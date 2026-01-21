Как с 2026 года начислять страховые взносы за директора по новым правилам в 1С

С 2026 года меняются правила расчета страховых взносов за директоров организаций! Теперь, если зарплата директора меньше МРОТ, взносы нужно платить с МРОТ — даже если фактически платите меньше. Новые требования уже реализованы в 1С:Бухгалтерии, и мы подготовили для вас подробную инструкцию.

С 2026 года для директоров организаций вводятся новые правила расчёта страховых взносов: если зарплата меньше МРОТ, взносы нужно платить с МРОТ.



В 1С:Бухгалтерии уже реализована удобная функция для автоматического расчёта по новым требованиям.

В этой статье расскажем, как всё настроить и избежать ошибок.

С 2026 года меняются правила расчёта страховых взносов за директоров организаций. Теперь, если зарплата директора за месяц меньше МРОТ, взносы нужно платить не с фактической суммы, а исходя из МРОТ (это новое требование НК РФ — абз. 2 п. 1 ст. 421).

В 1С:Бухгалтерии (начиная с релиза 3.0.190) появилась удобная функция: программа сама рассчитает страховые взносы за директора исходя из МРОТ, если его зарплата оказалась ниже.



Рассмотрим, как это работает на примере:



1. В карточке должности нужно поставить галочку «Должность единоличного руководителя коммерческой организации» (Зарплата и кадры – Должности).

2. Начисляем зарплату за месяц: Зарплата и кадры – Все начисления – Создать – Начисление зарплаты.

3. Регистрируем облагаемую базу для руководителя: Зарплата и кадры – Регистрации облагаемой базы руководителя – Создать.



Облагаемая база — это разница между МРОТ и фактической зарплатой. Например, если МРОТ 27 093,00 руб., а зарплата директора 20 000,00 руб., то облагаемая база — 7 093,00 руб.

Если директор работал не полный месяц, база рассчитывается пропорционально отработанным дням.



4. Пересчитываем страховые взносы: Зарплата и кадры – Перерасчёты страховых взносов – Создать.

Теперь всё просто: 1С сама поможет учесть новые требования и правильно рассчитать взносы за директора!

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

Наш телеграм канал



