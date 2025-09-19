Ищем деньги в собственном бизнесе

Эффективное управление оборотным капиталом (УОК) — это не учетная функция, а мощный финансовый инструмент. Его цель — сократить операционный цикл и высвободить денежные средства без ущерба для операционной деятельности. Проще говоря, заставить активы работать быстрее.

В этой статье разберем два ключевых «поглотителя» денег — запасы и дебиторскую задолженность — и дадим конкретные инструкции, как вернуть эти средства в оборот.

Ключевой показатель — Цикл оборотного капитала (Cash Conversion Cycle, CCC). Он показывает, сколько дней проходит с момента вложения денег в сырье до момента возврата денег от клиента за проданный товар.

Формула: CCC = DIO + DSO – DPO

DIO (Days Inventory Outstanding) — дней оборачиваемости запасов.

DSO (Days Sales Outstanding) — дней оборачиваемости дебиторки.

DPO (Days Payables Outstanding) — дней оборачиваемости кредиторки.

Ваша цель — минимизировать CCC. Чем он меньше, тем быстрее деньги возвращаются в бизнес. Иногда не так важен размер прибыли, как скорость оборачиваемости капитала.