Как работать с онлайн-кассой без нарушений в 2025 году: требования, ошибки и советы

В 2025 году усилился контроль за применением онлайн-касс и правильностью оформления чеков. В статье актуализируем информацию, какие требования действуют, какие ошибки чаще всего приводят к штрафам и как избежать проблем с налоговой.

Основные изменения и актуальные требования

Начиная с 1 сентября 2025 года вступили в силу новые требования к форматам фискальных данных (ФФД). Это значит, что при продаже товаров и услуг кассы должны использовать обновлённые версии программного обеспечения и корректно передавать данные оператору фискальных данных (ОФД).

Любое отклонение — например, неверный состав реквизитов чека, задержка передачи или пробитие документа без регистрации — рассматривается как нарушение законодательства о применении ККТ.

За какие нарушения могут оштрафовать

1. Неприменение кассы при расчётах.

Если организация или ИП принимает оплату без применения кассы, это считается грубым нарушением.

Для должностных лиц и ИП штраф составит от 25 % до 50 % суммы расчёта, но не менее 10 000 ₽.

Для организаций — от 75 % до 100 % суммы, но минимум 30 000 ₽.

Повторное нарушение при общей сумме расчётов без чеков свыше 1 млн ₽ грозит серьёзными последствиями:

- должностным лицам — дисквалификация до 2 лет;

- организациям — приостановление деятельности до 90 дней.

2. Нарушения при регистрации или эксплуатации кассы.

Сюда относятся ошибки в настройке, работа без регистрации в налоговой, использование устаревшего ФФД или непередача данных оператору.

Для ИП и должностных лиц — предупреждение или штраф от 1 500 до 3 000 ₽.

Для организаций — от 5 000 до 10 000 ₽.

3. Не выдача кассового чека покупателю.

Если продавец не выдал чек в бумажном или электронном виде, это тоже нарушение.

Для ИП и сотрудников — предупреждение или штраф около 2 000 ₽.

Для организаций — до 10 000 ₽.

Налоговая может рассматривать подобные случаи по жалобам покупателей или по данным ОФД.

4. Ошибки в чеках и неиспользование чеков коррекции.

Если после продажи выявлены неточности (например, неверная сумма или ставка НДС), нужно пробить чек коррекции. Его отсутствие также считается нарушением.

Штрафы аналогичны случаям неправильного применения ККТ.

Как избежать штрафов

Чтобы не попасть под санкции, важно провести ревизию кассовой дисциплины заранее. Вот основные шаги:

Проверьте версию ФФД и обновления ККТ.

Новые модели и прошивки должны поддерживать формат 1.2 и требования ФНС. Убедитесь, что касса зарегистрирована в налоговой.

Проверить статус можно в личном кабинете ФНС. Обучите сотрудников.

Часто нарушения происходят по невнимательности кассира — например, забыли выдать чек или неверно выбрали тип оплаты. Настройте автоматическую передачу данных оператору фискальных данных.

Это исключит сбои и задержки при отправке чеков. Регулярно сверяйте отчёты и пробивайте чеки коррекции при необходимости.

Когда возможно ограничиться предупреждением

Если нарушение носит малозначительный характер (например, технический сбой без умысла) или допущено впервые, инспекторы могут ограничиться предупреждением. Однако решение принимается индивидуально, и повторные ошибки почти всегда приводят к штрафу.

