Наталия Козак

Переход на уплату НДС при превышении лимита по УСН: пошаговая настройка в 1С

Когда компания на УСН превышает лимит выручки, возникает много вопросов: как перейти на уплату НДС и правильно всё настроить в 1С? В этой статье рассказываем, как быстро и без ошибок организовать учёт и отчётность, чтобы работать спокойно и уверенно.

Если ваша компания на УСН превысила лимит выручки для освобождения от НДС, не переживайте — всё нужное для корректного учёта уже есть в 1С:Бухгалтерии. Давайте разберёмся, как быстро и правильно всё настроить на примере: в ноябре 2025 года выручка компании на УСН превысила 60 млн рублей. Что делать в декабре?

1. Настройка системы налогообложения

Зайдите в «Главное» — «Настройки» — «Налоги и отчёты».

На вкладке «Система налогообложения» выберите декабрь 2025 года, укажите УСН «Доходы-Расходы» и поставьте галочку «Совместно с основной системой налогообложения применяется НДС».

На вкладке «НДС» выберите ставку «5% (при доходе до 272,5 млн рублей)».

2. Установка ставки НДС для товаров и услуг

В справочнике номенклатуры для всех товаров и услуг, которые реализуются после превышения лимита, укажите нужную ставку НДС — 22%, 7% или 5%.

3. Массовое изменение ставок НДС

Если карточек номенклатуры много, выделите нужные позиции, кликните правой кнопкой мыши и выберите «Групповое изменение реквизитов».

В поле «Вид ставки НДС» выберите «Общая» и нажмите «Изменить реквизиты».

4. Автоматическая подстановка ставки НДС

С первого числа месяца, когда внесли изменения, при оформлении документов реализации ставка НДС будет автоматически подставляться из карточки номенклатуры.
Для формирования УПД с признаком «1» переведите переключатель «УПД» в положение «включен» и распечатайте документ через «Печать» — «Универсальный передаточный документ (УПД)».

5. Проверка начисления НДС

Проверьте начисление налога по оборотно-сальдовой ведомости счета 90.03 «Налог на добавленную стоимость».

6. Закрытие месяца и расчёт НДС

Для правильного формирования декларации по НДС ежемесячно выполняйте операцию «Закрытие месяца». Сам расчёт налога происходит при закрытии месяца в последнем месяце квартала — в марте, июне, сентябре и декабре.

7. Отчётность по НДС

Для контроля используйте инструмент «Отчётность по НДС» в разделе «Отчёты» — группа «НДС».

8. Проверка и формирование декларации

Проверьте последовательность проведённых документов, сформируйте декларацию по НДС и убедитесь, что все разделы заполнены корректно.

Теперь вы готовы к работе с НДС на УСН — всё просто, если действовать по шагам! 

