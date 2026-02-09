Как создать и использовать спецификации в «1С:Управление нашей фирмой»: пошаговая инструкция для производственных компаний

Спецификации — это основа для точного и прозрачного учета в производстве.

В «1С:Управление нашей фирмой» вы можете легко настроить состав продукции, этапы работ и технологические операции, чтобы ускорить подготовку заказов и минимизировать ошибки.

В этой статье расскажем, как шаг за шагом создать спецификацию, использовать её в работе и получить максимум пользы от автоматизации.

Если ваша компания занимается производством, важно не только знать, из чего состоит продукция, но и чётко понимать этапы работ. В «1С:Управление нашей фирмой» для этого есть удобный справочник — спецификация номенклатуры. Здесь хранится вся информация о составе изделий, работах и даже технологических операциях.

Как начать работать со спецификациями:

1. Заходим в настройки: «Ещё больше возможностей» → «Производство». Включаем «Планирование и учёт производственной деятельности» и ставим галочку на «Технологические операции».

2. После этого в разделе «Производство» появится пункт «Спецификации».

3. В карточке номенклатуры теперь есть раздел «Спецификации». Заполняем основные данные, а затем переходим к самой спецификации.

4. Для примера создаём спецификацию для стола. Записываем название, добавляем нужные компоненты через кнопку «Добавить» и указываем детали. Если нужно — пишем комментарий под таблицей.

5. Добавляем операции: указываем, что нужно сделать, норму времени, количество операций и продукции.

6. Готовая спецификация появится в справочнике «Спецификации».

7. Если у товара несколько спецификаций, можно выбрать основную — выделяем нужную и жмём «Использовать как основную». Появится зелёная галочка.



8. Теперь создаём заказ на производство с использованием спецификации.



9. В документе «Заказ на производство» выбираем номенклатуру — основная спецификация подставится автоматически.





10. Чтобы материалы заполнились по спецификации, переходим на вкладку «Материалы» и жмём «Заполнить по спецификации».



11. Для контроля состава изделия используем отчёт «Нормативный состав изделия» — он помогает быстро проверить, всё ли соответствует нормам.

Почему это удобно?



Спецификации в «1С:Управление нашей фирмой» — это не просто список компонентов, а настоящий помощник в цифровизации производства. Всё заполняется автоматически, ошибки минимальны, а себестоимость продукции считается прозрачно и точно.

Внедрив спецификации, вы превращаете хаос рецептур и этапов в единую систему, где каждый шаг — от закупки сырья до выпуска готового изделия — под контролем.

Потратив немного времени на настройку сегодня, вы получите надёжную основу для роста и повышения рентабельности завтра.

Наш телеграм каналал







