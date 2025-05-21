ЦОК ОК Защита ПД 21.05 Мобильный
Марк Кралинов
Право

Как правильно подать досудебную претензию: практический разбор примера

Рассмотрим реальный случай из практики. Предположим, индивидуальный предприниматель Иванов заключил договор с ООО «Ремонтные работы» на проведение ремонта оборудования. Несмотря на качественное исполнение услуг, заказчику не удалось вовремя оплатить полную сумму. Возникла ситуация, которую предстоит решить.

Пошаговая инструкция правильного оформления претензии

1. Реквизиты документа

Обязательно указываем полные сведения о сторонах конфликта - кто кому предъявляет претензию, название организаций, адреса и контакты. Например:

“От кого: ИП Иванов Иван Иванович

Кому: ООО «Ремонтные работы»

Адрес: г. Москва, ул. Тверская, д. 1

Телефон: +7 (999) 999-99-99

Email: ipivanov@mail.ru

2. Основная часть текста

Здесь детально расписываются обстоятельства дела и суть претензий. Важно указать точные даты заключения договора, выполненные работы, зафиксированные нарушения и размер ущерба. Например:

“Вашему предприятию были оказаны услуги по ремонту оборудования. Согласно условиям договора №___, цена работ составила рублей. Оплата произведена частично, долг составил _ рублей.”

3. Конкретные требования

Далее чётко изложите свои требования к должнику. Здесь лучше всего привести сумму задолженности и предложить график выплат либо альтернативные варианты урегулирования проблемы:

“Требуем произвести оплату оставшейся части задолженности в размере

_ рублей в течение ближайших

дней.”

4. Последствия игнорирования претензии

Очертите возможные юридические последствия в случае отказа должника исполнять требование добровольно. Предупредите о возможных судебных издержках и процентах за пользование чужими средствами:

“Мы вынуждены будем обратиться в суд, что повлечёт дополнительные финансовые потери и возможную потерю репутации вашей фирмы.”

Подводим итоги: ключевые моменты успешной претензии

1. Подробность изложения фактов.

2. Чёткое соблюдение формы письма.

3. Акцентирование последствий неисполнения требований.

Правильно подготовив такую претензию, вы значительно повысите шансы быстро восстановить справедливость и вернуть положенную компенсацию без участия судов.

Информации об авторе

Марк Кралинов

Марк Кралинов

Юрист в Москва

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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