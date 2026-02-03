Важные изменения для малого и среднего бизнеса с 2026 года! Тариф страховых взносов, который раньше применяли МСП, уходит в прошлое. Теперь действует новый порядок расчета.

Кому доступен пониженный тариф?

— Ваше ООО или ИП включено в реестр МСП

— Основной вид деятельности совпадает с перечнем, утверждённым Правительством РФ

— Этот вид деятельности указан как основной в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)

— Доля дохода по нему — не менее 70% за отчётный период

В 1С новый тариф называется:

«Для субъектов МСП, занятых в ВЭД по перечню, утв. Правительством РФ»

Где найти?

1С:Бухгалтерия предприятия — релиз 3.0.191

1С:ЗУП — релиз 3.1.36.45

Что делать?

Если зарплата за январь уже начислена — обновите программу, выберите новый тариф, пересчитайте страховые взносы.

Если ещё не начисляли — просто обновитесь и настройте тариф, всё посчитается автоматически.

Не пропустите обновления, чтобы избежать ошибок и переплат!

