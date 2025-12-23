Переход на уплату НДС при превышении лимита по УСН: пошаговая настройка в 1С

Если ваша компания на УСН превысила лимит выручки для освобождения от НДС, не переживайте — всё нужное для корректного учёта уже есть в 1С:Бухгалтерии. Давайте разберёмся, как быстро и правильно всё настроить на примере: в ноябре 2025 года выручка компании на УСН превысила 60 млн рублей. Что делать в декабре?
1. Настройка системы налогообложения
Зайдите в «Главное» — «Настройки» — «Налоги и отчёты».
На вкладке «Система налогообложения» выберите декабрь 2025 года, укажите УСН «Доходы-Расходы» и поставьте галочку «Совместно с основной системой налогообложения применяется НДС».
На вкладке «НДС» выберите ставку «5% (при доходе до 272,5 млн рублей)».
2. Установка ставки НДС для товаров и услуг
В справочнике номенклатуры для всех товаров и услуг, которые реализуются после превышения лимита, укажите нужную ставку НДС — 22%, 7% или 5%.
3. Массовое изменение ставок НДС
Если карточек номенклатуры много, выделите нужные позиции, кликните правой кнопкой мыши и выберите «Групповое изменение реквизитов».
В поле «Вид ставки НДС» выберите «Общая» и нажмите «Изменить реквизиты».
4. Автоматическая подстановка ставки НДС
С первого числа месяца, когда внесли изменения, при оформлении документов реализации ставка НДС будет автоматически подставляться из карточки номенклатуры.
Для формирования УПД с признаком «1» переведите переключатель «УПД» в положение «включен» и распечатайте документ через «Печать» — «Универсальный передаточный документ (УПД)».
5. Проверка начисления НДС
Проверьте начисление налога по оборотно-сальдовой ведомости счета 90.03 «Налог на добавленную стоимость».
6. Закрытие месяца и расчёт НДС
Для правильного формирования декларации по НДС ежемесячно выполняйте операцию «Закрытие месяца». Сам расчёт налога происходит при закрытии месяца в последнем месяце квартала — в марте, июне, сентябре и декабре.
7. Отчётность по НДС
Для контроля используйте инструмент «Отчётность по НДС» в разделе «Отчёты» — группа «НДС».
8. Проверка и формирование декларации
Проверьте последовательность проведённых документов, сформируйте декларацию по НДС и убедитесь, что все разделы заполнены корректно.
Теперь вы готовы к работе с НДС на УСН — всё просто, если действовать по шагам!
