Как правильно подать досудебную претензию: практический разбор примера

Пошаговая инструкция правильного оформления претензии

1. Реквизиты документа

Обязательно указываем полные сведения о сторонах конфликта - кто кому предъявляет претензию, название организаций, адреса и контакты. Например:

“От кого: ИП Иванов Иван Иванович

Кому: ООО «Ремонтные работы»

Адрес: г. Москва, ул. Тверская, д. 1

Телефон: +7 (999) 999-99-99

Email: ipivanov@mail.ru”

2. Основная часть текста

Здесь детально расписываются обстоятельства дела и суть претензий. Важно указать точные даты заключения договора, выполненные работы, зафиксированные нарушения и размер ущерба. Например:

“Вашему предприятию были оказаны услуги по ремонту оборудования. Согласно условиям договора №___, цена работ составила рублей. Оплата произведена частично, долг составил _ рублей.”

3. Конкретные требования

Далее чётко изложите свои требования к должнику. Здесь лучше всего привести сумму задолженности и предложить график выплат либо альтернативные варианты урегулирования проблемы:

“Требуем произвести оплату оставшейся части задолженности в размере

_ рублей в течение ближайших

дней.”

4. Последствия игнорирования претензии

Очертите возможные юридические последствия в случае отказа должника исполнять требование добровольно. Предупредите о возможных судебных издержках и процентах за пользование чужими средствами:

“Мы вынуждены будем обратиться в суд, что повлечёт дополнительные финансовые потери и возможную потерю репутации вашей фирмы.”