8020 ЦОК ОК АУСН - Мобильная
🔴 Вебинар: Финансовое планирование на 2026 год: как выжить и расти в новой реальности →
Наталия Козак

Поступление товаров на несколько складов в 1С:Бухгалтерии 8 — новая удобная функция

В работе бухгалтерии часто возникает ситуация, когда поставщик оформляет один документ (УПД или накладную), а товары поступают сразу на несколько складов.

Раньше для этого приходилось создавать дополнительные документы и вручную оформлять перемещения. Теперь в 1С:Бухгалтерии 8 появилась удобная функция, позволяющая распределять поступление по разным складам прямо в одном документе.

С версии 3.0.188 в 1С:Бухгалтерии 8 реализована возможность оформлять поступление товаров на несколько складов в рамках одного документа.

Чтобы воспользоваться новой функцией, выполните настройку:

Перейдите в раздел Главное → Функциональность → Запасы и включите опцию «Поступление на несколько складов».

Теперь при создании документа приобретения вы можете выбрать, где указывать склад:
— в шапке документа (один склад для всех позиций)
— или в табличной части (разные склады для каждой позиции).

Если в документе указаны разные склады, система автоматически сформирует отдельный приходный ордер (М-4) для каждого склада.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал - здесь публикуем практические советы, инструкции и лайфхаки по работе в 1С

Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

12 подписчиков77 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

DataDoc
Автоматизация учета

Какой комплект документов легко подготовить с помощью конструктора документов?

Бизнесу всё чаще нужен не просто набор шаблонов, а настоящий конструктор документов, который собирает любые комплекты — договоры, акты и счета автоматически. Разбираем, какие типы документов легче всего автоматизировать и где компания получает максимальную выгоду.

Какой комплект документов легко подготовить с помощью конструктора документов?

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет