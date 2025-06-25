Практические последствия изменений ПП № 1875: на что обратить внимание участникам закупок

Постановление правительства № 879 от 10.06.2025, вступившее в силу на минувшей неделе, скорректировало ПП 1875 о национальном режиме закупок. На что рекомендуем обратить внимание?

Первая часть корректировок относится к устранению технических и логических ошибок — это делает документ более выверенным, но не несет смысловой нагрузки. А вот другая часть изменений непосредственно влияет на правила применения «национального режима» — на них и сделаем акцент.

Сущностные изменения «Национального режима» в редакции ПП 879

1. Добавлена новая форма и уточнена информация, предъявляемая для подтверждения статуса «российская продукция» (п. 3 ПП 1875).

К пункту Постановления 1875 о перечне документов, подтверждающих статус «российская промышленная продукция», добавлена «справка, подтверждающая наличие специального инвестиционного контракта». Для участников СПИК стало понятно, каким конкретно документом нужно руководствоваться для подтверждения.

При предъявлении информации о баллах из реестровой записи уточнено, что теперь в заявках обязательно указываются баллы «для целей осуществления закупок», если ПП 719 предусматривает такого вида баллы. Ранее в ПП 1875 конкретно не упоминалось такое значение баллов, что давало пространство для манипуляций с информацией о баллах из реестровой записи. Таким образом, согласно новой редакции «национального режима», участник закупок должен указать: страну происхождения товара, его реестровый номер, баллы за выполнение технологических операций в целом (если предусмотрены), баллы для целей осуществления закупок (если предусмотрены).

2. Внесены корректировки в порядок расчета и обоснования начальной максимальной цены контракта.

Введен термин «метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) для осуществления закупки».

Изменен формат указания на перечень продукции, подпадающей под расчет начальной максимальной цены контракта. В новой редакции Постановления «о национальном режиме» ссылка на Приложения дополнена указанием на позиции из этого приложения.

Уточнено, скольким производителям заказчик должен направлять запросы о цене. Теперь заказчик направляет запрос о предоставлении информации о цене товаров (указанных в позициях 1 — 145 приложения №1 к настоящему постановлению, в позициях 1 — 432 приложения №2) не менее, чем 3 субъектам деятельности в сфере промышленности, информация о которых включена в ГИСП.

Особенности определения начальной (максимальной) цены контракта распространены на товары в рамках осуществления государственного оборонного заказа для обеспечения федеральных нужд.

3. Изменен порядок декларирования Заказчиком факта отсутствия производства определенных товаров на территории РФ и отсутствия некоторых товаров в реестрах Минпромторга.

Заказчик должен продекларировать, что отдельных товаров, включенных в приложение №2, нет в реестрах российской промышленной продукции – при наличии факта отсутствия в реестре. В этом случае участники торгов могут указать происхождение товара без предоставления номера реестровой записи.

При этом если какой-нибудь участник предъявит реестровую запись, актуальную на дату закупки, то сработает правило «второй лишний» (т.е. заявки без реестровой записи будут отклонены).

Здесь стоит напомнить позицию Минпромторга России (он несколько раз ее комментировал в экспертных кругах), что характеристики продукции в каталоге товаров в ГИСП, в том числе товаров с реестровыми записями, являются «ориентировочными» и могут быть изменены под конкретные требования Заказчика, при этом легитимность реестровой записи будет сохранена.

4. Скорректированы исключения, когда механизмы запрета и ограничения в отношении определенных товаров могут не применяться.

Согласно подпункту «б» п. 5 ПП 1875, Заказчик при отсутствии товаров в реестрах может задекларировать этот факт, и может не применять запрет или ограничение, установленное ПП 1875.

5. Дополнено, что для целей осуществления закупок в соответствии с 44-ФЗ контракт должен содержать условие о том, что при его исполнении не допускается замена:

Радиоэлектронной продукции, признаваемой как продукция первого уровня на радиоэлектронную продукцию, не признаваемую продукцией первого уровня.

