Закупки у МСП: как успешно сдать годовой отчет за 2025 год

Одной из важных задач для заказчиков, работающих по 223-ФЗ, является своевременное размещение годового отчета о закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) в Единой информационной системе (ЕИС). Крайний срок размещения отчета за 2025 год – 1 февраля 2026 года. В данной статье мы подробно рассмотрим основные требования и нюансы, связанные с формированием этой важной отчетности.
Кто обязан сдавать отчет?
Согласно Постановлению Правительства РФ № 1352, заказчики, действующие в рамках 223-ФЗ, обязаны направлять не менее 25% от общего объема заключенных договоров на закупки у СМСП. При этом минимум 20% должно быть достигнуто за счет процедур, проводимых только для СМСП. Это правило применимо ко всем заказчикам, за исключением тех, кто сам относится к малому и среднему бизнесу:
Микропредприятия (годовой объем выручки – до 120 млн рублей, численность персонала – до 15 человек);
Малые предприятия (годовой объем выручки – до 800 млн рублей, численность персонала – до 100 человек);
Средние предприятия (годовой объем выручки – до 2 млрд рублей, численность персонала – до 250 человек).
Важным условием является и доля участия в составе учредителей других юридических лиц, не являющихся МСП – она не должна превышать 25%. Такие организации вправе не применять нормы ПП РФ № 1352 и, соответственно, не подавать отчет.
Подтверждением статуса СМСП является наличие организации в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте ФНС. Если ваша организация соответствует всем критериям СМСП, но не включена в Реестр – вы обязаны соблюдать Постановление № 1352 и выполнять квоты по закупкам у СМСП.
Что включать в отчет?
Отчет о закупках у СМСП должен охватывать все договоры, касающиеся отчетного периода. В него включаются:
Договоры, которые были заключены и полностью оплачены в текущем отчетном году.
Договоры, заключенные в предыдущем году, но полностью или частично оплаченные в отчетном году. В этом случае учитывается только та часть договора, которая оплачивалась в отчетном году.
Договоры, заключенные в отчетном году, но оплаченные лишь частично. Учитывается только оплаченная в отчетном году часть.
Важно: для расчета показателей используется планируемая оплата, указанная в карточке договора в ЕИС, а не фактически произведенная оплата: если период оплаты договора установлен на 100% в 2026 году, то для отчета по МСП за 2025 год этот договор учитываться не будет.
В отчете отдельно выделяются:
Закупки, проведенные исключительно для МСП.
Закупки на общих основаниях, победителем которых стал субъект МСП.
Закупки исключительно для МСП могут осуществляться четырьмя основными конкурентными способами (аукцион, конкурс, запрос котировок, запрос предложений), а также любыми неконкурентными способами, включая закупку у единственного поставщика. Эти способы должны быть четко прописаны в Положении о закупке. Использование дополнительных конкурентных способов в таких случаях не допускается.
В закупках на общих основаниях, выигранных СМСП, необходимо отметить в системе соответствующий статус поставщика – иначе такая закупка в квоту зачтена не будет.
Договоры, которые в соответствии с Положением о закупке не размещались в ЕИС, необходимо добавить в отчет вручную.
Рекомендация: для автоматизации процесса формирования отчета и экономии времени настоятельно рекомендуется размещать все закупки в ЕИС – это значительно упростит подготовку отчетности. Очень удобно для мелких закупок использовать электронный магазин – такие закупки будут автоматически учитываться в отчете по СМСП, а кроме того, не вызовут претензий со стороны контролирующих органов.
Как рассчитывается процент выполнения квоты?
Общий объем закупок у СМСП должен составлять не менее 25% от совокупного годового стоимостного объема договоров (СГСОД) за вычетом исключений. Под исключения, в частности, подпадают закупки для обеспечения обороны страны и безопасности государства; закупки, сведения о которых составляют государственную тайну; закупки в области использования атомной энергии; закупки финансовых, банковских, страховых услуг; закупки услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и газоснабжению; закупки, предметом которых является аренда и (или) приобретение в собственность объектов недвижимого имущества; закупки энергоносителей. Полный перечень исключений содержится в п. 7 ПП РФ № 1352.
Таким образом, минимальный объем закупок у СМСП рассчитывается по формуле:
(ПОЛНЫЙ СГСОД – ИСКЛЮЧЕНИЯ) * 0,25
Важно: для того чтобы ЕИС корректно учел исключения при расчете процента закупок у СМСП, необходимо ещё на этапе планирования поставить таким закупкам галочку «Закупка исключается из расчета МСП».
