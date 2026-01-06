8092 ОК Общ моб 1
🔴 Вебинар: НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН →
СКС Консалтинг

Налоговая реформа 2026: что ждёт бизнес и к чему готовиться уже сейчас

С 1 января 2026 года в России вступают в силу новые налоговые правила. Реформа носит комплексный характер и затрагивает практически весь бизнес — от ИП на упрощёнке до компаний на ОСНО. Ключевая цель государства — рост фискальной эффективности, прозрачности и налоговых поступлений.
Налоговая реформа 2026: что ждёт бизнес и к чему готовиться уже сейчас

Ключевые изменения 2026 года

1. Рост НДС до 22%

Основная ставка НДС увеличивается до 22% для всех отгрузок с 01.01.2026. Это потребует пересмотра договоров, цен и расчётов с контрагентами.

2. Снижение лимитов УСН и ПСН

Лимит для освобождения от НДС снижается до 20 млн руб. В результате тысячи компаний и ИП впервые станут плательщиками НДС (5%, 7% или 22% — в зависимости от режима и дохода).

3. НДС на эквайринг и СБП

Банковский эквайринг и переводы через СБП впервые становятся объектом налогообложения, что увеличит стоимость безналичных расчётов для торговли и сферы услуг.

4. Усиление контроля ФНС и банков

ФНС переходит к модели постоянного автоматического мониторинга. Данные поступают не только из банков (115-ФЗ), но и от маркетплейсов, платёжных систем и криптобирж. Банковский комплаенс становится жёстче, блокировки — массовее.

Ниже — сокращённая версия статьи, адаптированная под формат VC.ru: короче, плотнее, с акцентом на риски и практическую пользу. Тон — экспертный, без перегруза деталями.

Налоговая реформа 2026: что ждёт бизнес и к чему готовиться уже сейчас

С 1 января 2026 года в России вступают в силу новые налоговые правила. Реформа носит комплексный характер и затрагивает практически весь бизнес — от ИП на упрощёнке до компаний на ОСНО. Ключевая цель государства — рост фискальной эффективности, прозрачности и налоговых поступлений.

Ключевые изменения 2026 года

1. Рост НДС до 22%

Основная ставка НДС увеличивается до 22% для всех отгрузок с 01.01.2026. Это потребует пересмотра договоров, цен и расчётов с контрагентами.

2. Снижение лимитов УСН и ПСН

Лимит для освобождения от НДС снижается до 20 млн руб. В результате тысячи компаний и ИП впервые станут плательщиками НДС (5%, 7% или 22% — в зависимости от режима и дохода).

3. НДС на эквайринг и СБП

Банковский эквайринг и переводы через СБП впервые становятся объектом налогообложения, что увеличит стоимость безналичных расчётов для торговли и сферы услуг.

4. Усиление контроля ФНС и банков

ФНС переходит к модели постоянного автоматического мониторинга. Данные поступают не только из банков (115-ФЗ), но и от маркетплейсов, платёжных систем и криптобирж. Банковский комплаенс становится жёстче, блокировки — массовее.

Кто пострадает сильнее всего

  • малый бизнес с оборотом 20–60 млн руб., ранее не плативший НДС;

  • ИП и самозанятые с высокой долей безналичных поступлений;

  • компании с низкой маржинальностью (розница, услуги);

  • бизнес, использующий агрессивную налоговую оптимизацию и дробление.

Основные риски

  • доначисления НДС при неправильном переходе на новые ставки;

  • ошибки с вычетами и первичными документами;

  • блокировки счетов по 115-ФЗ из-за несоответствия операций профилю бизнеса;

  • претензии ФНС по дроблению бизнеса.

Судебная практика всё чаще встаёт на сторону налоговой, если разделение компаний не имеет реальной деловой цели.

Что делать бизнесу уже сейчас

  • проверить доходы за 2024–2025 годы и спрогнозировать НДС в 2026;

  • пересмотреть договоры (особенно формулировки по НДС);

  • адаптировать учётную политику;

  • проверить контрагентов и цепочки поставок;

  • заранее подготовиться к камеральным проверкам и банковским запросам.

Ниже — сокращённая версия статьи, адаптированная под формат VC.ru: короче, плотнее, с акцентом на риски и практическую пользу. Тон — экспертный, без перегруза деталями.

Налоговая реформа 2026: что ждёт бизнес и к чему готовиться уже сейчас

С 1 января 2026 года в России вступают в силу новые налоговые правила. Реформа носит комплексный характер и затрагивает практически весь бизнес — от ИП на упрощёнке до компаний на ОСНО. Ключевая цель государства — рост фискальной эффективности, прозрачности и налоговых поступлений.

Ключевые изменения 2026 года

1. Рост НДС до 22%

Основная ставка НДС увеличивается до 22% для всех отгрузок с 01.01.2026. Это потребует пересмотра договоров, цен и расчётов с контрагентами.

2. Снижение лимитов УСН и ПСН

Лимит для освобождения от НДС снижается до 20 млн руб. В результате тысячи компаний и ИП впервые станут плательщиками НДС (5%, 7% или 22% — в зависимости от режима и дохода).

3. НДС на эквайринг и СБП

Банковский эквайринг и переводы через СБП впервые становятся объектом налогообложения, что увеличит стоимость безналичных расчётов для торговли и сферы услуг.

4. Усиление контроля ФНС и банков

ФНС переходит к модели постоянного автоматического мониторинга. Данные поступают не только из банков (115-ФЗ), но и от маркетплейсов, платёжных систем и криптобирж. Банковский комплаенс становится жёстче, блокировки — массовее.

Кто пострадает сильнее всего

  • малый бизнес с оборотом 20–60 млн руб., ранее не плативший НДС;

  • ИП и самозанятые с высокой долей безналичных поступлений;

  • компании с низкой маржинальностью (розница, услуги);

  • бизнес, использующий агрессивную налоговую оптимизацию и дробление.

Основные риски

  • доначисления НДС при неправильном переходе на новые ставки;

  • ошибки с вычетами и первичными документами;

  • блокировки счетов по 115-ФЗ из-за несоответствия операций профилю бизнеса;

  • претензии ФНС по дроблению бизнеса.

Судебная практика всё чаще встаёт на сторону налоговой, если разделение компаний не имеет реальной деловой цели.

Что делать бизнесу уже сейчас

  • проверить доходы за 2024–2025 годы и спрогнозировать НДС в 2026;

  • пересмотреть договоры (особенно формулировки по НДС);

  • адаптировать учётную политику;

  • проверить контрагентов и цепочки поставок;

  • заранее подготовиться к камеральным проверкам и банковским запросам.

Итог

Налоговая реформа 2026 усилит давление на малый и средний бизнес, приведёт к росту цен и пересборке бизнес-моделей. Часть компаний уйдёт с рынка, но для прозрачных и подготовленных игроков откроются новые ниши.

Подробнее читайте на нашем сайте: Новые налоговые правила и их влияние на бизнес в 2026 году.

Информации об авторе

СКС Консалтинг

СКС Консалтинг

эксперт

8 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

ТРИО

Эффект от внедрения 1С: как определить и рассчитать

Внедрение 1С — это не затраты, а инвестиция компании. Эффективность автоматизации проявляется на разных уровнях: повышается доход, скорость обработки данных, управляемость проекта. Руководителям и собственникам важны не интуитивные показатели, а конкретные цифры. 

Эффект от внедрения 1С: как определить и рассчитать
1
Ольга

Комментарии

1
  • Наталия Лукина
    Шеф-редактор Трибуны

    Добрый день! В «Трибуне» мы не публикуем статьис нативной или прямой рекламой. Если вы планируете в блоге прямо или косвенно рекламировать какие-либо продукты и свои услуги, вам стоит завести коммерческий блог. Подробнее об услугах для бизнеса.

    Что мы считаем рекламой: любое упоминание брендов в посте, нике пользователя, его аватаре или информации профиля может быть расценено как материалы, не подходящие для «Трибуны»

    Если вы хотите публиковать статьи не от своего имени, а от компании, вам тоже нужен коммерческий блог. В «Трибуне» мы размещаем публикации только от имени автора.

    Даже если вы приобрели себе опцию «Продвижение», рекламу в этой статье размещать нельзя.

ГлавнаяПремиум