РСВ-2026: что изменилось в расчете страховых взносов и как заполнить новую форму

С 2026 года в России вводится новая форма расчёта по страховым взносам (РСВ), утверждённая ФНС приказом от 04.02.2026 № ЕД-1-11/67. Старую форму, которая действовала по приказу от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878, доработали и дополнили из-за изменений в законах.
Изменения связаны с новыми льготными категориями и уточнением правил для тех, кто не выплачивает зарплату.
Что нового?
1. В форме появилось Приложение 3.1 — это раздел, где рассчитывается право на применение пониженного тарифа страховых взносов для определённых компаний (лист с штрих-кодом «16207127»).
Теперь пониженный тариф 15% сверх 1,5 МРОТ с 2026 года могут использовать только:
- малые и средние предприятия (МСП), которые занимаются определёнными видами деятельности (утверждёнными правительством);
- предприятия общепита, если у них больше 250 сотрудников.
В этом приложении появились новые коды, о которых расскажем ниже.
2. В Приложении 3.1 теперь можно указать информацию об организациях, которые стали участниками Военного инновационного технополиса «Эра» Минобороны РФ. Для них тоже действует тариф 15% сверх 1,5 МРОТ.
Также сохраняется специальный тариф для МСП из обрабатывающих производств — 7,6% сверх 1,5 МРОТ. Здесь изменений нет, и этот тариф по-прежнему отражается в Приложении 3.1.
Главные изменения в форме РСВ-2026
- Новая категория «НВ»
Появился специальный код «НВ» — его ставят только в нулевом РСВ, если за последние три месяца отчётного периода по всем сотрудникам не было начислений, а в строке 001 раздела 1 стоит код «2».
Эта категория создана для тех, кто реально не платил зарплату или другие выплаты физлицам в последние три месяца. В таких «нулевых» отчётах в разделе 3 указывают код «НВ», а в строках 140–210 ставят прочерки.
- Тарифы для малого бизнеса
Для МСП (код «МС») пониженный тариф 15% теперь применяется к части зарплаты, которая превышает 1,5 МРОТ (раньше было с суммы, превышающей 1 МРОТ).
- Обновлённые коды тарифов
В форме появились новые коды для разных категорий застрахованных лиц, например, «ПВ» с тарифом 32 — для отдельных групп плательщиков.
- Предельная база
В 2026 году максимальная база для расчёта страховых взносов увеличена до 2 759 000 ₽.
Совет:
Обязательно обновите бухгалтерские программы (например, 1С), чтобы новая форма и коды заполнялись автоматически.
Кто должен сдавать РСВ в 2026 году?
РСВ обязаны сдавать все ИП, главы крестьянских (фермерских) хозяйств и организации, если они начисляют зарплату:
- Генеральному директору (даже если он один)
- Штатным сотрудникам по трудовому договору
- Исполнителям по гражданско-правовым договорам (например, подряд, услуги, авторский договор)
Если вы платите физлицам, которые не являются самозанятыми или ИП, — РСВ сдавать обязательно.
Исключение: бизнес на АУСН — для них отчёт не нужен, всё контролирует ФНС и банки.
В РСВ всех сотрудников и исполнителей называют застрахованными лицами.
Как сдавать РСВ?
- Если за квартал у вас 11 и более застрахованных лиц — сдавайте РСВ только в электронном виде.
- Если до 10 включительно — можно выбрать: электронно или на бумаге.
Когда применять новую форму РСВ?
- Новая форма РСВ-2026 и её электронный формат официально начнут действовать с 6 мая 2026 года.
- За 1 квартал 2026 года нужно отчитаться по рекомендованной форме из письма ФНС от 22.12.2025 № БС-4-11/11504.
- Если у вас с 01.01.2026 есть право на пониженные тарифы, используйте рекомендованную форму. Остальные могут сдать РСВ за 1 квартал по старой форме 2025 года.
- К новой форме уже есть контрольные соотношения — их можно применять и к рекомендованной форме.
Сроки сдачи РСВ в 2026 году
- За 2025 год — до 26 января 2026 года
- За I квартал — до 27 апреля 2026 года
- За полугодие — до 27 июля 2026 года
- За 9 месяцев — до 26 октября 2026 года
- За 2026 год — до 25 января 2027 года
