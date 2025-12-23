Переход на уплату НДС при превышении лимита по УСН: пошаговая настройка в 1С

8. Проверка и формирование декларации

Проверьте последовательность проведённых документов, сформируйте декларацию по НДС и убедитесь, что все разделы заполнены корректно.



Теперь вы готовы к работе с НДС на УСН — всё просто, если действовать по шагам!

