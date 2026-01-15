Управление рисками в корпоративных финансах: как защитить кошелек от неприятностей

Шаг №1: Осознать угрозу

Есть известная поговорка: «Что упустил глаз, заметит рука». Она идеально подходит для описания первого шага — идентификации рисков. Проще говоря, загляните в тёмный угол вашего бизнеса и спросите себя честно: «Где меня ждёт неприятный сюрприз?»

Например, многие фирмы попадают в неприятности из-за резких колебаний курса валюты. Или вспомните историю одной крупной торговой сети, чей склад оказался затоплен дождём, хотя никто не подумал проверить крышу склада после ремонта. Выяснять потом, кто виноват, поздно — надо заранее предугадать подобные события.

Угроза осознается создание списка возможных неприятных ситуаций. Просто берем и пишем их. Все. Про реальность их возникновения пока пропускаем.