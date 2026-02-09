Как создать и использовать спецификации в «1С:Управление нашей фирмой»: пошаговая инструкция для производственных компаний
В «1С:Управление нашей фирмой» вы можете легко настроить состав продукции, этапы работ и технологические операции, чтобы ускорить подготовку заказов и минимизировать ошибки.
В этой статье расскажем, как шаг за шагом создать спецификацию, использовать её в работе и получить максимум пользы от автоматизации.
Если ваша компания занимается производством, важно не только знать, из чего состоит продукция, но и чётко понимать этапы работ. В «1С:Управление нашей фирмой» для этого есть удобный справочник — спецификация номенклатуры. Здесь хранится вся информация о составе изделий, работах и даже технологических операциях.
Как начать работать со спецификациями:
1. Заходим в настройки: «Ещё больше возможностей» → «Производство». Включаем «Планирование и учёт производственной деятельности» и ставим галочку на «Технологические операции».
2. После этого в разделе «Производство» появится пункт «Спецификации».
3. В карточке номенклатуры теперь есть раздел «Спецификации». Заполняем основные данные, а затем переходим к самой спецификации.
4. Для примера создаём спецификацию для стола. Записываем название, добавляем нужные компоненты через кнопку «Добавить» и указываем детали. Если нужно — пишем комментарий под таблицей.
5. Добавляем операции: указываем, что нужно сделать, норму времени, количество операций и продукции.
6. Готовая спецификация появится в справочнике «Спецификации».
7. Если у товара несколько спецификаций, можно выбрать основную — выделяем нужную и жмём «Использовать как основную». Появится зелёная галочка.
8. Теперь создаём заказ на производство с использованием спецификации.
9. В документе «Заказ на производство» выбираем номенклатуру — основная спецификация подставится автоматически.
10. Чтобы материалы заполнились по спецификации, переходим на вкладку «Материалы» и жмём «Заполнить по спецификации».
11. Для контроля состава изделия используем отчёт «Нормативный состав изделия» — он помогает быстро проверить, всё ли соответствует нормам.
Почему это удобно?
Спецификации в «1С:Управление нашей фирмой» — это не просто список компонентов, а настоящий помощник в цифровизации производства. Всё заполняется автоматически, ошибки минимальны, а себестоимость продукции считается прозрачно и точно.
Внедрив спецификации, вы превращаете хаос рецептур и этапов в единую систему, где каждый шаг — от закупки сырья до выпуска готового изделия — под контролем.
Потратив немного времени на настройку сегодня, вы получите надёжную основу для роста и повышения рентабельности завтра.
