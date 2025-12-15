8044 ЦОК КПП БСН mobile
Наталия Козак

АУСН: как исполнять обязанности налогового агента и вести учет сотрудников в 1С

Переход на АУСН не освобождает бизнес от обязанностей налогового агента по НДФЛ, но делает учёт проще и прозрачнее. В статье разберем, как правильно рассчитывать и перечислять НДФЛ, какие отчеты сдавать, как автоматизировать процессы в 1С и избежать ошибок при работе с сотрудниками.

При переходе на режим АУСН в 1С многие настройки меняются автоматически — например, настройки по страховым взносам.

Но важно помнить: даже на АУСН ИП и организации остаются налоговыми агентами по НДФЛ.

Как исполнять обязанности налогового агента по НДФЛ на АУСН:

1. Варианты исполнения обязанностей:
   - Можно поручить расчёт и перечисление НДФЛ уполномоченному банку.
   - Можно делать всё самостоятельно.

2. Вычеты:
   - На АУСН налоговые агенты могут предоставлять только стандартные и профессиональные вычеты.
   - Если сотруднику нужны социальные или имущественные вычеты, он должен сам обратиться в ФНС с декларацией 3-НДФЛ.

3. Отчётность:
   - Отчёт 6-НДФЛ сдавать не нужно.

Если расчёты с сотрудниками идут через уполномоченный банк:

1) Организация или ИП передаёт в банк данные по каждому сотруднику: суммы доходов (облагаемых и необлагаемых), а также суммы стандартных и профессиональных вычетов.
2) Банк рассчитывает НДФЛ за налогового агента.
3) Не позднее следующего рабочего дня банк сообщает налоговому агенту сумму налога.
4) Банк перечисляет удержанный налог в бюджет.
5) В установленные сроки банк передаёт в налоговую всю необходимую информацию: о доходах, вычетах, удержанном и перечисленном налоге.

Если организация или ИП исполняет обязанности налогового агента самостоятельно:

1) Самостоятельно рассчитывает НДФЛ с учётом стандартных и профессиональных вычетов на дату получения дохода, нарастающим итогом с начала года.
2) В установленные сроки удерживает и перечисляет налог в бюджет единым налоговым платежом.
3) В установленные сроки передаёт в налоговую информацию о доходах, вычетах и налоге через подключённый сервис.

Важно:
Поскольку сведения о доходах и вычетах уже передаются в налоговую, отдельное уведомление об исчисленных и удержанных суммах НДФЛ предоставлять не нужно.

Автоматизация в 1С:

- После выбора режима АУСН основные настройки меняются автоматически.
- При начислении зарплаты в документе «Оплата по окладу» категория дохода будет «Оплата труда при АУСН».
- Если создаёте новое начисление — обязательно указывайте категорию дохода для АУСН.

Отчётность по сотрудникам:

- Организации и ИП на АУСН освобождаются от сдачи ЕФС-1 (бывшие СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ), кроме отдельных случаев (ст. 3 ФЗ № 18-ФЗ).
- ЕФС-1 (СЗВ-М) сдаётся по физлицам, работающим не по трудовым договорам (например, по договорам подряда).
- ЕФС-1 (СЗВ-СТАЖ) сдаётся по сотрудникам, которые были в отпуске без сохранения зарплаты, в отпуске по уходу за ребёнком, а также по тем, для кого действуют особые условия страхования (например, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, работники Крайнего Севера, сельского хозяйства и др.), и по физлицам на договорах подряда.

Напоминания и задачи:

- В разделе «Задачи организации» (меню «Главное») всегда будет напоминание о важных задачах.

Страховые взносы от несчастных случаев:
- Начисляются автоматически регламентной операцией при закрытии месяца.

