Поступление товаров на несколько складов в 1С:Бухгалтерии 8 — новая удобная функция

В работе бухгалтерии часто возникает ситуация, когда поставщик оформляет один документ (УПД или накладную), а товары поступают сразу на несколько складов.

Раньше для этого приходилось создавать дополнительные документы и вручную оформлять перемещения. Теперь в 1С:Бухгалтерии 8 появилась удобная функция, позволяющая распределять поступление по разным складам прямо в одном документе.

С версии 3.0.188 в 1С:Бухгалтерии 8 реализована возможность оформлять поступление товаров на несколько складов в рамках одного документа.

Чтобы воспользоваться новой функцией, выполните настройку:

Перейдите в раздел Главное → Функциональность → Запасы и включите опцию «Поступление на несколько складов».

Теперь при создании документа приобретения вы можете выбрать, где указывать склад:

— в шапке документа (один склад для всех позиций)

— или в табличной части (разные склады для каждой позиции).

Если в документе указаны разные склады, система автоматически сформирует отдельный приходный ордер (М-4) для каждого склада.

