Наталия Козак
Проверки ККТ

Контроль онлайн касс в 2026 году:как избежать рисков

В 2026 году контроль за онлайн-кассами (ККТ) ведет ФНС — и расслабляться не стоит! 😅

Плановые проверки под мораторием до 2030 года, но внеплановые мероприятия остались: инспекторы реагируют на жалобы, автоматические индикаторы риска и отсутствие передачи чеков.

ФНС анализирует данные дистанционно, может запросить документы, провести выездное обследование или контрольную закупку — иногда даже без предупреждения! 📋🚦

Если касса не передаёт фискальные данные больше 60 дней, слишком много чеков с возвратом или коррекцией — это повод для проверки.

Проверки всё чаще проходят онлайн: видеосвязь, электронный документооборот, мобильные приложения и личный кабинет налогоплательщика — всё для оперативного контроля. 📱💻

Совет: следите за работой ККТ, вовремя обновляйте данные, выдавайте чеки и не игнорируйте уведомления от ФНС.

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

