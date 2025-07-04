UGC в США: налоги о которых должен знать каждый блогер

Если вы получаете продукцию за видео, посты или обзоры - важно знать, как всё это отражается в налогах.

Я расскажу, как IRS рассматривает ситуацию, когда вы получаете товары за обзоры, и почему это считается доходом. Эта тема особенно актуальна для UGC-креаторов, блогеров и всех, кто сотрудничает с брендами в США.

Всем привет! Меня зовут Любовь, я бухгалтер и налоговый специалист в США.

ЧТО ТАКОЕ BARTER INCOME И ПОЧЕМУ ЭТО ОБЛАГАЕТСЯ НАЛОГАМИ

По мнению IRS, если вы получаете товар или услугу в обмен на выполненную работу, это считается доходом в неденежной форме, то есть "barter income". Даже если вы не получили деньги, но сделали обзор, пост или сторис - это уже оплаченная услуга.



IRS считает, что вы оказали услугу и получили за это вознаграждение в виде товара, который имеет ценность. И такой доход должен быть включён в налоговую декларацию и облагается теми же налогами, что и денежный.



Подробнее об этом сказано на сайте IRS в Publication 525, разделе Bartering UGC в Америке

ПРИМЕР: КАК РАБОТАЕТ BARTER

Допустим, бренд прислал вам крем, стоимость которого $150. Вы сняли обзор, выложили его в Instagram1, YouTube или TikTok, и выполнили свои обязательства.



Даже если вы не получили за это ни одного доллара, в налоговом смысле вы заработали $150, и должны включить эту сумму в свой годовой доход при подаче декларации.



А если бренд прислал вам товар и ещё оплатил, например, $200 за размещение, то вы должны указать общий доход $350

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАТЬ ДОХОД?

Если IRS узнает, что вы получили доход и не указали его в декларации, это может привести к штрафам, пеням и доначислению налога.



Если вы регулярно публикуете обзоры, упоминаете бренды, снимаете распаковки и сотрудничество, такая информация может быть замечена. Особенно если суммы или объёмы работы явно говорят о коммерческой активности.



Важно понимать: IRS всё чаще использует открытые источники, включая социальные сети, для анализа деятельности налогоплательщиков.

МОЖНО ЛИ УЧИТЫВАТЬ УБЫТОК, ЕСЛИ ВЫ ПРОДАЛИ ТОВАР?

Да, убыток можно списать. Например: вы получили товар за $200, указали его как доход, а потом продали за $100. Разницу в $100 можно списать, если вы официально ведёте деятельность и учитываете такие сделки в своей бухгалтерии.

Если деятельность не оформлена, то IRS считает это личным имуществом, и убыток не принимается.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РАБОТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Если вы регулярно сотрудничаете с брендами, получаете товары, деньги и ведёте активность в соцсетях, рекомендую: Оформить LLC или другой бизнес-статус

Начать вести доходы и расходы

Разделить личные и деловые финансы

Учитывать стоимость всех товаров, полученных по бартеру Это не только облегчит подготовку декларации, но и даст возможность списывать реальные расходы, включая оборудование, приложения, интернет, съёмку и т.д. Товары от брендов - это не «подарки», а часть вашей оплаты за работу. Чтобы избежать ошибок и вопросов от IRS, важно учитывать такой доход правильно.

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