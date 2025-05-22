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Марк Кралинов
Право

Буллинг в школе: как защитить своего ребенка?

Буллинг — серьезная проблема, которая встречается практически в каждой школе. Физическое насилие, психологическое давление, кража личных вещей и даже угрозы здоровью становятся обыденностью для многих школьников. Что делать родителям, столкнувшимся с таким поведением в отношении своего ребенка?

История случая

«Моя дочь, ученица школы, стала жертвой буллинга. Группа сверстников нанесла ей физический ущерб, угрожала её жизни и украла личные вещи. Несмотря на наличие доказательств (видеозаписи, медицинские заключения, свидетельства очевидцев), школа долгое время игнорировала проблему».

Отметим, что подобное отношение администрации и учителей противоречит закону № 273-ФЗ «Об образовании», обязывающего образовательные учреждения защищать права учащихся.

Подобные случаи часто приводят к тяжёлым последствиям для психики и здоровья ребёнка. Травмы позвоночника, повреждения мягких тканей, невротические расстройства и хроническая боль — лишь некоторые последствия рассматриваемого обращения.

Что важно помнить родителям, оказавшимся в подобной ситуации?

Действия родителей

1. Собрать доказательства

Собирайте всю возможную информацию о случившемся: записи камер видеонаблюдения, справки врачей, фото травм, свидетельства очевидцев. Чем больше доказательств, тем легче доказать вину обидчиков и привлечь их к ответственности.

2. Обратиться в полицию

Подайте заявление в правоохранительные органы сразу после инцидента. Постарайтесь подробно описать произошедшее, предоставьте собранные материалы - это позволит начать официальную проверку обстоятельств и предотвратить повторение ситуаций.

3. Написать жалобу руководству школы

Предоставьте директору письменную жалобу с описанием всех обстоятельств происшествия: требуйте провести внутреннее расследование и наказать виновных. Важно помнить, что руководство школы несёт ответственность за обеспечение безопасности учеников.

4. Обсудить ситуацию с педагогическим составом

Организуйте встречу с учителем вашего ребёнка и руководством школы, в ходе которой сообщите о происшествии и потребуйте принятия конкретных мер. Важно показать свою заинтересованность в благополучии ребёнка и готовности действовать решительно.

Таким образом, столкнувшись с ситуацией буллинга, родители могут и должны активно защищать интересы своего ребёнка, обеспечивая ему безопасную среду и комфортное обучение.

Информации об авторе

Марк Кралинов

Марк Кралинов

Юрист в Москва

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