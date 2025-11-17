Как вести учет туристического налога в программах 1С: пошаговая инструкция

С введением туристического налога у бухгалтеров и отельеров возникли новые задачи по его учету и отчетности. Хорошая новость — в программах 1С уже реализованы все необходимые инструменты для автоматизации этого процесса. В статье разберем, как быстро и правильно организовать учет туристического налога, чтобы избежать ошибок и сэкономить время.

С 01.01.2025 действует новая глава 33.1 НК РФ «Туристический налог». С этого момента туристический налог может быть введен в любом городе России на основании решения представительного органа муниципального образования. Устанавливая налог, местные власти определяют налоговую ставку в допускаемых НК РФ пределах, а также налоговые льготы, основания и порядок их применения на своей территории.

Учет туристического налога реализован в программах 1С. Его плательщиками являются организации и ИП, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания физических лиц в гостиницах, отелях и других средствах размещения (Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Налог начисляется в момент полной оплаты стоимости услуги по временному проживанию. Сумма рассчитывается по налоговой ставке от стоимости услуги без налога и НДС. Если сумма окажется меньше 100 рублей за сутки, то налог признается равным минимальному налогу в размере 100 рублей за сутки.

Для учета расчетов по туристическому налогу добавлен счет 68.17 (Туристический налог).

Для того, чтобы вести учет в программе необходимо сделать ряд настроек.

1.Произвести настройку налогов и отчетов (Главное –Настройки -Налоги и отчеты)установить флажок «Туристический налог».

2. Внести данные гостиницы.

3. Создать в справочнике «Номенклатура» услугу.

В настройках загрузки данных из ОФД или подключения офлайн-оборудования указать гостиницу. Администрирование- Настройки программы- Поддержка оборудования.

В функциональности программы –Торговля -Розничная торговля устанавливаем флажок «предоплата», если при бронировании номера вносится предоплата.

Расчет туристического налога выполняется на основании данных счетов, выставленных покупателям и отчетов о розничных продажах.

В них указывается гостиница и наличие льгот у покупателя, на которого оформлен договор. При заполнении декларации по туристическому налогу услугой будет считаться каждая отдельная строка счета и отчета о розничных продажах.

Если договор на оказание услуг заключается с организацией или ИП, то счета необходимо создавать на все платежи. Если договор заключается с физическим лицом, то счет требуется, если оплата производится дистанционным способом – картой через интернет, переводом по банковским реквизитам или через Систему быстрых платежей (СБП).

Счета покупателям необходимо выставлять на полную стоимость проживания за сутки.

Если по условиям бронирования требуется внести частичную предоплату, то можно оформить счет на оплату первых суток проживания, а при заезде покупатель на месте оплатит за остальные сутки.

При оплате на основании счета создается Розничная продажа (чек).

При закрытии кассовой смены формируется Отчет о розничных продажах.

Регламентная операция по расчету туристического налога добавлена в Закрытие месяца.

Для отчетности ИФНС запрашивает подтверждающие печатные формы счетов на оплату и отчета о розничных продажах.

Данные макеты не утверждены. Их добавление возможно после согласования с ИФНС в качестве внешней печатной формы, ниже приведены возможные варианты.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал - здесь публикуем практические советы, инструкции и лайфхаки по работе в 1С