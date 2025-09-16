«Вечные жильцы» в ЕГРН: новый закон от 1 сентября меняет правила проверки недвижимости

Разбираемся, как это влияет на работу юристов, оценщиков и кредитных организаций.
Суть нововведений: что изменилось в ЕГРН
Ключевое изменение — обязательное внесение в реестр сведений о правах третьих лиц на пользование объектом, которые ранее были скрыты в архивных документах. Информация теперь отображается в стандартной выписке из ЕГРН в разделе «Ограничения прав и обременения».
Правовое обоснование: статья 7 Федерального закона № 482-ФЗ дополняет перечень сведений, подлежащих внесению в ЕГРН, данными о лицах, имеющих право пользования жилым помещением на основании:
отказа от участия в приватизации
членства в жилищном/жилищно-строительном кооперативе
Цель: повысить информационную прозрачность рынка недвижимости и снизить риски для добросовестных приобретателей и залогодержателей.
Кто попадает под действие закона
Закон регулирует права двух основных категорий «вечных жильцов»:
1. «Отказники» от приватизации
Граждане, которые на момент приватизации имели равные права на жилье с другими членами семьи, но добровольно отказались от своей доли.
Практический пример: В 1994 году семья из трех человек приватизировала двухкомнатную квартиру. Родители оформили отказы в пользу сына. По закону родители сохранили пожизненное право пользования, даже если сын продаст квартиру.
2. Члены семьи в кооперативных квартирах
Лица, проживавшие с пайщиком ЖСК на момент полной выплаты паевого взноса и приобретения права собственности.
Как выглядят новые записи в выписке ЕГРН
Информация отображается в Разделе 2 выписки:
«Право пользования жилым помещением сохраняется за Петровой Анной Ивановной, 15.04.1955 г.р., на основании отказа от участия в приватизации в пользу Петрова И.С.»
Критически важно: наличие такой записи блокирует любые сделки без нотариального согласия указанного лица.
Практические последствия для профессионалов
Для юристов и оценщиков
Упрощение due diligence: основная информация о скрытых правах теперь доступна в стандартной выписке, что существенно сокращает время на проверку правового статуса объекта.
Остающиеся риски: закон не гарантирует 100% полноту информации. Требуется дополнительная проверка архивных документов, особенно по объектам с длительной историей смены собственников.
Для кредитных организаций
Стандартизация процедур: проверка раздела обременений в ЕГРН становится обязательным этапом андеррайтинга залоговых сделок.
Скоринговые модели: необходимо корректировать алгоритмы оценки залогового обеспечения с учетом новых данных о правах пользования.
Для корпоративных клиентов
Инвентаризация активов: компаниям, владеющим коммерческой недвижимостью (особенно переведенной из жилого фонда), рекомендуется провести аудит на предмет скрытых прав третьих лиц.
Алгоритм работы с новыми правилами
Этап 1: Базовая проверка
Заказать расширенную выписку из ЕГРН
Проанализировать раздел «Ограничения и обременения»
При обнаружении записей о праве пользования — зафиксировать ФИО и основания возникновения права
Этап 2: Углубленная проверка (при необходимости)
Запросить архивные документы о приватизации/создании кооператива
Проверить актуальность прав через органы регистрационного учета
Оценить возможность получения нотариального согласия
Этап 3: Юридическое структурирование
При наличии «вечного жильца» — обязательное получение нотариального согласия
Включение соответствующих гарантий в договорную документацию
Корректировка стоимости объекта с учетом ограничений
Ограничения и подводные камни
Что закон НЕ регулирует:
Права лиц, возникшие после приватизации (например, при разводе)
Права членов семьи военнослужащих
Права по завещательному отказу
Временные права пользования по судебным решениям
Переходный период: сведения вносятся в ЕГРН по заявлению собственника либо по решению суда. Полное наполнение реестра займет несколько лет.
Выводы для практики
Для сделок M&A: обязательная проверка выписок ЕГРН по всем объектам недвижимости в составе активов
Для залогового кредитования: ужесточение требований к due diligence, особенно по вторичному жилому фонду
Для управления рисками: необходимость актуализации внутренних регламентов проверки недвижимости
Закон № 482-ФЗ — важный шаг к цифровизации рынка недвижимости. Однако полная прозрачность будет достигнута только через несколько лет по мере наполнения реестра. До тех пор комплексная юридическая проверка остается критически важной для минимизации рисков.