Определенных лекарственных препаратов, все стадии производства которых (в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций) осуществляются на территориях государств членов ЕАЭС.

6. Корректировками уточнено правило закупок и подтверждения соответствия лекарственных препаратов.

Это касается закупок, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения и стратегически значимых лекарств, условия по которым вступают в силу с 01.09.2025.

Компанией «Корстоун» подготовлена «цветная редакция» ПП 1875

Вышеописанные изменения в порядок применения «национального режима» – это не исчерпывающий список нововведений, сформулированных в ПП 879 от 10.06.2025. Постановление вступило в силу и опубликовано в открытом доступе. Однако для своих клиентов и читателей компания «Корстоун» подготовила «цветную редакцию» ПП 1875 с отображенными корректировками «было – стало», что позволит всем быстро найти нововведение, сравнить его с ранее действующей версией, чтобы разобраться с сутью изменений.

Фрагмент из нашей цветной редакции ПП 1875 «Было (выделено красным) — стало (выделено зеленым)»

Дальнейшие изменения следуют

В целом эксперты по закупкам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ полагают, что ПП 1875 продолжит трансформироваться, т. к. в тексте документа еще остаются фрагменты, которые читаются неоднозначно, требуют более глубокого раскрытия или более точной трактовки. Да и задачи, и правила импортозамещения в стране будут развиваться. Плюс текущая практика закупок по условиям «национального режима» еще будет выявлять скрытые проблемы, которые предстоит «выводить из тени» последующими постановлениями об изменениях.

Это полезно знать

Какими документами подтверждаем российское происхождения – весь актуальный перечень с учетом ПП № 879.

1. При заключении специнвестконтракита (СПИК):

Справка, подтверждающая факт наличия специального инвестиционного контракта.

2. Для подтверждения происхождения товаров российского производства (позиции 1–145 приложения № 1, 1–433 приложения № 2, приложение № 3):

Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, включающий:

Количество баллов за выполнение операций на территории РФ (если предусмотрено Постановлением № 719 от 17.07.2015);

Количество баллов для целей осуществления закупок (если предусмотрено Постановлением № 719 от 17.07.2015);

Уровень радиоэлектронной продукции (если применимо).

3. Для подтверждения происхождения товаров из государств-членов Евразийского экономического союза (кроме РФ):

Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, включающий:

Количество баллов за выполнение операций на территории ЕАЭС (если предусмотрено нормами ЕАЭС);

Уровень радиоэлектронной продукции (если применимо).

4. Для подтверждения полного цикла производства лекарственного препарата на территории ЕАЭС:

Документ, выданный Минпромторгом РФ, с описанием технологических процессов производства лекарственного препарата.

5. Для подтверждения происхождения программного обеспечения российского производства (позиция 146 приложения № 1):

Порядковый номер реестровой записи из реестра российского программного обеспечения.

6. Для подтверждения российского программного обеспечения и его соответствия дополнительным требованиям:

Порядковый номер реестровой записи из реестра российского программного обеспечения, подтверждающей соответствие дополнительным требованиям.

7. Для подтверждения происхождения программного обеспечения из государств-членов ЕАЭС (кроме РФ):

Порядковый номер реестровой записи из реестра евразийского программного обеспечения.

8. Для подтверждения программного обеспечения из ЕАЭС и его соответствия дополнительным требованиям:

Порядковый номер реестровой записи из реестра евразийского программного обеспечения, подтверждающей соответствие дополнительным требованиям.

9. Для остальных товаров из Российской Федерации (не перечисленных в Приложениях 1, 2 ПП РФ №1875) и товаров из иностранных государств:

Указание страны происхождения товара в заявке на участие в закупке.

10. Для поставок товаров в рамках гособоронзаказа (оружие, военная техника):

Дополнительно представляемые документы в соответствии с извещением о закупке и условиями контракта.