Ищем деньги в собственном бизнесе

Эффективное управление оборотным капиталом (УОК) — это не учетная функция, а мощный финансовый инструмент. Его цель — сократить операционный цикл и высвободить денежные средства без ущерба для операционной деятельности. Проще говоря, заставить активы работать быстрее.
В этой статье разберем два ключевых «поглотителя» денег — запасы и дебиторскую задолженность — и дадим конкретные инструкции, как вернуть эти средства в оборот.
Ключевой показатель — Цикл оборотного капитала (Cash Conversion Cycle, CCC). Он показывает, сколько дней проходит с момента вложения денег в сырье до момента возврата денег от клиента за проданный товар.
Формула: CCC = DIO + DSO – DPO
DIO (Days Inventory Outstanding) — дней оборачиваемости запасов.
DSO (Days Sales Outstanding) — дней оборачиваемости дебиторки.
DPO (Days Payables Outstanding) — дней оборачиваемости кредиторки.
Ваша цель — минимизировать CCC. Чем он меньше, тем быстрее деньги возвращаются в бизнес. Иногда не так важен размер прибыли, как скорость оборачиваемости капитала.
Инструмент №1: Как высвободить деньги из запасов
Запасы на складе — это замороженные деньги. Ваша задача — сократить их до минимума, необходимого для бесперебойной работы.
1. Расчет и контроль оборачиваемости
Формула DIO: (Средние запасы / Себестоимость продаж) * 365 дней.
Пример: За год вы продали продукции на себестоимость 100 млн руб. Средний остаток запасов на складе — 25 млн руб.
DIO = (25 / 100) * 365 = 91,25 дня.
Вывод: Ваши деньги «заморожены» в запасах на 3 месяца! Цель — снизить этот показатель.
2. Практические меры по оптимизации запасов:
ABC-XYZ анализ: Разделите номенклатуру по степени важности.
A-группа (20% позиций, 70% стоимости): Точный прогноз спроса, жесткий контроль, низкий страховой запас.
B-группа (50-70% позиций, 15% стоимости): Средняя точность прогноза, средний страховой запас на складе, такие запасы нужны не так часто как предыдущая группа)
C-группа (30-10% позиций, 15% стоимости): Упрощенное управление, возможно, работа под заказ.
После определения содержания групп запасов можно поступить следующим образом:
Внедрение системы заказов «Just-in-Time» (Точно в срок):Организуйте работу с ключевыми поставщиками так, чтобы сырье приходило непосредственно в производство, минуя переполненный склад.
Регулярный аудит и распродажа неликвидов: Невыгодно хранить то, что годами пылится. Проведите акцию, продайте со скидкой и превратите неликвид в живые деньги.
Неликвид тянет за собой следующие расходы:
1. Затраты на изначальную покупку
2. Аренда места под них, если склад в аренде. Отсутствие нужного свободного места под другие категории запасов, если склад собственный.
3. Затраты на персонал
4. Затраты на возможную дополнительную систему контроля склада, запасов.
Пересмотр страховых запасов: Установите объективный минимум для бесперебойной работы, а не «на всякий случай». Помните про «упряску, усушку и естественный бой».
Пример из практики:
Для производителя мебели выявили, что 70% оборотных средств «зависли» в запасах дорогой импортной фурнитуры (А-группа). Были приняты меры:
1. С ключевым поставщиком согласовали поставки 2 раза в неделю мелкими партиями.
2. Страховой запас снизили с 3 недель до 5 дней на основе анализа статистики отгрузок.
3. Реализовали устаревшие образцы со скидкой 40%.
Результат за квартал: Оборачиваемость запасов (DIO) ускорилась на 22 дня. Высвобождено 15 млн руб. денежных средств, которые направили на запуск новой маркетинговой кампании.
Инструмент №2: Как высвободить деньги из дебиторской задолженности
Дебиторка — это беспроцентный кредит, который вы выдаете своим клиентам. Ваша задача — сократить его срок и вернуть деньги быстрее.
1. Расчет и контроль просрочки
Формула DSO: (Средняя дебиторская задолженность / Выручка) * 365 дней.
Пример: Годовая выручка — 120 млн руб. Средний долг клиентов — 20 млн руб.
DSO = (20 / 120) * 365 = 60,8 дня.
Вывод: В среднем вы ждете оплаты 2 месяца. Цель — снизить этот показатель.
2. Практические меры по работе с дебиторкой:
Ранжирование дебиторов по срокам отсрочки по договору, уделяя особое внимание группе с превышением срока отсрочки платежа. Также нужно выделить группу кредиторов приближающихся к просрочке и группу, вышедшую уже на просрочку
Что же делать после этого?
1. Внедрение регламента инкассации:
До просрочки: периодическое напоминание покупателю о платеже за несколько дней до платежа.
После срока оплаты:
+1 день: Звонок от менеджера.
+7 дней: Звонок от главбуха/финдиректора с вопросом о проблемах.
+14 дней: Приостановка отгрузок до погашения долга.
2. Стимулирование ранней оплаты: Предоставляйте скидки за предоплату или досрочную оплату (например, 2% при оплате в течение 5 дней вместо 30).
3. Использование факторинга: Если деньги нужны немедленно, можно уступить право требования долга банку или фактору и получить до 90% суммы сразу.
Пример из практики:
Оптовая компания имела DSO = 54 дня. Был внедрен новый регламент:
1. Для всех новых контрагентов отсрочка не более 14 дней.
2. Внедрена скидка 3% при оплате в течение 10 дней.
3. Финансовый менеджер ежедневно формировал отчет по просрочке для отдела продаж.
Результат за 4 месяца: DSO сократился до 35 дней. Ежемесячно высвобождалось до 2 млн руб., которые шли на расчеты с поставщиками без использования кредитных средств.
Как начать действовать уже сейчас?
1. Рассчитайте ваш CCC: Возьмите данные из отчетности за последний квартал и посчитайте DIO, DSO и DPO.
2. Проведите ABC-анализ: По запасам и по клиентам. Определите, где сосредоточены основные суммы.
3. Сформируйте отчет по дебиторской задолженности с периодическим обновление
Внедрите хотя бы один инструмент. Например, начните с регламента напоминаний дебиторам или анализа неликвидов на складе.
Управление оборотным капиталом — это ежедневная работа, которая требует системного подхода и слаженных действий отдела продаж, закупок и финансовой службы.
Главный бухгалтер — ключевое звено в этой системе. Именно вы владеете первичной информацией и можете стать инициатором изменений, которые напрямую повлияют на денежные потоки и финансовую устойчивость компании. Любой финансист берет основную информацию именно из бухгалтерии
