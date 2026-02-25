Бухгалтер — это не про цифры. Это про спокойствие

Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Алевтина. В бухгалтерии я уже более 20 лет. Прошла путь от первички до главного бухгалтера. Видела разный бизнес, разные проверки и очень разные «сюрпризы» от налоговой.

За эти годы я поняла одну вещь: бухгалтер — это не просто учет. Это ответственность за спокойствие собственника.

Ошибки в договорах, неправильно определенный статус налогового агента, «забытый» НДС, превышение лимита на УСН — всё это сначала кажется мелочью. А потом превращается в доначисления и бессонные ночи.

В своем блоге хочу делиться практикой:

— сложные налоговые ситуации простым языком

— работа с иностранными контрагентами

— налоговые агенты по НДС и прибыли

— реальные ошибки, которые встречаются чаще, чем кажется

— и способы себя защитить

Без теории ради теории. Только то, что действительно важно в работе.

Буду рада профессиональному общению и обмену опытом.