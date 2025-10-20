Ключевые показатели бизнеса: как измерить успех и определить точки роста?

Бизнес должен развиваться. Если он не развивается, то деградирует. Но как понять идем мы в перед или стоим на месте? А может ситуация ухудшается? Такую ситуацию можно понять имея перед собой определенные показатели бизнеса. Их еще называют «Ключевыми показателями бизнеса» или KPI.

В современном мире бизнес-среда постоянно меняется, и для успешного развития компании необходимо не только адаптироваться к новым условиям, но и предвидеть будущие тенденции. Одним из ключевых инструментов, позволяющих оценить текущее состояние бизнеса и определить направления для его развития, являются ключевые показатели эффективности (KPI). В этой статье мы рассмотрим, что такое KPI, какие виды ключевых показателей существуют и как их использовать для повышения эффективности бизнеса.

Что такое «ключевые показатели бизнеса»?

Если говорить простым и понятным языком, то ключевые показатели бизнеса (KPI) — это конкретные, измеримые величины, которые помогают оценить эффективность работы компании в различных областях. Они могут быть связаны с финансовыми результатами, клиентской базой, внутренними процессами, обучением и развитием персонала и другими аспектами деятельности. KPI позволяют руководству компании получить объективную картину о состоянии бизнеса, выявить слабые места и принять обоснованные решения для улучшения ситуации.

В основном на несоответствии ключевых показателей текущих и планируемых и строиться стратегия развития бизнеса. Эта стратегия может основываться на негативной ситуации или уже на цели масштабирования компании.

Существует множество видов KPI, которые можно разделить на несколько групп:

1. Финансовые показатели — это показатели, связанные с финансовыми результатами компании, такие как выручка, прибыль, рентабельность, денежный поток и т. д. Они позволяют оценить финансовую устойчивость бизнеса и его способность генерировать доходы. Финансовых показателей более 200. Конечно же, не все они бизнесу нужны, не все показатели бизнес имеет возможность рассчитать. Нужно из общего количества выбрать ту группу показателей, которая стоит в приоритете на текущий момент. К примеру, компания находится на стадии роста или даже упадка. И тогда показателями, которые нужно отслеживать, будут: прибыль, рентабельность, платежеспособность, а может быть даже и риск банкротства. Но если руководство компании ставит задачу через несколько лет совершить выгодную сделку по продаже данного бизнеса, то показателями уже будут: капитализация, рентабельность активов, стоимость бизнеса.

2. Показатели клиентской базы — это показатели, характеризующие взаимодействие компании с клиентами, такие как количество клиентов, средний чек, частота покупок, уровень удовлетворённости клиентов и т. д. Они помогают оценить эффективность маркетинговых усилий и качество обслуживания клиентов.

3. Показатели внутренних процессов — это показатели, отражающие эффективность внутренних процессов компании, таких как производство, логистика, управление запасами и т. д. Они позволяют выявить узкие места и оптимизировать процессы для повышения эффективности.

4. Показатели обучения и развития персонала — это показатели, связанные с развитием сотрудников, такие как уровень квалификации, производительность труда, удовлетворённость работой и т. д. Они помогают оценить эффективность системы обучения и развития персонала и выявить потребности в обучении.

5. Показатели инноваций и развития — это показатели, характеризующие способность компании к инновациям и развитию, такие как количество новых продуктов, доля рынка, уровень конкурентоспособности и т. д. Они позволяют оценить потенциал компании для роста и развития.

Из огромной массы ключевых показателей как выбрать именно для своего бизнеса?

Выбор ключевых показателей зависит от специфики бизнеса, его целей и стратегии развития. При выборе KPI необходимо учитывать следующие факторы:

Соответствие целям бизнеса: KPI должны соответствовать целям и стратегии развития компании. Они должны помогать оценить прогресс в достижении этих целей.

Измеримость: KPI должны быть измеримыми, чтобы можно было объективно оценить их значение.

Релевантность: KPI должны быть релевантными для конкретной области деятельности компании. Они должны отражать важные аспекты работы, которые влияют на успех бизнеса.

Достижимость: KPI должны быть достижимыми, чтобы сотрудники могли стремиться к их выполнению. Недостижимые KPI могут демотивировать персонал.

Временные рамки: KPI должны иметь временные рамки, чтобы можно было отслеживать прогресс в их достижении.

После выбора ключевых показателей необходимо разработать систему их мониторинга и анализа. Это позволит отслеживать прогресс в достижении целей и принимать своевременные меры для улучшения ситуации. Для использования KPI для повышения эффективности бизнеса можно следовать следующим шагам:

Шаг 1. Установите целевые значения для каждого KPI: определите, какие значения KPI считаются успешными для вашей компании. Еще это называется оцифровкой бизнеса.

Шаг 2. Регулярно отслеживайте значения KPI: используйте системы отчётности для отслеживания значений KPI в режиме реального времени.

Шаг 3. Анализируйте результаты: сравнивайте фактические значения KPI с целевыми и анализируйте причины отклонений. Также важно сравнивать показатели, особенно финансовые, в динамики (как они меняются в компании с течением времени) и с конкурентами.

Шаг 4. Принимайте меры для улучшения ситуации: на основе анализа результатов принимайте меры для улучшения показателей, например, оптимизируйте процессы, улучшайте качество продукции или услуг, повышайте квалификацию персонала, оптимизируйте расходы и т. д.

шаг 5. Отслеживайте прогресс: продолжайте отслеживать значения KPI после принятия мер и оценивайте их эффективность.

Использование ключевых показателей эффективности позволяет бизнесу более точно оценивать свою деятельность, выявлять слабые места и принимать обоснованные решения для улучшения ситуации. Однако важно помнить, что KPI — это всего лишь инструмент, и их эффективность зависит от того, как они используются. Поэтому важно не только выбирать правильные показатели, но и разрабатывать систему их мониторинга и анализа, чтобы максимально эффективно использовать их для повышения эффективности бизнеса.