Важные изменения для малого и среднего бизнеса с 2026 года!
Кому доступен пониженный тариф?
— Ваше ООО или ИП включено в реестр МСП
— Основной вид деятельности совпадает с перечнем, утверждённым Правительством РФ
— Этот вид деятельности указан как основной в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
— Доля дохода по нему — не менее 70% за отчётный период
В 1С новый тариф называется:
«Для субъектов МСП, занятых в ВЭД по перечню, утв. Правительством РФ»
Где найти?
1С:Бухгалтерия предприятия — релиз 3.0.191
1С:ЗУП — релиз 3.1.36.45
Что делать?
Если зарплата за январь уже начислена — обновите программу, выберите новый тариф, пересчитайте страховые взносы.
Если ещё не начисляли — просто обновитесь и настройте тариф, всё посчитается автоматически.
Не пропустите обновления, чтобы избежать ошибок и переплат!
