🔥 ФАС сказала «не ждите»: победитель закупки обязан подписать контракт даже при жалобе — но суды против

«Закон что дышло: куда повернешь — туда и вышло» — эта народная мудрость как нельзя лучше описывает ситуацию, сложившуюся вокруг применения ч.7 ст.106 Закона о контрактной системе.

📜 Глава 1. О чём письмо ФАС от 08.10.2026 № ГР/107156/26

В октябре 2026 года Федеральная антимонопольная служба России выпустила письмо за №ГР/107156/26. Поводом послужил редакционный запрос издания «Гражданский контроль государственных закупок», подготовленный по итогам обсуждения проблемы Рабочей группой по государственным и корпоративным закупкам при Общественном совете при ФАС России .

В данном письме ФАС России, ссылаясь на ч.7 ст.106 Закона о контрактной системе, сообщает, что контрольный орган вправе приостановить определения Поставщика в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу, но:

Заказчик не может подписать контракт, пока действует приостановка;

Победитель обязан подписать контракт и предоставить обеспечение в оговоренный срок действующем законодательством Российской Федерации, не дожидаясь решения по жалобе.

При этом стоит отметить, что:

Если участник нарушит сроки - его могут признать клонившимся от заключения контракта на основании ч.6 ст.51 Закона о контрактной системы;

Приостановление считается прекращенным с момента размещения в ЕИС решения, приятного по результатам рассмотрения жалобы.

Другими словами, если с момента размещения проекта контракта Заказчиком подается жалоба на действия комиссии в территориальный орган УФАС России, то приостановка подписания контракта действует только для Заказчика. Участник в свою очередь должен подписать проекта контракта и предоставить независимую гарантию (или обеспечить исполнение контракта денежными средствами) в срок.

🧐 Глава 2. Что говорят эксперты, другие ведомства и суды

Позиция ФАС, изложенная в письме, вызвала оживлённую дискуссию в профессиональном сообществе. И вот тут начинается самое интересное: суды 2025–2026 годов последовательно занимают противоположную позицию.