказ можно получить как при сомнительных моделях бизнеса, так и желании получить небольшой по размеру кредит. Банкам это неинтересно: слишком высоки трудозатраты на анализ бизнеса клиента и риск невозврата.
С одной стороны, для банков не время “разбрасываться клиентами” — при том, что «крупняк» уже весь разобран. С другой стороны – начинают действовать государственные программы поддержки малого и среднего бизнеса. Поэтому МСБ, с точки зрения банков, может стать золотой серединой между готовыми на все физическими лицами и капризными корпорациями. Возникла потребность к созданию совершенно иного подхода к клиентам, который заключается в их «выращивании».
У представителей малого и среднего бизнеса даже при неплохих показателях рентабельности подготовка финансовой документации оставляет желать лучшего. Для положительного решения о выдаче кредита банк должен видеть фактическую картину по бизнесу, со всей оптимизацией. Поэтому данные управленческого учета должны учитываться в полном объеме.
Банки считают, что спрос на рефинансирование прежних займов является драйвером развития рынка кредитования.
Чтобы получить деньги от банка, бизнес должен обладать хорошим потенциалом и иметь четкую модель. Банкам выгодно работать с организациями-посредниками: именно последние проводят докредитную подготовку клиента, учат клиента всем особенностям развития бизнеса и ведению учетной документации. Таким образом, альянс выгоден всем участникам рынка МСБ.
Ключевой момент взаимодействия бизнеса и организации, предоставляющей услуги финансово-аналитического и кредитного левериджа – выявление целесообразности получения заемных средств. В ряде случаев выявление проблемных мест в бизнесе клиента и их устранение позволяет обойтись собственными ресурсами предприятия и исключить необходимость обращения к финансово-кредитным организациям. Если же привлечение дополнительного финансирования оправдано, необходима подготовка исчерпывающей аргументации для банка. А после получения кредита — его рациональное использование.
МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ НА ОТКРЫТИЕ НОВОГО БИЗНЕСА?
Ответ однозначен: нет. Банки не могут взять на себя роль венчурных фондов и отказывают в кредитовании инновационных проектов (несмотря на то, что это соответствовало бы курсу на модернизацию), так как развитие венчура невозможно без эффективной защиты миноритариев. Возможность венчурного кредитования ограничена нормативными актами ЦБ РФ: риски слишком велики, а банк несет ответственность перед вкладчиками и не может рисковать доверенными ему средствами.
КАКИЕ СОМНЕНИЯ ВСТРЕЧАЮТСЯ У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ?
Не только банки «жалуются» на МСБ. Обвинения звучат и в адрес кредиторов в том, что они отказывают заемщикам и тем самым тормозят развитие экономики. Другая часть предпринимателей считает, что процентные ставки по кредитам выше, чем средняя рентабельность по отраслям производства, и финансовый результат от такого кредита будет сомнителен. Поэтому многие владельцы бизнеса предпочитают брать деньги на развитие у коллег под процент, лишь бы не связываться с банковскими процедурами и непомерными процентами. Или берут деньг в банке как физическое лицо.
МЫ НЕ СОВЕТУЕМ ЭТОГО ДЕЛАТЬ
Не берите кредит на себя как на физическое лицо. Если у вас все в порядке с по операционной прибылью – идите в другой отдел и берите кредит как корпоративный клиент.
К сожалению, менталитет российских предпринимателей, в том числе и банков, ориентирован на сверхбыстрое обогащение. До кризиса банки ставили мировые рекорды по прибыльности за счет огромной маржи на кредиты, поэтому такое скептическое отношение предпринимателей к банкам вполне обосновано. Но важно понимать, что процентные ставки обусловлены высокой стоимостью привлечения финансовых ресурсов. Кроме того, на данный момент у нас в стране практически отсутствуют дешевые длинные пассивы.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
В первую очередь делайте акцент не на привлечение заемных средств, а на изучение своего бизнеса. В каждом бизнесе есть неэффективные статьи расходов или процессы, требующие оптимизации. Выявите проблемные места в бизнесе и потребность в заемных средствах исчезнет.
Деньги на развитие берите только тогда, когда у вас выстроены все бизнес-процессы в соответствии с вашей воронкой продаж. Банки непременно обратят на это внимание и сформируют положительное суждение о вашем бизнесе.
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