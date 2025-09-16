«Вечные жильцы» в ЕГРН: новый закон от 1 сентября меняет правила проверки недвижимости

Суть нововведений: что изменилось в ЕГРН

Ключевое изменение — обязательное внесение в реестр сведений о правах третьих лиц на пользование объектом, которые ранее были скрыты в архивных документах. Информация теперь отображается в стандартной выписке из ЕГРН в разделе «Ограничения прав и обременения».

Правовое обоснование: статья 7 Федерального закона № 482-ФЗ дополняет перечень сведений, подлежащих внесению в ЕГРН, данными о лицах, имеющих право пользования жилым помещением на основании:

отказа от участия в приватизации

членства в жилищном/жилищно-строительном кооперативе

Цель: повысить информационную прозрачность рынка недвижимости и снизить риски для добросовестных приобретателей и залогодержателей.