Как правильно закрыть учетные регистры УСН при переходе на другую систему налогообложения

Переход с УСН «доходы минус расходы» на АУСН или ОСНО требует особого внимания к учету расходов. В новой версии 1С появилась функция автоматического закрытия учетных регистров, чтобы избежать ошибок и не включать старые расходы в будущие отчеты.

Разбираемся, как это работает и почему важно выполнить эту операцию.

В версии 3.0.188 появилась полезная функция — автоматическое закрытие учётных регистров УСН по неиспользованным расходам. Это важно, если вы переходите с УСН «доходы минус расходы» на другую систему налогообложения, например, на АУСН или ОСНО.

Зачем нужна эта операция?

Если вы не закроете регистры, при возврате на УСН в будущем в «Книгу учёта доходов и расходов» могут попасть старые, уже неактуальные расходы. Это приведёт к ошибкам, ведь за время работы на другой системе налогообложения статус этих расходов мог измениться (товар уже продан, зарплата выплачена и т.д.). Поэтому перед переходом обязательно выполните новую регламентную операцию.

Как это сделать?



1. Откройте раздел «Главное» — «Налоги и отчёты» — «Система налогообложения».

2. При закрытии месяца декабрь 2025 года в списке регламентных операций появится новая строка — «Закрытие учётных регистров УСН».

3. Отразите переход на АУСН с января 2026 года: «Главное» — «Налоги и отчёты» — «Система налогообложения» — выберите АУСН и укажите дату применения — январь 2026.



4. Теперь при закрытии декабря 2025 года вы увидите операцию «Закрытие учётных регистров УСН». Просто выполните её.

5. Обратите внимание: эта операция не формирует бухгалтерских проводок, а только делает движения по регистрам.

Вывод:

Выполнение этой операции — простой и надёжный способ избежать ошибок при возврате на УСН в будущем и сохранить корректность учёта расходов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал - здесь публикуем практические советы, инструкции и лайфхаки по работе в 1С