Карточка учета организации (форма 18): как правильно заполнить и сдать отчет в военкомат

Карточка учета организации (форма 18) — один из ключевых отчетов по воинскому учёту, который обязаны сдавать все работодатели.

В этой статье разберём, для чего нужна эта форма, как её правильно заполнить и когда сдавать, чтобы избежать ошибок и претензий со стороны военкомата.

Одним из основных отчетов по воинскому учету в организации является Карточка учета организации (форма 18). Рекомендуемая форма – приложение к Письму Минкультуры от 21.10.2015 N 344-01-39-ВА.

Кадры- Кадровые отчеты- Отчетность для военкоматов- Карточка учета организации (форма № 18).Сроки и порядок заполнения необходимо уточнять в военкомате.

Все пункты заполняются автоматически. С п. 1 по п.9 данные подтягиваются из настроек организации.

А вот п.10 вызывает часто вопросы.

«Всего работающих» в пункте 10 указывается количество всех работников организации, за исключением работников, оформленных по совместительству.

Для проверки данной цифры можно настроить кадровый отчет «Личные данные сотрудников» с отбором «Вид занятости» равно «Основное место работы».

Сведения о работающих заполняются на основании «Отношения к воинской обязанности», а не «Отношения к воинскому учету»:

Если сотрудник снят с воинского учета по возрасту, а Отношение к воинской обязанности оставили в программе. Военнообязанный – сотрудник попадет в отчет.

Заполнение п. 11 Карточки учета организации зависит не от установленного флажка о бронировании в настройках, а от наличия документов Бронирование граждан.

п. 12 заполняется, если в организации ведется бронирование (не заполняется автоматически, при необходимости заполните этот пункт вручную);

п. 13, п. 14 заполняются вручную;

п. 15 заполняется, если в организации ведется бронирование. В программе данный пункт заполняется автоматически, если в организации ведется общий воинский учет (без бронирования) (в настройках воинского учета (раздел Настройка - Кадровый учет) не установлен флажок Ведется учет бронирования граждан на период мобилизации и на военное время). Если в организации ведется бронирование граждан, то заполните пункт вручную.

