ЦОК ОК БСН 16.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как работать с импортом и экспортом без штрафов →
Дима Алексеев
Налоговые проверки
Тотальный контроль ФНС за арендой в 2025: как новые алгоритмы выявляют «серых» рантье и что делать бизнесу

Тотальный контроль ФНС за арендой в 2025: как новые алгоритмы выявляют «серых» рантье и что делать бизнесу

Если вы до сих пор считаете, что сдача квартиры в аренду с получением платежей на карту — это «серая», но безопасная зона, у меня для вас плохие новости. Эпоха выборочных проверок по жалобам соседей закончилась. С 2024-2025 годов ФНС перешла к системному, тотальному анализу данных, и риск выявления незадекларированных доходов от аренды приблизился к 100%.

Если вы до сих пор считаете, что сдача квартиры в аренду с получением платежей на карту — это «серая», но безопасная зона, у меня для вас плохие новости. Эпоха выборочных проверок по жалобам соседей закончилась. С 2024-2025 годов ФНС перешла к системному, тотальному анализу данных, и риск выявления незадекларированных доходов от аренды приблизился к 100%. Это больше не вопрос «если», это вопрос «когда».

Рассмотрим, на каких данных строятся новые алгоритмы ФНС, какие категории собственников находятся под максимальным риском и какие легальные схемы оптимизации остаются у бизнеса и частных инвесторов.

Источники данных для ФНС: как работает «цифровой колпак»

Основу новой системы контроля составляет автоматизированный сбор и перекрестный анализ данных из различных источников. Ничего личного — просто математика и большие данные.

1. Банковский мониторинг (основной канал)

Правовое основание: Статья 86 Налогового кодекса РФ, обязывающая банки предоставлять ФНС информацию по счетам и операциям физлиц по запросу.
Механизм: Алгоритмы ФНС (АСК НДС-2 и другие) анализируют транзакции. Триггерами для проверки становятся:

  • Регулярные поступления от одного и того же плательщика.

  • Одинаковые суммы платежей.

  • Комментарии к переводу («за аренду», «за май» и т.д.).

Мнение эксперта: «"Переводы без комментариев" не спасают. Для алгоритма важен сам паттерн: систематичность и идентичность сумм. Любой регулярный доход, не подтвержденный официальным источником (зарплата, дивиденды), — это красный флаг для системы».

2. Данные от онлайн-площадок и Росреестра

  • Порталы объявлений (Avito, Cian): ФНС парсит данные, сопоставляя номера телефонов и ФИО из объявлений с базой налогоплательщиков. Отсутствие задекларированных доходов при наличии активных объявлений — повод для углубленной проверки.

  • Росреестр: С 1 октября 2024 года взаимодействие между ФНС и Росреестром стало еще теснее. Сведения о зарегистрированных договорах аренды (на срок от 1 года) автоматически поступают в налоговую.

3. Межведомственное взаимодействие

  • МВД: Данные о временной регистрации арендаторов.

  • Госорганы: Информация о получении субсидий, где фигурирует договор аренды.

  • Нотариусы: Сделки, где упоминаются арендные отношения.

Канал данных

Степень автоматизации

Триггер для ФНС

Банковские транзакции

Полная

Паттерн регулярных платежей

Регистрация договора в ЕГРН

Полная

Наличие договора без уплаты налога

Онлайн-объявления

Высокая

Наличие объявлений при нулевых доходах

Данные из МВД

Средняя

Факт временной регистрации третьих лиц

Жалобы (соседи, арендаторы)

Ручная

Прямое обращение в ФНС

Группы риска: кто под прицелом в первую очередь

  1. Владельцы нескольких объектов недвижимости. Для ФНС это основной маркер потенциального арендного бизнеса.

  2. Получатели регулярных переводов на карту. Самая уязвимая категория из-за простоты автоматического анализа.

  3. Лица, чьи арендаторы получают госуслуги, требующие подтверждения проживания (например, запись в школу/детский сад).

Кейс из практики: Инвестор, владеющий 4 апартаментами, получал оплату наличными. Однако для оптимизации расходов он зарегистрировал в двух из них в качестве ИП своих родственников. ФНС при проверке сопоставила факт владения несколькими объектами и отсутствие задекларированных доходов от аренды, что послужило основанием для вызова на комиссию и последующего доначисления налогов и штрафов за 3 года.

Финансовые и правовые риски: цена вопроса

При выявлении нарушений арендодателю грозит:

  • Доначисление НДФЛ по ставке 13% за последние 3 года.

  • Штраф по ст. 122 НК РФ в размере 20% от неуплаченной суммы налога (40% при доказанном умысле).

  • Пени за каждый день просрочки (1/300 ключевой ставки ЦБ РФ).

  • Уголовная ответственность по ст. 198 УК РФ при сумме неуплаты свыше 2,7 млн рублей за 3 года.

Расчет рисков (пример):

  • Доход от аренды: 80 000 ₽/мес.

  • Период неуплаты: 3 года (36 мес.)

  • Общий доход: 2 880 000 ₽.

  • Сумма НДФЛ к уплате: 374 400 ₽.

  • Штраф (20%): 74 880 ₽.

  • Итого (без пеней): 449 280 ₽.

Стратегии легализации и налоговой оптимизации

«Серая» аренда становится токсичным активом. Рассмотрим легальные альтернативы.

1. Самозанятость (налог на профессиональный доход)

  • Ставка: 4% (от физлиц), 6% (от юрлиц).

  • Преимущества: Оптимальная ставка, простая регистрация, отсутствие отчетности и страховых взносов.

  • Ограничения: Лимит годового дохода — 2,4 млн рублей.

2. ИП на УСН «Доходы»

  • Ставка: 6%.

  • Преимущества: Подходит для доходов свыше 2,4 млн рублей в год.

  • Ограничения: Обязательная уплата фиксированных страховых взносов, необходимость ведения минимальной отчетности.

3. Уплата НДФЛ (физлицо)

  • Ставка: 13%.

  • Преимущества: Не требует регистрации ИП или самозанятости.

  • Ограничения: Самая высокая налоговая нагрузка. Целесообразно, если сдача в аренду носит разовый, а не систематический характер.

Выводы для профессионалов

Тотальная цифровизация ФНС переводит арендный бизнес из «серой» зоны в категорию высокорисковых операций при отсутствии легализации. Для собственников, юристов и финансовых консультантов это означает необходимость пересмотра стратегий управления активами.

Рекомендации:

  1. Провести аудит текущих арендных доходов на предмет соответствия новым требованиям контроля.

  2. Выбрать и внедрить оптимальную модель легализации (самозанятость, ИП).

  3. При получении требований от ФНС — не игнорировать, а привлекать профильных юристов для оценки законности претензий.

Легализация доходов от аренды сегодня — это не только управление налоговыми рисками, но и возможность официально подтверждать свой доход для получения кредитных продуктов, в том числе для рефинансирования или покупки новых объектов недвижимости.

Информации об авторе

Дима Алексеев

Дима Алексеев

Специалист в ООО МБК

1 подписчик6 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы