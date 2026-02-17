Страховые взносы с МРОТ для директора: что делать, если доход меньше минимума или нет деятельности

Даже если компания временно не ведёт деятельность или зарплата директора оказалась ниже МРОТ, обязанность начислять и уплачивать страховые взносы сохраняется. В статье рассказываем, как правильно отражать такие ситуации в отчётности, бухгалтерском учёте и программах 1С, а также отвечаем на самые частые вопросы по теме.

С 1 января 2026 года действует новое правило: если за месяц директору коммерческой организации начислено меньше федерального МРОТ, страховые взносы всё равно нужно рассчитать с суммы, равной МРОТ.



Чтобы вам было проще разобраться, мы собрали самые частые вопросы по этой теме и подготовили понятные ответы. Если что-то останется неясно — смело спрашивайте, всегда рада помочь!

Вопрос: Кого коснулись изменения по МРОТ для руководителя?

Ответ: Только коммерческих организаций. Для ИП (индивидуальных предпринимателей) и некоммерческих организаций (например, кооперативов, религиозных, адвокатских и нотариальных палат) эти правила не действуют.

---

Вопрос: Нужно ли платить страховые взносы, если с директором не заключён трудовой договор

Ответ: Да, нужно. Даже если трудовой договор не оформлен, руководителем считается тот, кто указан в ЕГРЮЛ как лицо, имеющее право действовать от имени компании без доверенности.

---

Вопрос: А если организация на АУСН, нужно ли платить минимальные взносы за директора?

Ответ: Начислять базу по МРОТ нужно, но сами страховые взносы платить не требуется — для АУСН установлен нулевой тариф.

---

Вопрос: В ООО два учредителя. За кого платить взносы с МРОТ?

Ответ: Взносы с МРОТ платятся только за руководителя — того, кто указан в ЕГРЮЛ как исполнительный орган.

---

Вопрос: А если в компании два единоличных исполнительных органа?

Ответ: Если уставом предусмотрено несколько руководителей, минимальная база по страховым взносам рассчитывается по каждому из них.

---

Вопрос: Нужно ли платить фиксированные страховые взносы, если руководитель — управляющий ИП?

Ответ: Нет, в этом случае фиксированные взносы не начисляются.

---

Вопрос: Что делать с взносами, если компания проходит упрощённую ликвидацию?

Ответ: До исключения из ЕГРЮЛ компания обязана платить налоги, взносы и сдавать отчётность за руководителя.

Если назначен ликвидатор или конкурсный управляющий, за них страховые взносы платить не нужно — они не считаются единоличным исполнительным органом.

---

Вопрос: Директор ООО оформлен ещё как ИП. Как платить взносы — за ИП и ООО отдельно?

Ответ: Да, взносы платятся отдельно.

За ИП, который одновременно является директором ООО, взносы уплачиваются дважды:

страховые взносы как за работника платит ООО;

фиксированные взносы ИП платит сам за себя.

---

Вопрос: Нужно ли платить взносы с МРОТ, если директор компании, указанный в ЕГРЮЛ как единоличный исполнительный орган, находится на СВО?

Ответ: Нет, не нужно.

Если руководитель находится на СВО (по мобилизации, контракту или в добровольческом формировании), он временно не исполняет обязанности единоличного исполнительного органа, поэтому взносы с МРОТ за него не начисляются.

---

Вопрос: Взносы на НС и ПЗ тоже начислять с МРОТ?

Ответ: Нет, изменения касаются только страховых взносов по единому тарифу. Взносы на травматизм начисляются по прежним правилам.

---

Вопрос: По какому тарифу считать взносы за директора с МРОТ?

Ответ: Особого тарифа нет — организация применяет свой действующий тариф для расчёта взносов с МРОТ.

--

Вопрос: Какой МРОТ брать для сравнения — региональный или федеральный?

Ответ: Для расчёта минимальных страховых взносов используется федеральный МРОТ на начало года.

---

Вопрос: Нужно ли увеличивать размер МРОТ на районный коэффициент?

Ответ: Нет, увеличивать МРОТ на районный коэффициент не требуется.

---

Вопрос: Зарплату директору нужно начислять в размере не меньше МРОТ?

Ответ: Нет, зарплату можно начислять в любом размере, как и раньше.

---

Вопрос: Какие виды начислений директора включить в базу для сравнения с МРОТ?

Ответ: В расчёт берутся только выплаты, облагаемые страховыми взносами. Не учитываются дивиденды, аренда, подарки и другие не облагаемые выплаты, а также матпомощь в пределах лимитов и пособия по больничному.

---

Вопрос: Если руководитель работает по совместительству (с неполной занятостью)?

Ответ: Взносы за него также уплачиваются с базы не ниже МРОТ.

---

Вопрос: Когда минимальное ограничение может быть меньше МРОТ?

Ответ: Если руководитель числится неполный месяц, взносы начисляются с части МРОТ, пропорционально количеству дней, когда он исполнял полномочия (по дате из ЕГРЮЛ).

---

Вопрос: Когда нельзя уменьшить минимальное ограничение из МРОТ?

Ответ: Взносы с МРОТ начисляются всё время, пока руководитель числится единоличным исполнительным органом в ЕГРЮЛ.

Даже если он работает неполное время или был в отпуске, на больничном, в декрете, в простое и т.д., взносы уплачиваются за полный месяц.

---

Вопрос: Что делать, если из-за отсутствия деятельности у компании нет денег на уплату взносов?

Ответ: Обязанность платить страховые взносы с МРОТ не зависит от того, ведёте вы деятельность или нет. Даже если компания временно не работает и нет поступлений, взносы за директора начислять и уплачивать всё равно нужно.

---

Вопрос: Директор ушёл в трудовой отпуск, отпускные начислены и выплачены в предыдущем месяце. В месяце отпуска зарплата оказалась меньше МРОТ. Нужно ли платить взносы с МРОТ за этот месяц?

Ответ: Да, нужно. В отпуске директор сохраняет статус единоличного исполнительного органа, а исключений для таких случаев в НК РФ нет. Поэтому взносы с МРОТ начисляются и за этот месяц.

---

Вопрос: Как отражать в РСВ и персонифицированных сведениях выплаты директору и взносы, если фактический доход меньше МРОТ?

Ответ: В отчётности (РСВ и персонифицированные сведения) нужно указывать минимальную облагаемую базу (МРОТ) и начислять взносы именно с этой суммы, даже если фактические выплаты меньше.

---

Вопрос: Как отражать выплаты директору и взносы с них в бухучёте и другой отчётности, если доход меньше МРОТ?

Ответ: В бухгалтерском и статистическом учёте суммы начислений за директора отражаются в размере фактически начисленных выплат, как обычно.

---

Вопрос: Реализован ли механизм расчёта минимальной суммы взносов из МРОТ в 1С:ЗУП и 1С:БП?

Ответ: Да, такой механизм уже реализован в последних версиях 1С:ЗУП и 1С:БП. Программа автоматически рассчитает минимальную базу и начислит взносы с МРОТ.

Если хочется разобраться в вопросе ещё глубже, советуем ознакомиться с основными документами:

Эти материалы помогут получить максимально точную и актуальную информацию.

