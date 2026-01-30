Контроль онлайн касс в 2026 году:как избежать рисков
Плановые проверки под мораторием до 2030 года, но внеплановые мероприятия остались: инспекторы реагируют на жалобы, автоматические индикаторы риска и отсутствие передачи чеков.
ФНС анализирует данные дистанционно, может запросить документы, провести выездное обследование или контрольную закупку — иногда даже без предупреждения! 📋🚦
Если касса не передаёт фискальные данные больше 60 дней, слишком много чеков с возвратом или коррекцией — это повод для проверки.
Проверки всё чаще проходят онлайн: видеосвязь, электронный документооборот, мобильные приложения и личный кабинет налогоплательщика — всё для оперативного контроля. 📱💻
Совет: следите за работой ККТ, вовремя обновляйте данные, выдавайте чеки и не игнорируйте уведомления от ФНС.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию