Налоговая реформа 2026: что ждёт бизнес и к чему готовиться уже сейчас

С 1 января 2026 года в России вступают в силу новые налоговые правила. Реформа носит комплексный характер и затрагивает практически весь бизнес — от ИП на упрощёнке до компаний на ОСНО. Ключевая цель государства — рост фискальной эффективности, прозрачности и налоговых поступлений.

Ключевые изменения 2026 года

1. Рост НДС до 22%

Основная ставка НДС увеличивается до 22% для всех отгрузок с 01.01.2026. Это потребует пересмотра договоров, цен и расчётов с контрагентами.

2. Снижение лимитов УСН и ПСН

Лимит для освобождения от НДС снижается до 20 млн руб. В результате тысячи компаний и ИП впервые станут плательщиками НДС (5%, 7% или 22% — в зависимости от режима и дохода).

3. НДС на эквайринг и СБП

Банковский эквайринг и переводы через СБП впервые становятся объектом налогообложения, что увеличит стоимость безналичных расчётов для торговли и сферы услуг.

4. Усиление контроля ФНС и банков

ФНС переходит к модели постоянного автоматического мониторинга. Данные поступают не только из банков (115-ФЗ), но и от маркетплейсов, платёжных систем и криптобирж. Банковский комплаенс становится жёстче, блокировки — массовее.

Итог

Налоговая реформа 2026 усилит давление на малый и средний бизнес, приведёт к росту цен и пересборке бизнес-моделей. Часть компаний уйдёт с рынка, но для прозрачных и подготовленных игроков откроются новые ниши.

