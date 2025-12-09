Поступление товаров на несколько складов в 1С:Бухгалтерии 8 — новая удобная функция
Раньше для этого приходилось создавать дополнительные документы и вручную оформлять перемещения. Теперь в 1С:Бухгалтерии 8 появилась удобная функция, позволяющая распределять поступление по разным складам прямо в одном документе.
С версии 3.0.188 в 1С:Бухгалтерии 8 реализована возможность оформлять поступление товаров на несколько складов в рамках одного документа.
Чтобы воспользоваться новой функцией, выполните настройку:
Перейдите в раздел Главное → Функциональность → Запасы и включите опцию «Поступление на несколько складов».
Теперь при создании документа приобретения вы можете выбрать, где указывать склад:
— в шапке документа (один склад для всех позиций)
— или в табличной части (разные склады для каждой позиции).
Если в документе указаны разные склады, система автоматически сформирует отдельный приходный ордер (М-4) для каждого склада.
