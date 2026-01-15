Управление рисками в корпоративных финансах: как защитить кошелек от неприятностей

И так пойдем по шагам. Так понятнее, как действовать.
Шаг №1: Осознать угрозу
Есть известная поговорка: «Что упустил глаз, заметит рука». Она идеально подходит для описания первого шага — идентификации рисков. Проще говоря, загляните в тёмный угол вашего бизнеса и спросите себя честно: «Где меня ждёт неприятный сюрприз?»
Например, многие фирмы попадают в неприятности из-за резких колебаний курса валюты. Или вспомните историю одной крупной торговой сети, чей склад оказался затоплен дождём, хотя никто не подумал проверить крышу склада после ремонта. Выяснять потом, кто виноват, поздно — надо заранее предугадать подобные события.
Угроза осознается создание списка возможных неприятных ситуаций. Просто берем и пишем их. Все. Про реальность их возникновения пока пропускаем.
Шаг №2: Сделать выбор — бежать или бороться
Вы обнаружили проблему? Отлично! Теперь давайте решим, как поступить. Варианта три:
1. Избежание риска. Самый простой путь — отказаться от опасного дела вообще. Типа, решил заняться парашютным спортом, но увидел статистику несчастных случаев и пошёл кататься на велике. Но мы же предприниматели, наша деятельность всегда связана с риском. Большим или маленьким.
2. Передача риска другому. Страховка, фьючерсы, поручительство — весь арсенал инструмента готов поддержать вас. Передавать можно и другим лицам, конечно, если уверены, что страховая компания сама не окажется банкротом завтра.
3. Принятие риска и подготовка к последствиям. Скажем, закупили дорогой станок, понимая, что он рано или поздно сломается. Значит, создаёте резервный фонд на ремонт и запас запчастей. Один из вариантов - амортизация. Но лучше еще что-то иметь.
Шаг №3: Подушка безопасности обязательна
Вернёмся к нашей любимой метафоре — подушки безопасности. Только в бизнесе эта подушка называется резервным фондом. Деньги, отложенные на чёрный день, спасли не одну компанию от банкротства. Пусть лежат спокойно на депозите, пока вдруг не понадобится срочно оплатить штраф или купить новую технику взамен сгоревшей старой (тогда амортизация здесь не поможет).
Пример? Вспомним недавнюю пандемию. Кто имел хороший запас наличности, смог пережить карантин с меньшими потерями, а кто полагался исключительно на кредиты — столкнулся с большими проблемами.
Шаг №4: Живите дружно с партнёрами
Хорошо известно, что друг познаётся в беде. Но беда бывает разной. Например, задержка платежа от клиента. Чтобы застраховаться от потерь, заключайте договора с жёстким контролем оплаты и взаимозачётом долгов. Партнёры должны чувствовать, что вы готовы вместе решать проблемы.
Или вот ещё вариант: выбираете поставщика комплектующих, выясняете, что поставки иногда бывают нерегулярными. Какой выход? Найти другого поставщика, пусть и дороже, но надёжнее. Лучше заплатить чуть больше, чем остаться без поставок в ответственный момент. Также стоит заранее рассмотреть возможность использование факторинга.
Шаг №5: Учимся прогнозировать
Это одна из важнейших компетенций в управлении рисками. Будь то валютные колебания, изменение спроса или появление конкурентов — умение спрогнозировать ситуацию даёт огромное преимущество. Поставьте перед собой простую задачу: представить худший сценарий и подготовиться к нему.
Допустим, планируете выпуск нового продукта. Сделайте ставку на консервативный прогноз: цены вырастут, конкуренция усилится, продажи пойдут медленно. Зато если произойдёт чудо и рынок проглотит вашу продукцию моментально, будете в выигрыше вдвойне.
Заключение
Итак, друзья мои бухгалтеры и финансисты и просто предприниматели запомните главное правило: «Управлять рисками легче, чем тушить пожар». Ну и не забывайте смеяться, даже если столкнулись с серьёзной проблемой. Юмор снимает напряжение и открывает двери креативному мышлению.
Если нужно пообщаться или есть вопросы в сфере корпоративных финансов, в том числе и по рискам и как их финансово минимизировать, то пишите комментарии или мне в тг . Буду рада новым знакомствам!
