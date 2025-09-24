Переводы физлицам под микроскопом: как новые алгоритмы ФНС в 2025-м ужесточают контроль и создают риски для бизнеса

«Серая зона» закончилась

Расчеты с физлицами «на карту» перестали быть операционной рутиной. В 2025 году это — прямая красная линия на радаре ФНС и комплаенс-служб банков. Причина — полномасштабный запуск интегрированных ИИ-систем, которые в режиме реального времени анализируют денежные потоки и выявляют признаки незарегистрированной предпринимательской деятельности.

Для бухгалтера это означает кратное повышение риска переквалификации выплат в трудовые отношения со всеми вытекающими доначислениями. Для директора — угрозу блокировки счетов компании и личных счетов по 115-ФЗ. Для самого исполнителя — налоговые претензии и полная кредитная изоляция.

В этой колонке мы системно разберем, как работает новый цифровой контроль, какие действия служат триггером для системы и как бизнесу и фрилансерам выстроить безопасную модель работы.