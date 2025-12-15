АУСН: как исполнять обязанности налогового агента и вести учет сотрудников в 1С
При переходе на режим АУСН в 1С многие настройки меняются автоматически — например, настройки по страховым взносам.
Но важно помнить: даже на АУСН ИП и организации остаются налоговыми агентами по НДФЛ.
Как исполнять обязанности налогового агента по НДФЛ на АУСН:
1. Варианты исполнения обязанностей:
- Можно поручить расчёт и перечисление НДФЛ уполномоченному банку.
- Можно делать всё самостоятельно.
2. Вычеты:
- На АУСН налоговые агенты могут предоставлять только стандартные и профессиональные вычеты.
- Если сотруднику нужны социальные или имущественные вычеты, он должен сам обратиться в ФНС с декларацией 3-НДФЛ.
3. Отчётность:
- Отчёт 6-НДФЛ сдавать не нужно.
Если расчёты с сотрудниками идут через уполномоченный банк:
1) Организация или ИП передаёт в банк данные по каждому сотруднику: суммы доходов (облагаемых и необлагаемых), а также суммы стандартных и профессиональных вычетов.
2) Банк рассчитывает НДФЛ за налогового агента.
3) Не позднее следующего рабочего дня банк сообщает налоговому агенту сумму налога.
4) Банк перечисляет удержанный налог в бюджет.
5) В установленные сроки банк передаёт в налоговую всю необходимую информацию: о доходах, вычетах, удержанном и перечисленном налоге.
Если организация или ИП исполняет обязанности налогового агента самостоятельно:
1) Самостоятельно рассчитывает НДФЛ с учётом стандартных и профессиональных вычетов на дату получения дохода, нарастающим итогом с начала года.
2) В установленные сроки удерживает и перечисляет налог в бюджет единым налоговым платежом.
3) В установленные сроки передаёт в налоговую информацию о доходах, вычетах и налоге через подключённый сервис.
Важно:
Поскольку сведения о доходах и вычетах уже передаются в налоговую, отдельное уведомление об исчисленных и удержанных суммах НДФЛ предоставлять не нужно.
Автоматизация в 1С:
- После выбора режима АУСН основные настройки меняются автоматически.
- При начислении зарплаты в документе «Оплата по окладу» категория дохода будет «Оплата труда при АУСН».
- Если создаёте новое начисление — обязательно указывайте категорию дохода для АУСН.
Отчётность по сотрудникам:
- Организации и ИП на АУСН освобождаются от сдачи ЕФС-1 (бывшие СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ), кроме отдельных случаев (ст. 3 ФЗ № 18-ФЗ).
- ЕФС-1 (СЗВ-М) сдаётся по физлицам, работающим не по трудовым договорам (например, по договорам подряда).
- ЕФС-1 (СЗВ-СТАЖ) сдаётся по сотрудникам, которые были в отпуске без сохранения зарплаты, в отпуске по уходу за ребёнком, а также по тем, для кого действуют особые условия страхования (например, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, работники Крайнего Севера, сельского хозяйства и др.), и по физлицам на договорах подряда.
Напоминания и задачи:
- В разделе «Задачи организации» (меню «Главное») всегда будет напоминание о важных задачах.
Страховые взносы от несчастных случаев:
- Начисляются автоматически регламентной операцией при закрытии месяца.
