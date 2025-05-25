Нарушение условий договора найма: как вернуть деньги?

❗ Практические рекомендации

1. Направление претензии

Первым делом необходимо направить письменную претензию наймодателю. Документ должен включать в себя:

- Подробное описание нарушений условий договора (в т.ч. устного).

- Расчёт сумм, подлежащих возврату.

- Требование добровольного удовлетворения претензий.

- Срок для ответа на претензию (обычно 10 (десять) дней).

2. Сбор доказательств

Важно собрать доказательства нарушений условий договора:

- Фотографии и видеозаписи состояния квартиры.

- Скриншоты переписки с наймодателем.

- Чеки и квитанции оплаты.

📌 Указанные материалы помогут доказать вашу позицию в суде, если дело дойдет до судебного разбирательства.

3. Обращение в суд

Если наймодатель игнорирует ваши требования или отказывает в удовлетворении претензии, следующий шаг - обращение в суд.