Закупки у МСП: как успешно сдать годовой отчет за 2025 год

Кто обязан сдавать отчет?

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1352, заказчики, действующие в рамках 223-ФЗ, обязаны направлять не менее 25% от общего объема заключенных договоров на закупки у СМСП. При этом минимум 20% должно быть достигнуто за счет процедур, проводимых только для СМСП. Это правило применимо ко всем заказчикам, за исключением тех, кто сам относится к малому и среднему бизнесу:

Микропредприятия (годовой объем выручки – до 120 млн рублей, численность персонала – до 15 человек);

Малые предприятия (годовой объем выручки – до 800 млн рублей, численность персонала – до 100 человек);

Средние предприятия (годовой объем выручки – до 2 млрд рублей, численность персонала – до 250 человек).

Важным условием является и доля участия в составе учредителей других юридических лиц, не являющихся МСП – она не должна превышать 25%. Такие организации вправе не применять нормы ПП РФ № 1352 и, соответственно, не подавать отчет.

Подтверждением статуса СМСП является наличие организации в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте ФНС. Если ваша организация соответствует всем критериям СМСП, но не включена в Реестр – вы обязаны соблюдать Постановление № 1352 и выполнять квоты по закупкам у СМСП.