Переводы физлицам под микроскопом: как новые алгоритмы ФНС в 2025-м ужесточают контроль и создают риски для бизнеса

«Серая зона» закончилась
Расчеты с физлицами «на карту» перестали быть операционной рутиной. В 2025 году это — прямая красная линия на радаре ФНС и комплаенс-служб банков. Причина — полномасштабный запуск интегрированных ИИ-систем, которые в режиме реального времени анализируют денежные потоки и выявляют признаки незарегистрированной предпринимательской деятельности.
Для бухгалтера это означает кратное повышение риска переквалификации выплат в трудовые отношения со всеми вытекающими доначислениями. Для директора — угрозу блокировки счетов компании и личных счетов по 115-ФЗ. Для самого исполнителя — налоговые претензии и полная кредитная изоляция.
В этой колонке мы системно разберем, как работает новый цифровой контроль, какие действия служат триггером для системы и как бизнесу и фрилансерам выстроить безопасную модель работы.
Механизм контроля: Как вас «видит» алгоритм
Ключевое отличие новой системы — она работает проактивно и беспристрастно. Намерение плательщика или получателя для нее не имеет значения, важны только цифровые паттерны.
Основные триггеры, на которые реагирует система:
Множественность контрагентов: Регулярные поступления от 10 и более разных источников (физлиц или юрлиц) в течение месяца.
Частота и периодичность: Транзакции, происходящие с определенной цикличностью (например, еженедельно, дважды в месяц), что нехарактерно для бытовых переводов.
Объем операций: Сумма поступлений на личные карты кратно превышает официальный доход физлица, задекларированный в ФНС.
Коммерческий характер: Комментарии к переводам («за проект», «оплата услуг», «аренда») напрямую маркируют операцию как коммерческую. Отсутствие комментариев при массовых переводах также является подозрительным маркером.
Как только совокупность этих факторов превышает пороговое значение, система присваивает физлицу флаг «высокий риск». Первым реагирует банк: по 115-ФЗ он обязан запросить документы, обосновывающие экономический смысл операций. Параллельно сигнал уходит в ФНС, которая инициирует камеральную проверку.
Калькулятор рисков: Что на кону для каждой из сторон?
1. Риски для исполнителя (физлица):
Налоговые доначисления: ФНС пересчитает доход по ставке 13% НДФЛ за последние три года. Применение ставки НПД в 4-6% задним числом невозможно.
Штрафы и пени: К налогу добавится штраф по ст. 122 НК РФ в размере 40% от неуплаченной суммы и пени за каждый день просрочки.
Пример: При «сером» доходе в 150 000 ₽/мес. (1,8 млн ₽/год), сумма претензий ФНС только за один год может составить: 234 000 ₽ (НДФЛ) + 93 600 ₽ (штраф) + пени ≈ более 350 000 ₽.
Кредитная изоляция: Для банковского скоринга такой клиент становится токсичным. Результат — гарантированные отказы в ипотеке, автокредитах и любом другом серьезном финансировании.
2. Риски для бизнеса (заказчика):
Привлечение исполнителя без официального статуса — это отложенная проблема для бухгалтерии и директора. В случае проверки ФНС переквалифицирует гражданско-правовые отношения в трудовые. Последствия:
Доначисление НДФЛ (13%) и страховых взносов (совокупно ~30%) на все суммы выплат.
Штрафы за неуплату налогов и взносов, а также за нарушение порядка оформления трудовых отношений (по ст. 5.27 КоАП РФ).
Блокировка счетов компании из-за подозрений в схемах по обналичиванию.
Решение: Системный переход на легальные рельсы
Единственный рабочий способ снять риски — формализация отношений.
Критерий
Самозанятый (НПД)
ИП на УСН «Доходы»
Для кого
Фрилансеры, консультанты, арендодатели
Растущий бизнес, торговля, найм сотрудников
Налоговая ставка
4% / 6%
6% (стандарт)
Страховые взносы
0 ₽ (добровольно)
Фиксированные, ~49 500 ₽ в 2024 г. + 1% свыше 300к ₽
Лимит дохода
2,4 млн ₽ / год
~199 млн ₽ / год
Отчетность
Отсутствует
Обязательная годовая декларация
Для 90% фрилансеров режим НПД является оптимальным решением, которое за минимальный налог полностью выводит их в легальное поле.
Финансовая стратегия в переходный период
Главное следствие «серой» занятости — нулевая кредитная история для банка. Вы можете быть успешным специалистом, но для финансовой системы вы — «кредитная невидимка».
Комментарий эксперта (Дмитрий Зернов):
«Каждую неделю я консультирую предпринимателей, наступивших на эти грабли. Человек построил бизнес с оборотом 500 тыс. ₽ в месяц, а для покупки оборудования ему не дают и 500 тыс. ₽ в кредит. Почему? Потому что весь его доход — в переводах на карту. Банк не риск-менеджер, который будет вникать в вашу P&L в Excel, он — бюрократ, который смотрит на официальные выписки. Нет выписки — нет кредита.
Если деньги на развитие или личные цели нужны срочно, а “белая” история еще не наработана, единственным аргументом для банка становится твердый залог. Кредит под залог имеющегося актива (недвижимости) позволяет нивелировать риск отсутствия официального дохода и получить необходимое финансирование на адекватных условиях. Это прагматичный шаг для роста, пока вы выстраиваете свою финансовую репутацию».
Практические рекомендации
Для бизнеса: Проведите аудит контрагентов. Заключайте договоры только с ИП или самозанятыми. Это — ваша страховка от претензий ФНС.
Для исполнителей: Зарегистрируйте НПД. Это занимает 10 минут, а экономит сотни тысяч на потенциальных штрафах и открывает доступ к финансовым инструментам.
Для всех: Рассматривайте свою кредитоспособность как отдельный нематериальный актив. Его нужно целенаправленно формировать, и начинается это с легализации доходов.
Больше анализа реальных кейсов, изменений в законодательстве и неочевидных финансовых лайфхаков для бизнеса и фрилансеров — в моем Telegram-канале «Финансы с Зерновым». Подписывайтесь, чтобы быть на шаг впереди: https://t.me/MBK_SPB
Начать дискуссию