Создаем отчет
Заходим в личный кабинет на сайте zakupki.gov.ru, выбираем вкладку «Годовой отчет о закупках у СМСП» и нажимаем кнопку «Создать отчет», указав его период – 2025 год.
Нажимаем кнопку «Загрузить данные из реестра договоров» – ЕИС подгружает данные из размещенных договоров.
Добавляем в отчет неразмещенные договоры. При этом не забываем отметить исключения и статус поставщика СМСП там, где это необходимо.
Внизу страницы присутствует обязательное поле для прикрепления файла, помеченное красной звездочкой, несмотря на отсутствие такого требования в законодательстве. Это приводит к ошибке при попытке разместить отчет без файла. Для обхода этой технической проблемы необходимо выполнить следующие действия:
Сгенерировать печатную форму отчета: игнорируя ошибку о неприкрепленном файле, нажать кнопку «Разместить отчет». Система отобразит печатную форму отчета.
Сохранить эту форму в формате PDF или другом подходящем формате на вашем компьютере.
Вернуться на предыдущий шаг и прикрепить сохраненный файл в обязательное поле. Это позволит системе корректно обработать отчет. В качестве альтернативы можно прикрепить любой документ, подтверждающий утверждение отчета, – например, протокол заседания комиссии с указанием даты утверждения. Главное, чтобы файл был прикреплен, чтобы система позволила разместить отчет.
Если компания находится под мониторингом Корпорации МСП, то после размещения отчета ему автоматически присваивается статус «На мониторинге» (в остальных случаях сразу присваивается статус «Отчет размещен»). В случае успешного прохождения проверки во вкладку отчета приходит положительное заключение со стороны Корпорации МСП, которое необходимо разместить в системе в течение 5 дней, используя специальную кнопку во вкладке «Мониторинг». Несоблюдение этого пятидневного срока может повлечь за собой штраф в размере 50 000 рублей.
Что грозит за несоблюдение квот?
Если компания нарушила нормы Постановления №1352 (не закупила в течение отчетного года нужный объем у СМСП, не опубликовала в ЕИС отчет о закупках у СМСП до 1 февраля года, следующего за отчетным, или указала в нем неверные данные), ее Положение о закупке признается неразмещенным. Такая компания должна с 1 февраля до конца года проводить все свои закупки по более строгим процедурам 44-ФЗ. При этом обязанности по планированию, ведению реестра договоров и отчетности в соответствии с нормами 223-ФЗ закону у таких заказчиков сохраняются.
С 1 марта 2025 года вступили в силу важные поправки (ФЗ № 500-ФЗ), которые делают последствия для таких нарушений еще серьезнее. Теперь, помимо перехода на 44-й закон, за них предусмотрена административная ответственность:
Штрафы для должностных лиц: от 30 до 50 тыс. руб.
Штрафы для юридических лиц (компаний): от 50 до 100 тыс. рублей.
Если компания, нарушившая правила закупок у СМСП, не перешла на закупки по 44-ФЗ и продолжила работать по 223-ФЗ, это тоже приведет к штрафам:
Для должностных лиц: от 5 до 30 тысяч рублей.
Для компаний: от 50 до 100 тысяч рублей.
Заказчики, которые перешли на работу по 44-ФЗ из-за признания их Положения о закупке неразмещенным, по-прежнему должны отчитываться о годовом объеме закупок у СМСП по правилам, установленным Постановлением № 1352 в рамках 223-ФЗ. Такие заказчики в своей процедурной деятельности по 44-ФЗ обязаны применять положение статьи 30 данного закона, посвященной поддержке СМП и СОНКО, однако составлять и размещать в ЕИС отчет о закупках у СМП и СОНКО по данному закону при этом не требуется.
Советы заказчикам
Рекомендую заказчикам, работающим по 223-ФЗ, отслеживать процесс выполнения квоты по закупкам у СМСП не реже одного раза в квартал. Для этого можно использовать функцию формирования годового отчета в ЕИС – это можно сделать в любой момент, чтобы проверить текущий процент выполнения квоты и избежать проблем в конце отчетного периода.
Чтобы упростить процедуру отчетности и гарантировать соблюдение законодательства, рекомендуется в первую очередь фокусироваться на закупках, проводимым исключительно для СМСП (не менее 20% от общего объема договоров). Если за счет таких закупок не получается набрать все 25%, требуемых ПП РФ №1352, остальные 5% могут быть обеспечены за счет закупок, выигранных СМСП на общих основаниях, или за счет закупок, где заказчик обязывает исполнителя привлекать субподрядчиков из числа СМСП.
