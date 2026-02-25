Бухгалтер — это не про цифры. Это про спокойствие
За эти годы я поняла одну вещь: бухгалтер — это не просто учет. Это ответственность за спокойствие собственника.
Ошибки в договорах, неправильно определенный статус налогового агента, «забытый» НДС, превышение лимита на УСН — всё это сначала кажется мелочью. А потом превращается в доначисления и бессонные ночи.
В своем блоге хочу делиться практикой:
— сложные налоговые ситуации простым языком
— работа с иностранными контрагентами
— налоговые агенты по НДС и прибыли
— реальные ошибки, которые встречаются чаще, чем кажется
— и способы себя защитить
Без теории ради теории. Только то, что действительно важно в работе.
Буду рада профессиональному общению и обмену опытом.
