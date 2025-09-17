Тотальный контроль ФНС за арендой в 2025: как новые алгоритмы выявляют «серых» рантье и что делать бизнесу

Если вы до сих пор считаете, что сдача квартиры в аренду с получением платежей на карту — это «серая», но безопасная зона, у меня для вас плохие новости. Эпоха выборочных проверок по жалобам соседей закончилась. С 2024-2025 годов ФНС перешла к системному, тотальному анализу данных, и риск выявления незадекларированных доходов от аренды приблизился к 100%. Это больше не вопрос «если», это вопрос «когда».

Рассмотрим, на каких данных строятся новые алгоритмы ФНС, какие категории собственников находятся под максимальным риском и какие легальные схемы оптимизации остаются у бизнеса и частных инвесторов.