РСВ-2026: что изменилось в расчете страховых взносов и как заполнить новую форму

Главные изменения в форме РСВ-2026

- Новая категория «НВ»

Появился специальный код «НВ» — его ставят только в нулевом РСВ, если за последние три месяца отчётного периода по всем сотрудникам не было начислений, а в строке 001 раздела 1 стоит код «2».

Эта категория создана для тех, кто реально не платил зарплату или другие выплаты физлицам в последние три месяца. В таких «нулевых» отчётах в разделе 3 указывают код «НВ», а в строках 140–210 ставят прочерки.

- Тарифы для малого бизнеса

Для МСП (код «МС») пониженный тариф 15% теперь применяется к части зарплаты, которая превышает 1,5 МРОТ (раньше было с суммы, превышающей 1 МРОТ).



- Обновлённые коды тарифов

В форме появились новые коды для разных категорий застрахованных лиц, например, «ПВ» с тарифом 32 — для отдельных групп плательщиков.



- Предельная база

В 2026 году максимальная база для расчёта страховых взносов увеличена до 2 759 000 ₽.



Совет:

Обязательно обновите бухгалтерские программы (например, 1С), чтобы новая форма и коды заполнялись автоматически.