Как правильно подать досудебную претензию: практический разбор примера

Пошаговая инструкция правильного оформления претензии
1. Реквизиты документа
Обязательно указываем полные сведения о сторонах конфликта - кто кому предъявляет претензию, название организаций, адреса и контакты. Например:
“От кого: ИП Иванов Иван Иванович
Кому: ООО «Ремонтные работы»
Адрес: г. Москва, ул. Тверская, д. 1
Телефон: +7 (999) 999-99-99
Email: ipivanov@mail.ru”
2. Основная часть текста
Здесь детально расписываются обстоятельства дела и суть претензий. Важно указать точные даты заключения договора, выполненные работы, зафиксированные нарушения и размер ущерба. Например:
“Вашему предприятию были оказаны услуги по ремонту оборудования. Согласно условиям договора №___, цена работ составила рублей. Оплата произведена частично, долг составил _ рублей.”
3. Конкретные требования
Далее чётко изложите свои требования к должнику. Здесь лучше всего привести сумму задолженности и предложить график выплат либо альтернативные варианты урегулирования проблемы:
“Требуем произвести оплату оставшейся части задолженности в размере
_ рублей в течение ближайших
дней.”
4. Последствия игнорирования претензии
Очертите возможные юридические последствия в случае отказа должника исполнять требование добровольно. Предупредите о возможных судебных издержках и процентах за пользование чужими средствами:
“Мы вынуждены будем обратиться в суд, что повлечёт дополнительные финансовые потери и возможную потерю репутации вашей фирмы.”
Подводим итоги: ключевые моменты успешной претензии
1. Подробность изложения фактов.
2. Чёткое соблюдение формы письма.
3. Акцентирование последствий неисполнения требований.
Правильно подготовив такую претензию, вы значительно повысите шансы быстро восстановить справедливость и вернуть положенную компенсацию без участия судов.
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